Société

Le président de l’AN Trân Thanh Mân rencontre des étudiants vietnamiens en Italie

Le président de l’AN Trân Thanh Mân rencontre des étudiants vietnamiens en Italie. Photo : VNA
Le président de l’AN Trân Thanh Mân rencontre des étudiants vietnamiens en Italie. Photo : VNA

Milan (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré le 12 avril à Milan des représentants de l’Association des étudiants vietnamiens ainsi que des étudiants vietnamiens exemplaires en Italie.

vnanet-2-1209.jpg
Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân avec des représentants d’étudiants et de stagiaires vietnamiens exemplaires en Italie. Photo : VNA

Faisant rapport au président de l’AN, la présidente de l’Association des étudiants vietnamiens en Italie, Vu Thi Bich Diêp, a exprimé sa gratitude envers l’AN pour l’attention constante accordée au développement de l’éducation, illustrée par l’élargissement des politiques de bourses, contribuant à l’augmentation du nombre d’étudiants vietnamiens en Italie ces dernières années.

Selon elle, la communauté étudiante vietnamienne en Italie compte actuellement entre 1.000 et 1.200 étudiants, poursuivant des études dans divers domaines tels que l’ingénierie et les technologies, l’architecture, le design et les arts, l’économie et la gestion, le droit et les relations internationales, ainsi que les sciences naturelles. Les tendances récentes montrent un intérêt croissant pour les secteurs de l’intelligence artificielle, des données, des technologies de l’information et du design, tandis que les domaines liés au développement durable et à l’énergie verte progressent également, sans encore représenter une part majoritaire. Les étudiants sont principalement inscrits en master (environ 60 %), suivis des cycles de licence (30 %) et des programmes doctoraux ou formations spécialisées (10 %).

S’exprimant à cette occasion, le chef de l’organe législatif a rappelé que le Vietnam et l’Italie entretenaient des relations diplomatiques depuis plus de 50 ans, dont plus de 10 ans de partenariat stratégique, avec une coopération dynamique dans les domaines de l’investissement, du commerce et du tourisme. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 7,3 milliards de dollars en 2025, tandis que les investissements italiens au Vietnam s’élèvent à près de 550 millions de dollars.

Informant les participants des évolutions récentes au Vietnam, notamment le succès du 14e Congrès national du Parti et le renouvellement des institutions, le président de l’AN a souligné que le pays s’engageait dans une nouvelle phase de développement, axée sur la valorisation des ressources humaines de haute qualité, en particulier dans les secteurs émergents.

Il a insisté sur le rôle essentiel des étudiants et des intellectuels dans la réalisation des objectifs de croissance, de stabilité macroéconomique et d’innovation, appelant à poursuivre les efforts en matière de réforme institutionnelle, de développement scientifique et technologique et de transformation numérique.

Prenant acte des propositions formulées par les étudiants, le dirigeant a affirmé qu’elles seraient étudiées attentivement par les organes compétents, en coordination avec les ministères et institutions concernés, afin d’y apporter des réponses appropriées et de valoriser au mieux les contributions de la diaspora vietnamienne.

Il a également rappelé que le Vietnam a mis en place de nombreuses politiques visant à attirer les experts et intellectuels vietnamiens de l’étranger, notamment à travers des cadres juridiques favorables au développement scientifique, à l’innovation et à la transformation numérique.

Citant les paroles du Président Hô Chi Minh sur l’importance de l’éducation, le président de l’AN a encouragé les étudiants à poursuivre leurs efforts, à s’approprier les avancées scientifiques et technologiques des pays d’accueil et à contribuer activement au développement national.

Enfin, il a appelé l’Association des étudiants vietnamiens en Italie à renforcer ses activités d’information et de mobilisation, contribuant ainsi à consolider les liens entre la diaspora et la La Patrie, et à promouvoir l’image du Vietnam à l’étranger. -VNA

source
#Trân Thanh Mân #représentants d’étudiants #Italie
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet une lettre du secrétaire général du Parti et président To Lam au pape Léon XIV. Photo : VNA

Le président de l’AN Tran Thanh Man rencontre le pape Léon XIV au Vatican

Le 11 avril au Vatican, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a eu une entrevue avec le pape Léon XIV. Cette rencontre a mis en lumière les avancées notables des relations entre le Vietnam et le Saint-Siège, ainsi que leur volonté commune de renforcer le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle au service de la paix et du développement.

Voir plus

Des représentants de l’ambassade de France au Vietnam, des organisations partenaires et la direction de l’établissement félicitent les deux scientifiques honorés par les Palmes académiques. Photo : USSH

Deux scientifiques vietnamiens décorés des Palmes académiques

Spécialiste de l’histoire du commerce en Asie du Sud-Est aux XVIIe et XVIIIe siècles, le professeur Hoàng Anh Tuân est également reconnu pour son rôle dans le développement des partenariats scientifiques franco-vietnamiens au sein de son université. Le professeur associé Nguyên Tuân Cuong, spécialiste des études Han-Nôm et de la philologie, est quant à lui connu pour ses travaux sur le déchiffrement des inscriptions anciennes et la valorisation de sources historiques rares.

L'ambassadeur du Vienam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh. Photo: VNA

Le Vietnam et l'Allemagne renforcent leur coopération dans le domaine du travail

L’Allemagne et le Vietnam souhaitent hisser la coopération dans le domaine du travail au rang de pilier majeur de leur partenariat stratégique, tout en renforçant la coordination en matière de formation professionnelle et de mobilité de la main-d’œuvre, ont affirmé des responsables des deux pays lors d’une réunion tenue le 9 avril à Berlin.

Adoptée en 2016, la loi sur la Croyance et la Religion joue un rôle essentiel dans la garantie de la liberté religieuse au Vietnam. Photo: VNA

Révision de la loi sur la Croyance et la Religion : vers un cadre pour le cyberespace

La loi, adoptée par la 14e Assemblée nationale, a largement contribué à assurer la liberté de culte et à faciliter les activités des dignitaires religieux et des fidèles. Néanmoins, le développement rapide des sciences et des technologies a révélé des vides juridiques, en particulier concernant les pratiques religieuses en ligne.

La transformation numérique au Centre de services administratifs publics de Quang Thiện (Ninh Bình) facilite et accélère les démarches des citoyens. Photo : VNA

Transformation numérique : Ninh Binh impulse la dynamique depuis la base

En s’appuyant sur l’innovation technologique dès l’échelon communal, Ninh Binh pose les bases d’une gouvernance moderne, transparente et orientée vers les citoyens, tout en affirmant la transformation numérique comme un moteur clé du développement socio-économique durable.

Des collaborateurs sociaux accompagnent T.A.T. (née en 2013) dans ses activités d’apprentissage et de vie quotidienne au sein de la maison d’accueil temporaire du modèle "Bồ Công Anh", située dans le quartier de Hạnh Thong, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Programme de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre pour la période 2026-2030

Le Vietnam a adopté un nouveau programme national pour la période 2026-2030 visant à prévenir et à répondre à la violence basée sur le genre, avec pour objectif d’assurer d’ici 2030 un accès universel des victimes à des services d’assistance adaptés, tout en renforçant la coordination institutionnelle, la transformation numérique et les mécanismes de protection au sein de la société.