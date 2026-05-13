Société

Les Vietnamiens privilégient les voyages sur mesure

Les voyageurs vietnamiens préfèrent organiser eux-mêmes leur voyage, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts, ce qui témoigne d'un changement clair dans la façon dont la planification des voyages est perçue : elle passe d'une source de stress à une source d'enthousiasme, a déclaré une agence de voyages.

De nombreux voyageurs vietnamiens aiment organiser eux-mêmes leur voyage, même si cela prend beaucoup de temps. Photo fournie par Booking.com
De nombreux voyageurs vietnamiens aiment organiser eux-mêmes leur voyage, même si cela prend beaucoup de temps. Photo fournie par Booking.com


Hô Chi Minh-Ville, 13 mai (VNA) – Les voyageurs vietnamiens préfèrent organiser eux-mêmes leurs voyages, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts. Ce phénomène témoigne d'un changement de perception : l'organisation de voyages n'est plus perçue comme une source de stress, mais comme une source d'enthousiasme, selon une agence de voyages.

Les données de Booking.com sur les tendances de voyage pour 2026 révèlent qu'un nombre croissant de voyageurs vietnamiens (environ 74 % des répondants) adoptent une approche dynamique et enthousiaste de l'organisation, considérant la planification et la réservation comme aussi agréables que le voyage lui-même.

Cette tendance s'explique par le plaisir de planifier, combiné à des expériences de réservation simples et intuitives, permettant aux voyageurs de se concentrer sur l'essentiel : créer des souvenirs.

D'après Booking.com, les voyageurs vietnamiens abordent l'année 2026 avec un optimisme renouvelé et une soif de découverte.

La plupart des voyageurs sont optimistes quant à leurs prochains voyages, et nombreux sont ceux qui envisagent de découvrir une nouvelle destination, ce qui laisse présager une année riche en premières expériences et en moments de voyage mémorables.

Ce profil de voyageur apprécie de planifier et prend volontiers les rênes, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts. Plus de 60 % des voyageurs vietnamiens sont fiers de s'occuper de la planification et des réservations, et ce profil représente la majorité des voyageurs, toutes tranches d'âge confondues.

D'autres voyageurs aiment être les principaux organisateurs, mais souhaitent souvent que l'on leur apporte davantage d'aide ou que l'on partage cette responsabilité.

Par ailleurs, certains voyageurs sont heureux de contribuer à des tâches spécifiques (comme la recherche ou la réservation d'une partie du voyage), mais préfèrent ne pas être les chefs de projet.

Environ 5 % des voyageurs préfèrent souvent ne pas planifier, mais finissent par prendre les devants faute de mieux. Enfin, certains voyageurs préfèrent laisser l'organisation aux autres et se contentent de profiter de l'itinéraire qu'ils ont créé.

Les compagnons de voyage continuent de jouer un rôle déterminant dans l'organisation des voyages, les liens familiaux étant un facteur clé dans les décisions de voyage.

Les voyages en famille restent prédominants : 45 % des voyageurs vietnamiens prévoient de voyager avec leur conjoint et leurs enfants cette année.

Vont ensuite les escapades entre amis ou en couple, tandis qu’un tiers envisage de voyager avec leur famille élargie et leurs collègues de travail.

Cette dynamique souligne un changement majeur : si les compagnons de voyage peuvent varier, l’intention demeure la même : les voyageurs privilégient des liens plus profonds et plus authentiques.- VNA

source
#Vietnamiens #voyageurs
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Cérémonie commémorative et d’inhumation pour les restes de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, au cimetière des martyrs de Vinh Hung – Tan Hung, province de Tay Ninh. Photo: VNA

Tay Ninh honore la mémoire de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge

La province méridionale de Tay Ninh a rendu hommage, le 13 mai, à 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, dont les restes ont été récemment retrouvés et rapatriés. Cette cérémonie illustre les efforts constants des autorités vietnamiennes pour honorer la mémoire des combattants ayant accompli leur mission internationale aux côtés du peuple cambodgien.

Exécution du mandat d’arrêt et perquisition au domicile de Mai Hoang dans le cadre de l’enquête. Photo : VNA

Hue : poursuites contre un homme pour contenus offensants

Entre le 15 avril et le 5 mai, Mai Hoang a continuellement publié et partagé des contenus et livestreams accusant notamment certains responsables de « vol de terres », « fraude et appropriation de biens » ou encore de « protection de violations », tout en tenant des propos offensants envers les dirigeants municipaux, les responsables judiciaires, les services d’exécution civile, la police et d’autres organes compétents.

L'équipe chargée de rechercher et exhumer des restes des martyrs, relevant de la 4e région militaire 4) durant la campagne. Photo : VNA

Vietnam : 358 restes des martyrs retrouvés entre le 15 mars et le 6 mai

Dans le cadre de cette campagne, les autorités visent à retrouver, à rassembler environ 7 000 restes de martyrs, à achever le prélèvement d’échantillons dans près de 232.000 tombes non identifiées d’ici le deuxième trimestre 2027 et à réaliser des tests ADN sur environ 18.000 restes de martyrs.

Des fonctionnaires de la commune de Tan Minh (Hai Phong) traitent les dossiers administratifs des résidents. Photo : VNA.

Hai Phong reste en tête du classement national de la réforme administrative et de la satisfaction des citoyens

Selon les résultats officiels, l'indice PAR INDEX de Haï Phong a atteint 95,37 %, dépassant de 2,21 % la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville domine ce classement. Parallèlement, l'indice SIPAS a atteint 91,12 %, faisant de Haï Phong la seule localité du pays à franchir la barre des 90 % de satisfaction globale. Selon les résultats officiels, l’indice PAR INDEX de Hai Phong a atteint 95,37 %, soit 2,21 points de plus que la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville arrive en tête de ce classement.

Délégués participant au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

11e Congrès national du FPV: La transformation numérique est incontournable

Les délégués au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 ont considéré que l’application de l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique constituent une étape incontournable pour le développement national dans les années à venir.

Un numéro artistique interprété lors du Congrès du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Congrès du Front de la Patrie du Vietnam : mobiliser la force culturelle au service de la grande union nationale

La culture et les arts littéraires sont considérés comme le fondement spirituel de la société et comme une importante force endogène de la nation. L’Union des associations littéraires et artistiques du Vietnam se sont efforcées de traduire les orientations stratégiques du Front de la Patrie du Vietnam en programmes d’action concrets, affirmant ainsi le rôle des artistes et des intellectuels dans la préservation de l’identité culturelle.

La cérémonie de mise en chantier du projet de construction de l’avenue paysagère du fleuve Rouge, dans le quartier de Phu Thuong, à Hanoi, le 19 décembre 2025. Photo : VNA

Hanoi approuve un mégaprojet d’aménagement paysager de 28 milliards de dollars

S’étendant sur plus de 11.400 hectares, cette initiative représente le projet le plus ambitieux de l’histoire de la capitale vietnamienne, conçu pour redéfinir l’espace de développement urbain des rives du fleuve Rouge pour les décennies à venir et concrétiser les orientations majeures du Politburo sur le développement de la capitale Hanoi d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Conférence de presse sur le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam ouvre un nouveau chapitre de renouveau

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031, organisé à Hanoï du 11 au 13 mai, constitue un événement politique et social majeur illustrant la force du grand bloc d’unité nationale dans cette nouvelle étape de développement du pays. Il se tient peu après le succès du 14e Congrès national du Parti ainsi que des élections de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.