Société

Prison à perpétuité pour le chef d’une organisation terroriste et subversive au Vietnam

Le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné à la prison à perpétuité le dirigeant de l’organisation dite « gouvernement national provisoire du Vietnam » ainsi que plusieurs complices pour terrorisme et activités visant à renverser l’administration populaire. Les autorités vietnamiennes considèrent cette affaire comme particulièrement grave en raison de son atteinte à la sécurité nationale.

LMe Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a rendu son verdict de première instance contre une organisation terroriste et subversive au Vietnam. Photo : VNA
LMe Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a rendu son verdict de première instance contre une organisation terroriste et subversive au Vietnam. Photo : VNA


Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l’après-midi du 14 mai, après une journée d’audience et de délibération, le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a rendu son verdict de première instance contre Dao Minh Quan, présenté comme le chef de l’organisation dite « gouvernement national provisoire du Vietnam », ainsi que ses complices, poursuivis pour les chefs d’« actes terroristes visant à s’opposer à l’administration populaire » et « activités visant à renverser l’administration populaire ».

L’accusé Dao Minh Quan a été condamné à la réclusion à perpétuité pour les deux chefs d’accusation, la peine globale retenue étant la prison à perpétuité.

Concernant également le chef d’« actes terroristes visant à s’opposer à l’administration populaire », le tribunal a condamné l’accusée Pham Lisa (Pham Anh Dao) à la prison à perpétuité, tandis que l’accusé Ha Xuan Nghiem a écopé de 13 ans de prison.

Pour le groupe d’accusés poursuivis au titre de l’article 109, paragraphe 1, du Code pénal pour « activités visant à renverser l’administration populaire », le tribunal a prononcé des peines allant de 20 ans à 7 ans de prison, assorties de cinq années de résidence surveillée.

Pour les accusés poursuivis au titre du paragraphe 2 du même article, les peines prononcées vont de sept ans de prison à des mesures de résidence surveillée de deux à cinq ans.

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire suprême, Dao Minh Quan dirigeait l’organisation dite « gouvernement national provisoire du Vietnam », inscrite par le ministère vietnamien de la Sécurité publique sur la liste des organisations terroristes.

Entre 2015 et 2017, les membres de cette organisation ont créé plusieurs groupes opérationnels, notamment « Phuong Hoang », « Mang Xa », « Biet Dong Quan » et « Dai Viet », dans le but de mener des activités de sabotage et de déstabilisation de l’ordre public.

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L’accusé Dao Minh Quan est condamné à la réclusion à perpétuité. Photo : VNA

Certains membres présents sur le territoire vietnamien auraient incendié un dépôt temporaire de véhicules saisis pour infractions routières dans la province de Dông Nai, provoquant d’importants dégâts matériels. Ils auraient également planifié des incendies et explosions dans plusieurs sites stratégiques, notamment dans la zone de l’aéroport international de Tân Son Nhât ainsi que l’attentat à la bombe contre les services fiscaux de l’ancienne province de Binh Duong en 2019. Ces projets ont toutefois été détectés et déjoués à temps par les forces de sécurité.

Auparavant, en 2017, le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville avait déjà jugé 15 accusés appartenant au même réseau, les condamnant à des peines allant de quatre à seize ans de prison pour « actes terroristes visant à s’opposer à l’administration populaire ». - VNA

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