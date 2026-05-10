Société

Huê : des “citoyens d’honneur” qui façonnent l’avenir de la ville

De la préservation du patrimoine à la médecine spécialisée, les contributions d’experts internationaux, devenus « citoyens d’honneur », renforcent les capacités locales et accompagnent la transformation durable de l’ancienne capitale impériale.

Mme Andrea Teufel, représentante principale de la Société allemande pour la préservation du patrimoine culturel au Vietnam, présente la restauration des peintures murales à M. Lazare Eloundou, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. (Photo : VNA)
Mme Andrea Teufel, représentante principale de la Société allemande pour la préservation du patrimoine culturel au Vietnam, présente la restauration des peintures murales à M. Lazare Eloundou, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. (Photo : VNA)

Huê (VNA) – Dans sa stratégie de développement, la ville de Huê s’appuie de plus en plus sur l’expertise internationale pour valoriser ses atouts dans des secteurs clés tels que le patrimoine, la santé, le tourisme et les services. Au-delà de l’apport en ressources et en savoir-faire, ces experts étrangers contribuent activement au renforcement des capacités locales et à l’intégration internationale de la ville.

Dans le domaine de la préservation du patrimoine, Andrea Teufel, cheffe de la représentation de l’Association allemande de conservation du patrimoine culturel au Vietnam, figure parmi les personnalités les plus emblématiques. Présente à Huê depuis plus de vingt ans, elle a participé à plusieurs projets de restauration au sein du Complexe des monuments de Huê, classé au patrimoine mondial.

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Le professeur et médecin Hattori Tadashi examine la vue des habitants de la région montagneuse de Hué. Photo : VNA.

Depuis sa première intervention en 2003 pour la restauration de fresques au palais An Dinh, elle a contribué à six projets couvrant une cinquantaine de sites. Outre son implication technique, Andrea Teufel a accordé une attention particulière à la formation des ressources humaines locales. Grâce à des programmes spécialisés, de nombreux artisans ont acquis des compétences en techniques modernes de restauration.

Selon elle, le transfert de compétences constitue un levier essentiel pour garantir la durabilité des efforts de conservation. « La connaissance des racines culturelles est fondamentale pour construire l’identité. L’éducation au patrimoine ne consiste pas seulement à transmettre des savoirs, mais aussi à nourrir un sentiment de responsabilité chez les jeunes générations », a-t-elle souligné.

Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, a salué le professionnalisme et l’engagement de l’experte allemande, estimant que ses contributions ont permis de mieux faire connaître les valeurs historiques, artistiques et culturelles de l’ancienne capitale, notamment auprès des jeunes.

Dans le secteur de la santé, l’empreinte de Kazuyo Watanabe, présidente de la Fédération asiatique pour le bien-être des enfants, est également remarquable. Forte de près de trente ans d’engagement auprès du Centre pédiatrique de l’Hôpital central de Huê, elle est affectueusement surnommée « la mère japonaise » par les jeunes patients.

Grâce à ses efforts de mobilisation de financements, les infrastructures et les équipements médicaux ont été significativement améliorés, notamment avec la construction d’un étage dédié à l’oncologie pédiatrique. Elle a également facilité la formation spécialisée des médecins à l’étranger. Ces actions ont contribué à faire progresser le taux de survie des enfants atteints de cancer, passé d’environ 20 % en 2014 à 70 % en 2024.« Huê est devenue ma seconde patrie. Je souhaite continuer à accompagner l’hôpital et la communauté pour offrir davantage d’espoir aux enfants malades », a confié Kazuyo Watanabe.

Par ailleurs, les experts internationaux jouent un rôle actif dans l’aménagement urbain et le développement communautaire. Kang Bong Jun, ressortissant sud-coréen et récemment distingué « citoyen d’honneur » de la ville en 2026, a contribué pendant plus de quinze ans à plusieurs projets structurants.

Il a notamment participé à l’ajustement du plan directeur de la ville, à l’aménagement des berges de la rivière des Parfums et à la création d’espaces piétons. Ces initiatives ont permis de concilier préservation du paysage et développement touristique, tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Parallèlement, il a œuvré au renforcement des échanges avec des partenaires sud-coréens, notamment dans les domaines de la technologie, du tourisme et de l’organisation d’événements culturels.

Kang Bong Jun a exprimé sa volonté de poursuivre ses efforts pour promouvoir la coopération entre Huê et ses partenaires internationaux, contribuant ainsi à une urbanisation durable et à une meilleure intégration de la ville.

Selon Trân Huu Thuy Giang, vice-président du Comité populaire de la ville de Huê, l’attraction et la valorisation des experts étrangers constituent une orientation stratégique pour préserver et développer le patrimoine. Les autorités locales s’emploient à améliorer les mécanismes et les politiques afin de faciliter la participation des organisations et des individus internationaux aux projets de la ville.

« Huê ne se limite pas à recevoir un soutien extérieur, mais cherche à assimiler les connaissances pour renforcer ses capacités internes. L’objectif est de construire un modèle de développement durable, où le patrimoine devient une ressource vivante au service de la croissance économique et de l’amélioration de la qualité de vie », a-t-il affirmé.

Grâce à l’engagement durable de ces experts internationaux, Huê consolide progressivement sa position en tant que pôle culturel, touristique et médical de premier plan dans la région. Ces « citoyens d’honneur » contribuent non seulement à préserver l’héritage du passé, mais aussi à façonner l’avenir d’une ville en pleine transformation.- VNA

#Huê : #“citoyens d’honneur” #avenir de la ville
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