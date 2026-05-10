Société

Les jeunes Vietnamiens d’Europe consolident leur réseau à travers la VYSEF

L’Union des associations d’étudiants vietnamiens en Europe (VYSEF) a organiséa organisé avec succès, le 9 mai à Paris, son deuxième Congrès pour le mandat 2026-2031

Le deuxième Congrès de l’Union des associations d’étudiants vietnamiens en Europe. Photo: VNA
Le deuxième Congrès de l’Union des associations d’étudiants vietnamiens en Europe. Photo: VNA

Paris (VNA) – L’Union des associations d’étudiants vietnamiens en Europe (VYSEF) a organiséa organisé avec succès, le 9 mai à Paris, son deuxième Congrès pour le mandat 2026-2031, sous un format hybride réunissant en présentiel et en ligne quelque 80 représentants d’associations vietnamiennes de jeunes et d’étudiants issus de nombreux pays européens.

Organisé au Centre culturel du Vietnam en France, l’événement a marqué une nouvelle étape dans le développement de la VYSEF, après un premier mandat consacré à la consolidation de ses structures et à l’élargissement de son réseau à travers l’Europe.

Au terme de travaux menés dans un esprit démocratique et responsable, le congrès a adopté l’ensemble de son programme, notamment l’élection des nouvelles instances dirigeantes. Le Comité exécutif du deuxième mandat comprend désormais 43 membres. Nguyên Phan Bao Thuy a été élu président de la VYSEF pour le mandat 2026-2031. Par ailleurs, un Conseil consultatif a été mis en place afin de renforcer l’orientation stratégique de l’organisation. Nguyen Thi Dieu Linh, ancienne présidente du premier mandat, a été désignée présidente d’honneur de la VYSEF.

Le congrès a également été marqué par l’élargissement du réseau de l’organisation à l’échelle européenne. De nouvelles associations ont rejoint la fédération, portant à 14 le nombre total d’organisations affiliées dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, la République tchèque, la Hongrie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, la Roumanie, l’Irlande, l’Autriche, la Finlande et le Royaume-Uni.

Au cours du mandat 2021-2026, la VYSEF a multiplié les initiatives visant à renforcer les échanges entre les jeunes Vietnamiens d’Europe. Des forums de jeunes intellectuels, des conférences thématiques et des rencontres d’orientation professionnelle ont favorisé le partage de connaissances et le développement des compétences des étudiants. Parallèlement, des activités culturelles et communautaires, telles que le Festival des jeunes et étudiants vietnamiens en Europe, des échanges culturels et des programmes de solidarité en faveur du Vietnam, ont contribué à préserver l’identité culturelle vietnamienne au sein de la jeune diaspora.

Pour le nouveau mandat, la VYSEF entend poursuivre son développement sur des bases plus professionnelles et durables. L’organisation prévoit notamment d’accélérer sa transformation numérique, d’améliorer la coordination de ses activités et de renforcer les liens entre les jeunes intellectuels vietnamiens en Europe ainsi que la coopération internationale. Elle ambitionne également de mettre en place un écosystème d’accompagnement plus complet pour les étudiants vietnamiens à l’étranger, couvrant les études, la vie quotidienne et les perspectives professionnelles.

Nguyen Thi Dieu Linh a souligné que la création de la VYSEF visait à renforcer les liens de solidarité et de soutien entre les jeunes Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en Europe. Selon elle, le premier mandat a permis de poser des bases solides pour le développement de l’organisation. Elle a exprimé l’espoir que la nouvelle direction mette en œuvre davantage d’initiatives concrètes au bénéfice des jeunes Vietnamiens ainsi que de l’ensemble de la communauté vietnamienne en Europe.

Elle a notamment proposé la création d’un portail d’information multilingue destiné aux Vietnamiens d’Europe, afin de fournir des informations pratiques, juridiques et culturelles, tout en contribuant à promouvoir la culture vietnamienne sur le continent. Elle a également insisté sur l’importance de renforcer les liens avec les deuxième et troisième générations de Vietnamiens établis en Europe, afin de préserver l’identité vietnamienne et d’encourager leur contribution au développement de la communauté vietnamienne et du Vietnam.

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Le deuxième Congrès de l’Union des associations d’étudiants vietnamiens en Europe. Photo: VNA

De son côté, le nouveau président Nguyên Phan Bao Thuy a affirmé que le Comité exécutif du deuxième mandat s’attacherait à préserver les acquis obtenus tout en valorisant les capacités des associations membres.

Il a également mis l’accent sur l’organisation d’activités d’envergure européenne et sur la mise en œuvre de programmes tournés vers le Vietnam, avec pour ambition de renforcer le rôle des jeunes intellectuels vietnamiens d’Europe au service du développement de leur pays d’origine.-VNA

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#Union des associations d’étudiants vietnamiens en Europe #VYSEF
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