Société

Toutes les démarches entre citoyens et administration seront entièrement numériques d’ici 2035

D'ici 2030, le projet prévoit l'achèvement des plateformes et services numériques essentiels, garantissant aux citoyens et aux entreprises un accès rapide, pratique et sécurisé à des services numériques, sans obstacles administratifs.

Une citoyenne effectue des démarches administratives au Centre de services administratifs publics du quartier de Hoan Kiem. Photo : VNA
Une citoyenne effectue des démarches administratives au Centre de services administratifs publics du quartier de Hoan Kiem. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a signé une décision approuvant le programme de mise en œuvre du Projet 06 relatif au développement des applications de données démographiques, d’identification et d’authentification électronique au service de la transformation numérique nationale pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2035.

Ce programme vise à promouvoir de manière globale l’exploitation et l’application des données démographiques, de l’identité numérique et de l’authentification électronique dans l’ensemble des secteurs, afin d’accélérer la transformation numérique nationale et de soutenir efficacement les piliers du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.

Il contribue également à la concrétisation des objectifs fixés par la résolution du 14e Congrès national du Parti ainsi que des grandes orientations relatives aux avancées scientifiques et technologiques, à l’innovation et à la transformation numérique nationale.

D'ici 2030, le projet prévoit l'achèvement des plateformes et services numériques essentiels, garantissant aux citoyens et aux entreprises un accès rapide, pratique et sécurisé à des services numériques, sans obstacles administratifs.

Ce plan vise également à construire un écosystème national de données démographiques interconnecté, composé de données « exactes, suffisantes, fiables, actualisées, unifiées et partagées », au service du développement socio-économique et de la gouvernance nationale.

Pour la période 2026-2030, il s'articule autour de six axes prioritaires : la réforme administrative et les services publics en ligne ; le développement de l'économie et de la société numériques ; la formation des citoyens numériques ; l'expansion des infrastructures numériques et des écosystèmes de données ; la garantie de l'ordre social ; et le soutien à la recherche scientifique et à l'innovation.À l’horizon 2035, le Vietnam ambitionne de devenir une nation numérique complète et durable, où l’ensemble des interactions entre les citoyens et les administrations pourra s’effectuer en ligne. Les bases de données nationales, centrées sur les données démographiques, seront interconnectées et exploitées de manière efficace afin de soutenir une gouvernance intelligente et une prise de décision en temps réel.

Les citoyens devraient bénéficier de services numériques personnalisés et automatisés, adaptés aux différentes étapes de leur vie, tandis que les technologies numériques et les données seront largement utilisées dans des secteurs tels que la santé, l’éducation, les transports, l’agriculture, la justice et la sécurité.

Le Vietnam ambitionne également de figurer parmi les 50 premiers pays au monde en matière d’innovation et de transformation numérique, tout en devenant un pôle régional de connectivité des données et de développement de l’industrie numérique en Asie.

Pour atteindre ces objectifs, le projet définit un ensemble de mesures et de solutions, notamment l'amélioration des cadres juridiques relatifs aux données démographiques et aux services numériques, le développement des infrastructures numériques et le renforcement de l'intégration et du partage des données.

vnanet-8732518.jpg
Toutes les démarches entre citoyens et administration seront entièrement numériques d’ici 2035. Photo: VNA

L’une des mesures clés consiste à mettre en place un système d’authentification numérique unique permettant aux utilisateurs d’accéder à différentes plateformes logicielles et services publics à l’aide d’un seul compte grâce à un mécanisme d’authentification unifiée.

Le projet met également l'accent sur l'application de l'intelligence artificielle (IA) et des assistants virtuels pour faciliter les services publics et les procédures administratives. Le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le Bureau du gouvernement et le ministère des Sciences et des Technologies, est chargé de déployer des assistants virtuels basés sur l'intelligence artificielle d'ici septembre 2026.

Les autorités locales sont par ailleurs invitées à étudier et proposer la création de « stations citoyennes numériques » dans les espaces publics, les administrations et les centres de services d’ici janvier 2027. Afin de soutenir le développement socio-économique, le projet encouragera également l’utilisation des comptes d’identification électronique dans les transactions et les services publics, tout en favorisant le développement d’applications fondées sur les données démographiques et l’identité numérique dans des domaines tels que la finance, la banque, la santé, l’éducation, le tourisme, la logistique et le commerce électronique.

Le programme prévoit en outre des recherches sur les solutions de villes intelligentes, notamment les jumeaux numériques et les modèles de géolocalisation connectés aux bases de données démographiques et d’identité électronique.

Concernant le développement de la citoyenneté numérique, les autorités s'attacheront à permettre aux citoyens d'exercer leurs droits et obligations en ligne, notamment en donnant leur avis sur les projets de loi et les documents juridiques, en contrôlant l'utilisation de leurs données personnelles et en accédant aux services publics numériques.

L’application VNeID sera progressivement développée pour devenir une plateforme numérique nationale multiservices soutenant la transformation numérique et la citoyenneté numérique. Elle permettra aux utilisateurs de stocker leurs documents numériques personnels, d’accéder aux services publics en ligne, de connecter leurs comptes bancaires et portefeuilles électroniques, tout en servant de canal de communication sécurisé entre les citoyens, les entreprises et l’État.

Le projet vise enfin à finaliser la création de portefeuilles numériques de documents et de référentiels de données personnelles sur VNeID, tout en développant des outils numériques tels que les comptes d’identité électronique, les signatures numériques et les systèmes de paiement numérique. -VNA

#transformation numérique #VNeID #identification électronique
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

La transformation numérique au Centre de services administratifs publics de Quang Thiện (Ninh Bình) facilite et accélère les démarches des citoyens. Photo : VNA

Transformation numérique : Ninh Binh impulse la dynamique depuis la base

En s’appuyant sur l’innovation technologique dès l’échelon communal, Ninh Binh pose les bases d’une gouvernance moderne, transparente et orientée vers les citoyens, tout en affirmant la transformation numérique comme un moteur clé du développement socio-économique durable.

Voir plus

L'équipe chargée de rechercher et exhumer des restes des martyrs, relevant de la 4e région militaire 4) durant la campagne. Photo : VNA

Vietnam : 358 restes des martyrs retrouvés entre le 15 mars et le 6 mai

Dans le cadre de cette campagne, les autorités visent à retrouver, à rassembler environ 7 000 restes de martyrs, à achever le prélèvement d’échantillons dans près de 232.000 tombes non identifiées d’ici le deuxième trimestre 2027 et à réaliser des tests ADN sur environ 18.000 restes de martyrs.

Des fonctionnaires de la commune de Tan Minh (Hai Phong) traitent les dossiers administratifs des résidents. Photo : VNA.

Hai Phong reste en tête du classement national de la réforme administrative et de la satisfaction des citoyens

Selon les résultats officiels, l'indice PAR INDEX de Haï Phong a atteint 95,37 %, dépassant de 2,21 % la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville domine ce classement. Parallèlement, l'indice SIPAS a atteint 91,12 %, faisant de Haï Phong la seule localité du pays à franchir la barre des 90 % de satisfaction globale. Selon les résultats officiels, l’indice PAR INDEX de Hai Phong a atteint 95,37 %, soit 2,21 points de plus que la localité classée en deuxième position. C’est la troisième fois en cinq ans que la ville arrive en tête de ce classement.

Délégués participant au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

11e Congrès national du FPV: La transformation numérique est incontournable

Les délégués au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 ont considéré que l’application de l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique constituent une étape incontournable pour le développement national dans les années à venir.

Un numéro artistique interprété lors du Congrès du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Congrès du Front de la Patrie du Vietnam : mobiliser la force culturelle au service de la grande union nationale

La culture et les arts littéraires sont considérés comme le fondement spirituel de la société et comme une importante force endogène de la nation. L’Union des associations littéraires et artistiques du Vietnam se sont efforcées de traduire les orientations stratégiques du Front de la Patrie du Vietnam en programmes d’action concrets, affirmant ainsi le rôle des artistes et des intellectuels dans la préservation de l’identité culturelle.

La cérémonie de mise en chantier du projet de construction de l’avenue paysagère du fleuve Rouge, dans le quartier de Phu Thuong, à Hanoi, le 19 décembre 2025. Photo : VNA

Hanoi approuve un mégaprojet d’aménagement paysager de 28 milliards de dollars

S’étendant sur plus de 11.400 hectares, cette initiative représente le projet le plus ambitieux de l’histoire de la capitale vietnamienne, conçu pour redéfinir l’espace de développement urbain des rives du fleuve Rouge pour les décennies à venir et concrétiser les orientations majeures du Politburo sur le développement de la capitale Hanoi d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Conférence de presse sur le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam ouvre un nouveau chapitre de renouveau

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031, organisé à Hanoï du 11 au 13 mai, constitue un événement politique et social majeur illustrant la force du grand bloc d’unité nationale dans cette nouvelle étape de développement du pays. Il se tient peu après le succès du 14e Congrès national du Parti ainsi que des élections de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le docteur Nguyen Duc Bach, membre du Conseil scientifique de l'Hôpital central de Huê, a posé les premières pierres et a progressivement perfectionné le système de gestion des ressources humaines et d'évaluation de l'hôpital. Photo : VNA

Huê déploie le tapis rouge pour attirer et retenir les talents nationaux et internationaux

Le développement des ressources humaines de haute qualité est défini par le 14e Congrès du Parti comme l’une des trois percées stratégiques majeures. La Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique souligne également la nécessité de mettre en place des mécanismes spécifiques pour attirer les Vietnamiens de l’étranger ainsi que les experts internationaux afin qu’ils travaillent et vivent au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, rencontre les cadres des représentations vietnamiennes ainsi que la communauté vietnamienne au Sri Lanka. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam rencontre la communauté vietnamienne au Sri Lanka

En visite d’État au Sri Lanka, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, a rencontré les cadres des représentations vietnamiennes ainsi que la communauté vietnamienne au Sri Lanka. Le dirigeant vietnamien a salué l’esprit de solidarité de la communauté expatriée et appelé l’ambassade à jouer un rôle actif dans la promotion du nouveau Partenariat global entre les deux pays.