Huê vise à devenir l’une des principales villes du tourisme vert au Vietnam

Huê (VNA) - La ville de Huê s’emploie activement à se hisser parmi les destinations phares du tourisme vert au Vietnam, avec pour objectif d’évoluer vers un modèle "net zéro", c’est-à-dire des émissions nettes nulles dans le secteur touristique.

La forêt de mangroves de Ru Cha, unique écosystème primaire subsistant dans la lagune de Tam Giang, située dans le quartier de Hoa Châu à plus de 10 km du centre-ville de Huê, constitue un site emblématique. S’étendant sur plus de 30 hectares, elle attire de nombreux visiteurs en quête d’un tourisme durable.

Cette mangrove abrite diverses espèces végétales telles que le palétuvier, le cocotier d’eau. Un modèle communautaire de préservation de l’environnement y est mis en œuvre de manière efficace : des poubelles et des panneaux de sensibilisation sont installés le long des itinéraires de visite afin d’encourager la protection de la forêt et la réduction des déchets.

Selon Lê Thi Ly, originaire de la province de Quang Tri, le site séduit par son caractère préservé, son air pur et surtout par la propreté de son environnement, exempt de déchets.

Outre Ru Cha, plusieurs destinations communautaires engagées dans la réduction du plastique, telles que le pont couvert de Thanh Toàn (quartier de Thanh Thuy), le village de pêche Ngu My Thanh – Côn Tôc (commune de Dan Diên) ou encore la lagune de Chuôn (quartier de My Thuong), contribuent à transformer les comportements et la conscience environnementale des habitants et des visiteurs, favorisant ainsi un développement touristique durable. Les acteurs locaux – hébergements, restaurants, homestays – s’inscrivent dans une démarche "verte" en limitant les déchets plastiques et en valorisant les matériaux recyclés. Les touristes y sont également sensibilisés à des pratiques responsables.

Selon le plan n°168/KH-UBND du 27 mars du Comité populaire municipal relatif à la mise en œuvre du projet "Amélioration de la qualité de l’environnement touristique à Huê à l’horizon 2030", la ville ambitionne de devenir, d’ici 2030, l’une des principales destinations de tourisme vert du pays, avec une transition vers le modèle "net zéro" d’ici 2050. Les objectifs fixés incluent notamment : l’équipement de 100 % des sites touristiques en systèmes normalisés de collecte et de tri des déchets ; la mise en place généralisée de poubelles permettant le tri à la source dans les espaces publics, plages et aires de repos ; l’application de codes de conduite liés à la protection de l’environnement dans tous les sites touristiques ; ainsi qu’une réduction d’au moins 30 % des déchets plastiques et des sacs en nylon dans les zones patrimoniales et les sites de visite.

Pour atteindre ces objectifs, la ville met en œuvre un ensemble de mesures : établissement d’un système de gestion efficace permettant de traiter rapidement les problèmes liés aux activités touristiques ; renforcement de la sensibilisation à la protection de l’environnement, du paysage et des valeurs socioculturelles ; investissements dans les infrastructures techniques ; mise en place de mécanismes et de politiques de soutien ; et intensification de l’application des technologies dans la gestion environnementale du tourisme. -VNA