Société

Réviser l'avancement et la qualité de construction des écoles internat dans les zones frontalières

Une réunion de travail consacrée à l’état d’avancement de la construction d’écoles primaires et secondaires à régime d’internat dans les communes frontalières a eu lieu dans l'après-midi du 14 mai, à Hanoï.

Lle vice-Premier ministre Le Tien Chau a présidé une réunion de travail consacrée à l’état d’avancement de la construction d’écoles primaires et secondaires à régime d’internat dans les communes frontalières. Photo : VNA
Lle vice-Premier ministre Le Tien Chau a présidé une réunion de travail consacrée à l’état d’avancement de la construction d’écoles primaires et secondaires à régime d’internat dans les communes frontalières. Photo : VNA

Hanoï (VNA) — Dans l'après-midi du 14 mai, au siège du gouvernement, le vice-Premier ministre Le Tien Chau a présidé une réunion de travail consacrée à l’état d’avancement de la construction d’écoles primaires et secondaires à régime d’internat dans les communes frontalières.

Selon le rapport du vice-ministre permanent de l’Éducation et de la Formation, Pham Ngoc Thuong, sur les 108 établissements dont les travaux ont été lancés, une école a été inaugurée, 25 sont en phase de finition et 50 ont achevé de gros œuvre. Environ 20 établissements devraient être livrés d’ici le 30 juin 2026. Toutefois, des retards sont observés dans certaines localités comme Cao Bang, Nghe An, Da Nang ou Tuyen Quang, en raison notamment de contraintes géologiques complexes sur les sites de construction.

Lors de la séance, les représentants des ministères de la Défense, de la Sécurité publique, des Finances, de la Construction..., ainsi que d'autres instances gouvernementales, ont débattu des ajustements budgétaires, des modes d’investissement, de l’approvisionnement en matériaux et des futures campagnes de recrutement des élèves.

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a souligné que ce projet constitue une mission politique de première importance, placée sous la supervision directe du Bureau politique et du secrétaire général du Parti et président To Lam. Cette initiative vise non seulement à améliorer les conditions d’apprentissage, mais revêt également une dimension stratégique pour le bien-être social, le développement humain et la consolidation de la défense et de la sécurité nationales aux frontières.

Bien qu’il ait salué les efforts des ministères et localités, Le Tien Chau a critiqué la lenteur de mise en œuvre dans certaines zones, pointant des lacunes dans la préparation des investissements, le dégagement des terrains... Il a également exprimé son inquiétude face à l'augmentation des coûts par rapport aux estimations initiales.

Il a ordonné au ministère de l’Éducation et de la Formation, en tant qu’organe pilote, de classifier rigoureusement les chantiers selon leur avancement et d'établir un mécanisme de contrôle hebdomadaire. Sur le plan financier, le vice-Premier ministre a exigé une révision stricte des budgets pour éliminer les dépenses superflues et garantir une efficacité réelle, loin de toute forme de gaspillage.
Parallèlement, le ministère de la Construction doit finaliser un projet de dépêche du Premier ministre rappelant la responsabilité directe des dirigeants locaux. Les ministères de la Défense et de la Sécurité publique sont mobilisés pour soutenir cette « campagne », notamment pour la libération du terrain et la sécurisation des chantiers en zones reculées. Le ministère des Finances et celui des Ressources naturelles et de l'Environnement doivent respectivement garantir les flux de capitaux et faciliter l’accès aux matériaux de construction.

Enfin, les autorités locales sont appelées à faire preuve de détermination pour achever les infrastructures, tout en anticipant la gestion post-investissement. Cela inclut la formation des enseignants, l’organisation du régime d’internat et la maintenance des infrastructures numériques. L’objectif ultime demeure que chaque établissement soit pleinement opérationnel dès son inauguration pour valoriser de manière durable son efficacité.-VNA

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