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4 premiers mois de 2026 : le total des IDE enregistrés au Vietnam atteint 18,24 milliards d’USD

Le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam - incluant nouveaux projets, ajustements de capital, apports en capital social et achats d’actions - a atteint 18,24 milliards de dollars, en hausse de 32 % sur un an.

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#IDE #investissements directs étrangers
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Vietnam - Nouvelle ère

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Le Vietnam tire son épingle du jeu avec l’amélioration de la qualité des flux d’IDE

Les capitaux nouvellement enregistrés et le nombre de projets nouvellement autorisés ont continué d’augmenter, témoignant de l’attractivité du Vietnam pour de nombreux investisseurs désireux de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Au premier trimestre 2026, le stock des IDE enregistrés a atteint environ 15,2 milliards de dollars, en forte hausse sur un an, tandis que les capitaux décaissés s’élevaient à environ 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 à 8%.

Tour financière Bitexco (droite), à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Quatre décennies d’attraction des IDE et opportunités dans la nouvelle ère

De 2021 à aujourd’hui, le Vietnam a attiré 187,33 milliards de dollars d’IDE, représentant plus de 34,5 % du total sur près de 40 ans. La qualité des IDE s’est considérablement améliorée. De nombreuses grandes entreprises américaines et européennes ont continué d’investir et de développer leurs activités, en établissant des chaînes d’approvisionnement au Vietnam, notamment par des investissements dans la R&D.

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Il a affirmé que prendre soin des travailleurs ne consiste pas uniquement à leur apporter un soutien matériel lors des fêtes ou du Têt, mais surtout à garantir des emplois stables, de meilleurs revenus, un environnement de travail plus sûr, des logements décents, des écoles plus accessibles, des services de santé plus proches et une vie culturelle et spirituelle plus riche. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées, à la hauteur de leurs contributions importantes aux entreprises, à la ville et au pays.

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