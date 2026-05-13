Société

Tay Ninh honore la mémoire de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge

La province méridionale de Tay Ninh a rendu hommage, le 13 mai, à 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, dont les restes ont été récemment retrouvés et rapatriés. Cette cérémonie illustre les efforts constants des autorités vietnamiennes pour honorer la mémoire des combattants ayant accompli leur mission internationale aux côtés du peuple cambodgien.

Cérémonie commémorative et d’inhumation pour les restes de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, au cimetière des martyrs de Vinh Hung – Tan Hung, province de Tay Ninh. Photo: VNA
Cérémonie commémorative et d’inhumation pour les restes de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, au cimetière des martyrs de Vinh Hung – Tan Hung, province de Tay Ninh. Photo: VNA

Tay Ninh (VNA) - Les autorités, les forces armées et les habitants de la province méridionale de Tay Ninh ont organisé, le 13 mai, une cérémonie commémorative et d’inhumation pour les restes de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.

Ces restes avaient été retrouvés et rapatriés par les officiers et soldats des équipes K71 et K73 du commandement militaire provincial, à l’issue d’opérations de recherche, d’exhumation et de rapatriement menées dans les provinces cambodgiennes de Battambang, Pailin, Siem Reap et Oddar Meanchey…

Lors de la cérémonie organisée au cimetière des martyrs de Vinh Hung – Tan Hung, le vice-président du Comité populaire de Tay Ninh, Pham Tan Hoa, a exprimé son profond respect, sa vive émotion et son immense gratitude envers ces héros et martyrs tombés au combat.

Il a rappelé qu’il y a plus de quarante ans, répondant à l’appel du Front uni national pour le salut du Kampuchéa, des soldats volontaires et experts vietnamiens, sous la direction du Parti et de l’État, avaient accompli des missions internationales aux côtés du peuple cambodgien afin de libérer le pays du régime génocidaire et de contribuer à sa reconstruction nationale.

« Ils demeurent des symboles indéfectibles de l’héroïsme révolutionnaire, de la solidarité internationale et de l’amitié durable entre le Vietnam et le Cambodge », a-t-il déclaré.

Selon le Comité directeur provincial 515, les opérations de recherche, d’exhumation et de rapatriement des restes des soldats vietnamiens tombés sur les champs de bataille ont enregistré des résultats significatifs au fil des années. Au cours de la deuxième phase de la 25e campagne (saison sèche 2025-2026), les équipes de recherche ont retrouvé les restes de 158 soldats après près de deux mois d’opérations menées dans des conditions difficiles et malgré les risques liés aux engins explosifs non désamorcés laissés par la guerre. Le nombre total de dépouilles retrouvées durant cette campagne s’élève ainsi à 322.

À ce jour, les autorités et forces compétentes de Tay Ninh ont recherché, retrouvé et rapatrié les restes de 8.994 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, dont 282 ont pu être identifiés quant à leur nom et leur lieu d’origine. -VNA

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