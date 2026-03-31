Hanoi accélère la transformation numérique du tourisme pour renforcer son image mondiale

Hanoi (VNA) – À l’ère de l’Industrie 4.0, qui évolue à un rythme effréné, la transformation numérique n’est plus une option pour le tourisme, elle est essentielle.



Pour Hanoi, l’adoption des outils numériques est une stratégie à long terme visant à renforcer l’image mondiale de la ville et à mettre en œuvre la résolution n°57-NQ/TW du Politburo, qui appelle à des percées dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.



Les voyageurs privilégient déjà le numérique. Selon une enquête de Vietnam Report, 78,5% des touristes réservent via des applications de voyage comme Traveloka et Booking.com, et 56,9% utilisent les sites web des agences de voyages : preuve que le tourisme numérique est désormais bien ancré dans les mœurs.



Le secteur touristique de Hanoi s’adapte. Le Département du tourisme de Hanoi indique que les principaux sites touristiques, tels que le Temple de la Littérature, la Citadelle impériale de Thang Long, la prison de Hoa Lo et la pagode Huong, proposent désormais des billets électroniques, des visites automatisées, des expériences de réalité virtuelle/augmentée et un accès par QR code.

Les fêtes de Gióng des temples de Phù Dông et de Sóc, à Hanoi. Photo : VNP

À la Citadelle impériale de Thang Long, la visite « Souvenirs du mât de drapeau» remplace le guide traditionnel par une cartographie 3D qui superpose des éléments visuels, sonores et lumineux modernes aux récits historiques.



Le chef adjoint du comité d’organisation du Festival de la pagode Huong, Vuong Trong Dao, a déclaré que la localité avait mis en place des billets électroniques, la lecture de codes QR et des systèmes de caméras IA, améliorant ainsi la qualité du service et la gestion du festival, augmentant la transparence des revenus et analysant les données sur le comportement des visiteurs afin d’optimiser les opérations.



Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, a ajouté : « La transformation numérique est un levier objectif pour tous les aspects de la vie sociale. Nous avons numérisé 40 éléments du monument sous forme de codes QR et installé des audioguides automatiques en 12 langues. »



Hanoi a également réalisé des progrès en matière de données. Selon Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Département du tourisme de Hanoi, la ville centralise et relie désormais les données de plus de 300 sites touristiques.

Des touristes expérimentent la calligraphie grâce à un dispositif de réalité virtuelle. Photo: VNA

Les destinations sont numérisées afin que les visiteurs puissent se renseigner sur les attractions avant leur voyage, et les audioguides automatisés sont standardisés en six langues, dont le vietnamien, l’anglais et le japonais.



Toutefois, des défis subsistent. Les cadres juridiques n’offrent pas d’incitations claires pour encourager les entreprises à se numériser, et les petits opérateurs manquent souvent de capitaux pour investir dans l’informatique, la formation et la refonte des processus.



« La transformation numérique nécessite des investissements dans les infrastructures, les logiciels, la formation et la restructuration opérationnelle », a déclaré Nguyên Viêt Duc, directeur d’Unica Solutions JSC.



« Pour les PME disposant de capitaux limités, c’est un obstacle majeur. Les organismes de gestion ont besoin de politiques qui donnent aux entreprises le temps et le soutien nécessaires pour développer leurs capacités et adopter les technologies», a-il indiqué.



Les acteurs du secteur appellent à une coordination nationale. Vu Thê Bình, président de l’Association du tourisme du Vietnam, a plaidé pour la création d’un site web national professionnel et d’une application mobile afin de fournir aux touristes des informations fiables – un système qui nécessite un plan d’action coordonné pour la numérisation des destinations et des ressources culturelles. Il a cité en exemple la plateforme nationale du tourisme thaïlandaise, disponible en 17 langues.

Projection 3D Mapping dans la cour Thai Hoc, au Temple de la Littérature. Photo: VNA

Nguyên Manh Than, président de l’Association du tourisme de Hanoi, a partagé cet avis. Les plateformes nationales devraient encourager une large participation des provinces, des villes, des organisations et des particuliers pour la fourniture de contenu, et les autorités doivent mettre en œuvre des politiques qui permettent aux entreprises de prendre le temps d’innover et d’investir.



Au niveau national, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam ambitionne de construire un écosystème touristique intelligent, doté d’une base de données centralisée, unifiée et synchronisée, a déclaré son directeur adjoint Pham Van Thuy.



Le « Programme de promotion de la transformation numérique dans le tourisme intelligent » du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme met également l’accent sur un système de données numériques comme pilier d’un modèle touristique intelligent, précis, transparent, unifié et partageable.



Afin de promouvoir la numérisation, le Comité populaire de Hanoi a adopté la décision n°521/QD-UBND approuvant la stratégie de transformation numérique de Hanoi jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2035.



Parallèlement, Hanoi procédera à la révision et à la modification de sa législation afin de répondre aux nouvelles exigences découlant du processus de transformation numérique et d’encourager l’innovation et l’entrepreneuriat. - VNA