Toutes les démarches entre citoyens et administration seront entièrement numériques d’ici 2035

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a signé une décision approuvant le programme de mise en œuvre du Projet 06 relatif au développement des applications de données démographiques, d’identification et d’authentification électronique au service de la transformation numérique nationale pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2035.

Ce programme vise à promouvoir de manière globale l’exploitation et l’application des données démographiques, de l’identité numérique et de l’authentification électronique dans l’ensemble des secteurs, afin d’accélérer la transformation numérique nationale et de soutenir efficacement les piliers du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.

Il contribue également à la concrétisation des objectifs fixés par la résolution du 14e Congrès national du Parti ainsi que des grandes orientations relatives aux avancées scientifiques et technologiques, à l’innovation et à la transformation numérique nationale.

D'ici 2030, le projet prévoit l'achèvement des plateformes et services numériques essentiels, garantissant aux citoyens et aux entreprises un accès rapide, pratique et sécurisé à des services numériques, sans obstacles administratifs.

Ce plan vise également à construire un écosystème national de données démographiques interconnecté, composé de données « exactes, suffisantes, fiables, actualisées, unifiées et partagées », au service du développement socio-économique et de la gouvernance nationale.

Pour la période 2026-2030, il s'articule autour de six axes prioritaires : la réforme administrative et les services publics en ligne ; le développement de l'économie et de la société numériques ; la formation des citoyens numériques ; l'expansion des infrastructures numériques et des écosystèmes de données ; la garantie de l'ordre social ; et le soutien à la recherche scientifique et à l'innovation.À l’horizon 2035, le Vietnam ambitionne de devenir une nation numérique complète et durable, où l’ensemble des interactions entre les citoyens et les administrations pourra s’effectuer en ligne. Les bases de données nationales, centrées sur les données démographiques, seront interconnectées et exploitées de manière efficace afin de soutenir une gouvernance intelligente et une prise de décision en temps réel.

Les citoyens devraient bénéficier de services numériques personnalisés et automatisés, adaptés aux différentes étapes de leur vie, tandis que les technologies numériques et les données seront largement utilisées dans des secteurs tels que la santé, l’éducation, les transports, l’agriculture, la justice et la sécurité.

Le Vietnam ambitionne également de figurer parmi les 50 premiers pays au monde en matière d’innovation et de transformation numérique, tout en devenant un pôle régional de connectivité des données et de développement de l’industrie numérique en Asie.

Pour atteindre ces objectifs, le projet définit un ensemble de mesures et de solutions, notamment l'amélioration des cadres juridiques relatifs aux données démographiques et aux services numériques, le développement des infrastructures numériques et le renforcement de l'intégration et du partage des données.

Toutes les démarches entre citoyens et administration seront entièrement numériques d’ici 2035. Photo: VNA

L’une des mesures clés consiste à mettre en place un système d’authentification numérique unique permettant aux utilisateurs d’accéder à différentes plateformes logicielles et services publics à l’aide d’un seul compte grâce à un mécanisme d’authentification unifiée.



Le projet met également l'accent sur l'application de l'intelligence artificielle (IA) et des assistants virtuels pour faciliter les services publics et les procédures administratives. Le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le Bureau du gouvernement et le ministère des Sciences et des Technologies, est chargé de déployer des assistants virtuels basés sur l'intelligence artificielle d'ici septembre 2026.



Les autorités locales sont par ailleurs invitées à étudier et proposer la création de « stations citoyennes numériques » dans les espaces publics, les administrations et les centres de services d’ici janvier 2027. Afin de soutenir le développement socio-économique, le projet encouragera également l’utilisation des comptes d’identification électronique dans les transactions et les services publics, tout en favorisant le développement d’applications fondées sur les données démographiques et l’identité numérique dans des domaines tels que la finance, la banque, la santé, l’éducation, le tourisme, la logistique et le commerce électronique.



Le programme prévoit en outre des recherches sur les solutions de villes intelligentes, notamment les jumeaux numériques et les modèles de géolocalisation connectés aux bases de données démographiques et d’identité électronique.



Concernant le développement de la citoyenneté numérique, les autorités s'attacheront à permettre aux citoyens d'exercer leurs droits et obligations en ligne, notamment en donnant leur avis sur les projets de loi et les documents juridiques, en contrôlant l'utilisation de leurs données personnelles et en accédant aux services publics numériques.



L’application VNeID sera progressivement développée pour devenir une plateforme numérique nationale multiservices soutenant la transformation numérique et la citoyenneté numérique. Elle permettra aux utilisateurs de stocker leurs documents numériques personnels, d’accéder aux services publics en ligne, de connecter leurs comptes bancaires et portefeuilles électroniques, tout en servant de canal de communication sécurisé entre les citoyens, les entreprises et l’État.



Le projet vise enfin à finaliser la création de portefeuilles numériques de documents et de référentiels de données personnelles sur VNeID, tout en développant des outils numériques tels que les comptes d’identité électronique, les signatures numériques et les systèmes de paiement numérique. -VNA