Société

Les Douanes du Vietnam renforcent la lutte contre le trafic transnational de drogue

Les Douanes vietnamiennes ont inauguré le Centre de ciblage des stupéfiants (NTC) et reçu de nouveaux équipements fournis dans le cadre de la coopération avec le programme GRIDS de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS/INCB). Cette initiative vise à renforcer les capacités de prévention et de lutte contre le trafic de drogue et les crimes transnationaux.

Cérémonie de remise de matériel au groupe de lutte contre le trafic de stupéfiants des douanes vietnamiennes. Photo : cand.com.vn
Cérémonie de remise de matériel au groupe de lutte contre le trafic de stupéfiants des douanes vietnamiennes. Photo : cand.com.vn

Hanoï (VNA) – Les Douanes du Vietnam ont renforcé leurs capacités de lutte contre le trafic transnational de drogue avec la réception de nouveaux équipements destinés à leur Groupe de ciblage des stupéfiants (Narcotics Targeting Center - NTC), dans le cadre de la coopération avec le programme GRIDS de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS/INCB).

La cérémonie de remise des équipements et d’inauguration du bureau du NTC s’est tenue le 13 mai au siège du Département général des Douanes du Vietnam.

Le NTC a été créé et lancé par les Douanes du Vietnam en novembre 2025. Il est composé de six fonctionnaires expérimentés spécialisés dans la surveillance, la collecte et l’analyse des informations relevant de l’Unité d’enquête anti-contrebande.

Cette structure a pour mission de renforcer les capacités des agents des douanes en matière d’évaluation des risques et de ciblage des crimes liés à la drogue, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité de la détection et de la prévention précoces des activités de trafic illicite de stupéfiants et de substances dangereuses à travers les frontières.

Le modèle NTC, mis en œuvre dans le cadre du programme GRIDS/INCB, vise à soutenir les agences chargées de l’application de la loi dans la lutte contre le commerce illicite de stupéfiants, de nouvelles substances psychoactives et d’autres substances dangereuses.

Ce réseau est actuellement déployé au siège de l’INCB à Vienne d'Austriche ainsi qu’au sein des services douaniers du Laos, grâce à des soutiens techniques spécialisés et à l’accès à des systèmes de renseignement en sources ouvertes destinés aux pays participants.

Selon les Douanes du Vietnam, la participation à cette initiative constitue une étape concrète dans la mise en œuvre du Programme cible national de lutte contre la drogue à l’horizon 2030, approuvé par l’Assemblée nationale, dans un contexte où la criminalité liée aux stupéfiants continue d’évoluer de manière complexe, avec une tendance croissante et transnationale.

Les trafiquants exploitent notamment les lignes de transport internationales, le commerce électronique et les services de livraison express pour mener leurs activités illicites.

Lors de la cérémonie, le programme GRIDS/INCB a remis au NTC vietnamien un système d’équipements d’une valeur de 19.925 dollars, financé par le Bureau des affaires internationales de lutte contre les stupéfiants et d’application de la loi (INL) du Département d’État américain.

Le lot comprend des équipements de bureau et du matériel informatique, notamment des ordinateurs portables, des tablettes, des stations de travail et de grands écrans destinés à la surveillance des informations en ligne.

Outre les ressources humaines et techniques, cette assistance contribuera à créer un environnement de travail professionnel pour le NTC.

Le bureau du NTC, situé au siège du Département général des Douanes, fonctionnera de manière relativement autonome et spécialisée, permettant de développer des bases de données stratégiques au service du contrôle des stupéfiants et des précurseurs chimiques du secteur douanier.

Le centre devrait également devenir un lieu d’organisation de formations et d’échanges professionnels internationaux entre les Douanes vietnamiennes, l’INCB et les agences de répression nationales et étrangères.

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Des représentants du Département des douanes et des unités concernées ont coupé le ruban pour inaugurer la salle du Centre national de certification (NTC). cand.com.vn

À l’issue de la cérémonie, les représentants des Douanes du Vietnam et des unités concernées ont procédé à l’inauguration officielle du bureau du NTC et visité les installations et équipements nouvellement mis en service.

Les participants ont salué les conditions de travail et les équipements modernes fournis au centre, estimant que la mise en fonctionnement du NTC contribuera efficacement à l’analyse des informations, au ciblage des risques, au partage d’informations et à la coopération internationale dans la lutte antidrogue des Douanes du Vietnam.

Cette initiative illustre la détermination des Douanes du Vietnam à renforcer leurs capacités opérationnelles et à moderniser la lutte contre les stupéfiants, tout en témoignant de l’efficacité de la coopération internationale entre les Douanes du Vietnam et les organisations internationales dans la lutte contre la criminalité transnationale.- VNA

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#Douanes du Vietnam #lutte contre le trafic transnational de drogue
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