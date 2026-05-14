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Le secrétaire général du Parti To Lam rencontre 85 jeunes pionniers exemplaires

À l’occasion du 85e anniversaire de la fondation de l’Union des jeunes pionniers Hô Chi Minh, le secrétaire général du Parti et président To Lam a rencontré à Hanoï 85 jeunes pionniers exemplaires venus de tout le pays. Il a souligné la nécessité de garantir un environnement sûr, équitable et bienveillant pour tous les enfants, tout en les appelant à cultiver le savoir, la responsabilité, la discipline et l’esprit de solidarité.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam rencontré 85 jeunes pionniers exemplaires venus de l’ensemble du pays. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président To Lam rencontré 85 jeunes pionniers exemplaires venus de l’ensemble du pays. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 85e anniversaire de la fondation de l’Union des jeunes pionniers Hô Chi Minh (15 mai 1941 – 15 mai 2026), le secrétaire général du Parti et président To Lam a rencontré, dans l’après-midi du 14 mai à Hanoï, 85 jeunes pionniers exemplaires venus de l’ensemble du pays.

Les jeunes délégués ont présenté au dirigeant leurs résultats remarquables dans les études et les activités de formation, leurs efforts constants ainsi que leurs aspirations et passions dans les domaines de la recherche scientifique, des arts et du sport. Ils ont également exprimé leur gratitude envers le Parti et l’État pour l’attention et le soutien accordés aux enfants.

To Lam a salué ces 85 visages représentatifs des qualités et de l’identité de la jeunesse vietnamienne, soulignant que chacun d’eux incarnait une belle histoire.

Il a rappelé qu’aujourd’hui, les jeunes vietnamiens ne grandissent plus dans la guerre ou la pauvreté, mais qu’ils font face à de nouveaux défis de l’époque moderne. Les jeunes disposent de meilleures conditions d’apprentissage, d’un accès plus large au savoir et d’une connectivité accrue, mais doivent aussi savoir sélectionner les informations, utiliser les technologies de manière saine et adopter un mode de vie honnête, discipliné, bienveillant et responsable.

Le dirigeant a insisté sur la nécessité de bâtir un environnement sûr et équitable pour tous les enfants : sécurité au sein de la famille, de l’école, de la société et dans l’espace numérique ; égalité des chances dans l’éducation, les loisirs, les soins, la protection et le développement, quelles que soient leur origine ou leur condition de vie.

Ému, il a également rappelé qu’il existe encore des enfants privés d’éducation, de loisirs ou de soins adéquats, vivant dans des conditions précaires, contraints de travailler tôt, voire victimes de violences, d’abandon ou d’abus. Une société civilisée se mesure à la manière dont elle protège les plus vulnérables, en particulier les enfants, a-t-il affirmé.

À l’approche du centenaire de l’Union des jeunes pionniers en 2041 et dans la perspective du développement national à l’horizon 2045, To Lam a encouragé les enfants à étudier avec assiduité, à travailler avec sérieux, à cultiver la morale, préserver leur santé, nourrir leurs rêves et accomplir chaque jour de bonnes actions afin de devenir de bons citoyens.

Il a demandé aux organisations de jeunesse et aux responsables des activités pour enfants de faire de l’Union un foyer chaleureux, sûr, vivant, créatif et proche des jeunes, tout en accordant davantage d’attention à la formation et à l’encouragement des cadres chargés des enfants et des responsables du travail auprès des enfants.

Selon le dirigeant, l’école et le secteur éducatif doivent constituer des espaces sûrs, humains et heureux, où l’on n’enseigne pas seulement les connaissances, mais aussi les valeurs humaines, la discipline, la compassion et le sens des responsabilités civiques. Il a insisté sur la nécessité d’identifier rapidement et de soutenir les élèves en difficulté et vulnérables.

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Le secrétaire général du Parti et président To Lam rencontré 85 jeunes pionniers exemplaires venus de l’ensemble du pays. Photo : VNA

Concernant les familles, il a appelé les grands-parents, parents et personnes en charge des enfants à être le premier soutien affectif des jeunes, qui ont besoin d’être écoutés, respectés, guidés et protégés.

Enfin, il a affirmé que cette rencontre constituait à la fois une joie, une reconnaissance et un témoignage de confiance du Parti, de l’État, des familles, des enseignants et de toute la société envers les jeunes générations. Cette confiance ne doit pas être perçue comme une pression, mais comme un encouragement à progresser chaque jour. Il a souhaité que les 85 jeunes pionniers exemplaires continuent de diffuser les valeurs positives, la modestie et l’esprit d’entraide. - VNA

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