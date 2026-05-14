Deux arrestations pour liens présumés avec l’organisation réactionnaire Viêt Tân

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Dông Thap (VNA) – Le Département de la sécurité publique de la province de Dông Thap a annoncé le 14 mai que son Agence de sécurité et d’enquête avait décidé d’engager des poursuites judiciaires et de placer en détention provisoire deux hommes dans le cadre d’une enquête pour «mouvement insurrectionnel», en vertu de l’article 109 du Code pénal.

Les personnes arrêtées sont Lê Thanh Son, né en 1979, et Nguyên Thanh Hung, né en 1981, tous deux domicilés dans la commune de Thuong Phuoc, province de Dông Thap, a-t-il fait savoir.

Les premiers éléments de l’enquête montrent qu’au début de l’année 2025, Lê Thanh Son a été approché, recruté et admis au sein de l’organisation réactionnaire Viêt Tân par des individus basés à l’étranger. L’homme aurait été chargé de plusieurs missions au Vietnam, notamment la sélection et la provocation d’autrui à participer à cette organisation. En septembre 2025, Lê Thanh Son a persuadé Nguyên Thanh Hung à adhérer à Viêt Tân.

Lê Thanh Son et Nguyên Thanh Hung auraient fréquemment communiqué, échangé des informations et discuté avec d’autres membres via des groupes en ligne fermés. Ils auraient également eu accès à des informations et à une rhétorique hostiles au Parti et à l’État, et auraient reçu des instructions sur la manière d’échapper aux autorités compétentes.

Les suspects sont également accusés d’avoir reçu des fonds de Viêt Tân pour mener des activités à l’intérieur du pays sous la direction de cette organisation.

L’enquête se poursuit, l’Agence de sécurité et d’enquête continuant d’approfondir ses investigations et de clarifier l’implication des personnes concernées, conformément à la loi. – VNA

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