Société

Des initiatives pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées au Vietnam

En réponse aux défis liés à l'insertion professionnelle, le Vietnam met en place des formations adaptées aux personnes handicapées, favorisant ainsi la création de moyens de subsistance durables et une meilleure inclusion sociale.

Le 4 août 2025, le Défilé de mode vietnamien pour personnes handicapées 2025 (VDFS), sur le thème « La forme de la volonté », a été officiellement lancé au Musée des Beaux-Arts. (Photo : VNA)
Le 4 août 2025, le Défilé de mode vietnamien pour personnes handicapées 2025 (VDFS), sur le thème « La forme de la volonté », a été officiellement lancé au Musée des Beaux-Arts. (Photo : VNA)

Hanoï (VNA) - Face aux obstacles persistants dans l’accès à l’emploi, de nombreux modèles de formation professionnelle adaptés aux spécificités des personnes handicapées sont actuellement déployés au Vietnam. Ces initiatives contribuent à créer des moyens de subsistance durables et à renforcer l’inclusion sociale.

La fabrication de fleurs en tissu aux couleurs éclatantes, à partir de matériaux recyclés, constitue une orientation professionnelle concrète pour les malentendants. Au collège Xa Dan à Hanoï, sous la direction dévouée des enseignants du Centre de formation professionnelle VAIDE, les jeunes apprennent avec minutie les techniques de découpe, de façonnage et d’assemblage des pétales. Ce cursus de 90 jours, fortement axé sur la pratique et soutenu par des interprètes en langue des signes, ne se limite pas à la transmission d’un savoir-faire manuel : il développe également la persévérance, la créativité et la confiance en soi.

Luong Thu Hoa, directrice du collège Xa Dan, souligne que l’acquisition précoce de ces compétences est essentielle pour favoriser leur intégration sociale. Outre l’artisanat floral, l’école a récemment introduit des formations en soins du visage, en préparation de boissons, en informatique et en robotique. Elle prévoit également d’étendre ces programmes au niveau du lycée afin d’accompagner davantage les élèves malentendants dans leur parcours éducatif.

vnanet-potal-ngay-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-nang-cao-chat-luong-cuoc-song-va-hoa-nhap-cong-dong-8706232.jpg
Nguyen Thi Hoa, propriétaire d'un atelier de confection situé dans la province de Ninh Binh, est une personne handicapée. Depuis des décennies, son atelier a formé des milliers d'ouvriers du textile, dont environ 500 personnes handicapées. Photo : VNA


Selon Trieu Thi Hoa, directrice de VAIDE, la création florale convient particulièrement aux personnes malentendantes, car elle requiert davantage de précision que de communication verbale, tout en permettant de répondre à de nombreuses commandes pour divers événements.

Bien que les opportunités professionnelles s’améliorent, les travailleurs handicapés restent souvent cantonnés à des métiers artisanaux aux revenus limités. Répondant à la nécessité de nouveaux modèles, le projet de soins capillaires thérapeutiques, mené par l’Association des malvoyants de Hanoï d’octobre 2025 à mars 2026 avec l’appui de la Fondation finlandaise Abilis, a formé en profondeur vingt personnes malvoyantes. Au-delà des compétences techniques, elles ont acquis des connaissances en communication, en service client et dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour promouvoir leurs services. Tous ont obtenu leur diplôme, et beaucoup ont ouvert leur propre salon.

Pour Dinh Viet Anh, vice-président de l’Association des malvoyants du Vietnam, ce succès marque une transition importante de l’assistance vers l’autonomisation économique, aidant les bénéficiaires à surmonter leurs complexes psychologiques.

D’un point de vue stratégique, les experts recommandent de diversifier les parcours professionnels vers des secteurs à forte demande et de standardiser les compétences.

Dans cette dynamique, l’Association de soutien aux personnes handicapées du Vietnam joue un rôle clé. En 2025, elle a formé 645 personnes avec un budget dépassant 3,6 milliards de dôngs, atteignant un taux d’insertion professionnelle de 70 %. S’adaptant aux évolutions de l’économie numérique, elle a également organisé, en collaboration avec les sociétés Suma Vietnam et ADT International, des formations à la vente en ligne pour plus de 300 apprenants. Parmi eux, 162 diplômés ont reçu des marchandises pour lancer leur activité commerciale.

En outre, l’Association a octroyé des aides financières à 755 personnes handicapées (plus de 9,7 milliards de dôngs) et fourni 2.485 animaux d’élevage et plants agricoles (3 milliards de dôngs) à des foyers concernés pour développer la production et améliorer progressivement leurs revenus et leur qualité de vie.

Dans ce contexte de transformation numérique, les perspectives d’insertion deviennent plus concrètes et diversifiées. Grâce à l’accompagnement des organisations et à des politiques adaptées, les personnes handicapées peuvent travailler avec confiance, gagner en autonomie et affirmer pleinement leur place au sein de la société. -VNA

source
#personnes handicapées #emploi des personnes handicapées
Suivez VietnamPlus

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Voir plus

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et son épouse, aux côtés du personnel de l’ambassade et de la communauté vietnamienne en Turquie. Photo : VNA

Vietnam–Turquie : la communauté vietnamienne mobilisée et soutenue

le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne en Turquie reste solidaire, s’entraide, s’intègre pleinement dans la société d’accueil, respecte la législation locale et contribue à promouvoir une image positive du Vietnam.

Lors du programme éducatif international Aerokos tenu le 16 avril à Hanoï. Photo : baoquocte

Aerokos inspire les aspirations spatiales des jeunes vietnamiens et russes

Leprogramme éducatif international «Aerokos» vise à renforcer la coopération et à connecter les potentiels scientifiques et technologiques des deux pays, tout en construisant un environnement d’apprentissage avancé où les élèves peuvent accéder aux connaissances modernes, nourrir leur passion pour la recherche et développer progressivement une solide expertise technique.

La vice-présidente du Groupe de la Banque mondiale pour les Ressources humaines, Radi Anguelova, remet le titre à l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung. Photo : VNA

La BM loue le Vietnam pour son développement et son utilisation du capital humain

La reconnaissance accordée au titre de l’Indice de capital humain plus (HCI+) 2026 confirme les efforts déployés par le Vietnam pour placer l’humain au cœur de sa stratégie de développement, améliorer la qualité de l’éducation et des soins de santé, renforcer les liens entre la formation et le marché du travail et promouvoir une croissance inclusive et durable.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà présente un souvenir au PDG du groupe japonais Erex, Honna Hitoshi. Photo : VGP

La vice-PM Pham Thi Thanh Trà reçoit le PDG du groupe japonais Erex

Selon la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, des programmes de coopération internationale concrets, tels que celui mené avec le groupe Erex, ont contribué à améliorer la qualité de la main-d’œuvre et à répondre aux exigences de développement dans la nouvelle ère.

Manuel de lutte contre les fausses informations en ligne. Photo: VNA

📝Édito : Ne laissez pas les fausses nouvelles manipuler la confiance et la stabilité sociale

Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs infondées concernant la santé ou la vie privée des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que des spéculations sur l’organisation du système politique ou la modification de politiques, ont été délibérément propagées. Ces actes ne sont pas de simples erreurs d'appréciation, mais constituent une véritable attaque contre la confiance sociale.

Un cours de mathématiques dispensé en langue étrangère au lycée Hong Quang, quartier Le Thanh Nghi. Photo : VNA.

Hai Phong modernise son modèle éducatif

À Hai Phong, la mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW impulse une transformation en profondeur du système éducatif, axée sur l’apprentissage des langues, le numérique et l’ouverture internationale, afin de former une génération d’élèves capables de s’affirmer comme de véritables citoyens du monde.

Grâce à l'accès à des prêts à taux préférentiels, Mua Thi La, une femme de l'ethnie Hong originaire du village de Ban My A, a ouvert un atelier de confection de costumes traditionnels, créant ainsi des emplois et des revenus stables et contribuant à l'élimination progressive et durable de la pauvreté. Photo : VNA

Le décaissement des fonds pour les programmes cibles nationaux s’accélère

2026 est une année charnière pour la réalisation des objectifs de développement socio-économique de la nouvelle période, les programmes nationaux ciblés continuent de jouer un rôle essentiel pour garantir la sécurité sociale et réduire les disparités régionales. Au-delà de l’accélération des décaissements, il est primordial de veiller à ce que les fonds parviennent aux bénéficiaires prioritaires et produisent des résultats concrets.