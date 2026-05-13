Les Vietnamiens privilégient les voyages sur mesure



Hô Chi Minh-Ville, 13 mai (VNA) – Les voyageurs vietnamiens préfèrent organiser eux-mêmes leurs voyages, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts. Ce phénomène témoigne d'un changement de perception : l'organisation de voyages n'est plus perçue comme une source de stress, mais comme une source d'enthousiasme, selon une agence de voyages.



Les données de Booking.com sur les tendances de voyage pour 2026 révèlent qu'un nombre croissant de voyageurs vietnamiens (environ 74 % des répondants) adoptent une approche dynamique et enthousiaste de l'organisation, considérant la planification et la réservation comme aussi agréables que le voyage lui-même.



Cette tendance s'explique par le plaisir de planifier, combiné à des expériences de réservation simples et intuitives, permettant aux voyageurs de se concentrer sur l'essentiel : créer des souvenirs.



D'après Booking.com, les voyageurs vietnamiens abordent l'année 2026 avec un optimisme renouvelé et une soif de découverte.



La plupart des voyageurs sont optimistes quant à leurs prochains voyages, et nombreux sont ceux qui envisagent de découvrir une nouvelle destination, ce qui laisse présager une année riche en premières expériences et en moments de voyage mémorables.



Ce profil de voyageur apprécie de planifier et prend volontiers les rênes, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts. Plus de 60 % des voyageurs vietnamiens sont fiers de s'occuper de la planification et des réservations, et ce profil représente la majorité des voyageurs, toutes tranches d'âge confondues.



D'autres voyageurs aiment être les principaux organisateurs, mais souhaitent souvent que l'on leur apporte davantage d'aide ou que l'on partage cette responsabilité.



Par ailleurs, certains voyageurs sont heureux de contribuer à des tâches spécifiques (comme la recherche ou la réservation d'une partie du voyage), mais préfèrent ne pas être les chefs de projet.



Environ 5 % des voyageurs préfèrent souvent ne pas planifier, mais finissent par prendre les devants faute de mieux. Enfin, certains voyageurs préfèrent laisser l'organisation aux autres et se contentent de profiter de l'itinéraire qu'ils ont créé.



Les compagnons de voyage continuent de jouer un rôle déterminant dans l'organisation des voyages, les liens familiaux étant un facteur clé dans les décisions de voyage.



Les voyages en famille restent prédominants : 45 % des voyageurs vietnamiens prévoient de voyager avec leur conjoint et leurs enfants cette année.



Vont ensuite les escapades entre amis ou en couple, tandis qu’un tiers envisage de voyager avec leur famille élargie et leurs collègues de travail.



Cette dynamique souligne un changement majeur : si les compagnons de voyage peuvent varier, l’intention demeure la même : les voyageurs privilégient des liens plus profonds et plus authentiques.- VNA

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