Le président de l’AN Trân Thanh Mân rencontre des étudiants vietnamiens en Italie

Milan (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré le 12 avril à Milan des représentants de l’Association des étudiants vietnamiens ainsi que des étudiants vietnamiens exemplaires en Italie.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân avec des représentants d’étudiants et de stagiaires vietnamiens exemplaires en Italie. Photo : VNA

Faisant rapport au président de l’AN, la présidente de l’Association des étudiants vietnamiens en Italie, Vu Thi Bich Diêp, a exprimé sa gratitude envers l’AN pour l’attention constante accordée au développement de l’éducation, illustrée par l’élargissement des politiques de bourses, contribuant à l’augmentation du nombre d’étudiants vietnamiens en Italie ces dernières années.

Selon elle, la communauté étudiante vietnamienne en Italie compte actuellement entre 1.000 et 1.200 étudiants, poursuivant des études dans divers domaines tels que l’ingénierie et les technologies, l’architecture, le design et les arts, l’économie et la gestion, le droit et les relations internationales, ainsi que les sciences naturelles. Les tendances récentes montrent un intérêt croissant pour les secteurs de l’intelligence artificielle, des données, des technologies de l’information et du design, tandis que les domaines liés au développement durable et à l’énergie verte progressent également, sans encore représenter une part majoritaire. Les étudiants sont principalement inscrits en master (environ 60 %), suivis des cycles de licence (30 %) et des programmes doctoraux ou formations spécialisées (10 %).

S’exprimant à cette occasion, le chef de l’organe législatif a rappelé que le Vietnam et l’Italie entretenaient des relations diplomatiques depuis plus de 50 ans, dont plus de 10 ans de partenariat stratégique, avec une coopération dynamique dans les domaines de l’investissement, du commerce et du tourisme. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 7,3 milliards de dollars en 2025, tandis que les investissements italiens au Vietnam s’élèvent à près de 550 millions de dollars.

Informant les participants des évolutions récentes au Vietnam, notamment le succès du 14e Congrès national du Parti et le renouvellement des institutions, le président de l’AN a souligné que le pays s’engageait dans une nouvelle phase de développement, axée sur la valorisation des ressources humaines de haute qualité, en particulier dans les secteurs émergents.

Il a insisté sur le rôle essentiel des étudiants et des intellectuels dans la réalisation des objectifs de croissance, de stabilité macroéconomique et d’innovation, appelant à poursuivre les efforts en matière de réforme institutionnelle, de développement scientifique et technologique et de transformation numérique.

Prenant acte des propositions formulées par les étudiants, le dirigeant a affirmé qu’elles seraient étudiées attentivement par les organes compétents, en coordination avec les ministères et institutions concernés, afin d’y apporter des réponses appropriées et de valoriser au mieux les contributions de la diaspora vietnamienne.

Il a également rappelé que le Vietnam a mis en place de nombreuses politiques visant à attirer les experts et intellectuels vietnamiens de l’étranger, notamment à travers des cadres juridiques favorables au développement scientifique, à l’innovation et à la transformation numérique.

Citant les paroles du Président Hô Chi Minh sur l’importance de l’éducation, le président de l’AN a encouragé les étudiants à poursuivre leurs efforts, à s’approprier les avancées scientifiques et technologiques des pays d’accueil et à contribuer activement au développement national.

Enfin, il a appelé l’Association des étudiants vietnamiens en Italie à renforcer ses activités d’information et de mobilisation, contribuant ainsi à consolider les liens entre la diaspora et la La Patrie, et à promouvoir l’image du Vietnam à l’étranger. -VNA