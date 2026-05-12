Politique

Le général Phan Van Giang reçoit les ambassadeurs de Suède et d’Algérie

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, a invité les dirigeants des ministères suédois et algérien de la Défense ainsi que les entreprises du secteur à participer à l'Exposition internationale de la défense du Vietnam prévue en décembre 2026.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général d’armée Phan Van Giang (droite), reçoit l'ambassadeur de Suède au Vietnam, Johan Ndisi. Photo: baochinhphu
Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général d’armée Phan Van Giang (droite), reçoit l'ambassadeur de Suède au Vietnam, Johan Ndisi. Photo: baochinhphu

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général d’armée Phan Van Giang, a reçu, le 12 mai à Hanoï, les ambassadeurs de Suède, Johan Ndisi, et d’Algérie, Azeddine Bechka.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur de Suède, Phan Van Giang a réaffirmé que le Vietnam considérait la Suède comme l'un de ses partenaires de premier plan en Europe du Nord, se félicitant de la dynamique positive des relations bilatérales, illustrée par l'établissement d'un partenariat stratégique dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation en juin 2025.

Saluant les résultats de la coopération en matière de défense entre les deux pays, notamment dans l'industrie de défense et les technologies de télécommunication, il a exprimé le souhait que l'ambassadeur Johan Ndisi continue de favoriser cette coopération, facilite les échanges de délégations de haut niveau et la signature d'un protocole d'accord entre les deux ministères de la Défense, entre autres.

Le général Phan Van Giang a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense était prêt à accueillir du personnel militaire du ministère suédois de la Défense pour étudier le vietnamien et participer à des cours destinés aux officiers de défense internationaux dans les académies et écoles vietnamiennes.

Pour sa part, l’ambassadeur suédois s'est engagé à collaborer avec le ministère vietnamien de la Défense afin de promouvoir les relations Vietnam-Suède, et en particulier celles entre les deux ministères de la Défense, de manière plus concrète et efficace.

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Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général d’armée Phan Van Giang (droite), reçoit l'ambassadeur d'Aldérie au Vietnam, Azeddine Bechka Photo: baochinhphu

En recevant l’ambassadeur d'Algérie, le général Phan Van Giang a mis en exergue l'amitié traditionnelle et le soutien indéfectible que se vouent les deux nations depuis leurs luttes d’hier pour l'indépendance nationale jusqu’à l’œuvre d’édification nationale actuelle.

Il a souligné que l'élévation des relations au rang de partenariat stratégique en novembre 2025 renforçait le socle politique solide entre les deux pays et créait un nouvel élan pour une coopération accrue dans de multiples domaines.

L'Algérie est l'un des deux pays africains où le Vietnam maintient un bureau d'attaché de défense permanent, a-t-il rappelé, avant de suggérer à l’ambassadeur Azeddine Bechka de soutenir la promotion de la coopération entre les deux ministères de la Défense et la mise en œuvre de plusieurs axes de coopération, notamment l’échange de délégations à tous les niveaux, l’étude de la possibilité de signer un protocole d’accord sur la coopération en matière de défense, la formation, la recherche historique, l’industrie de la défense, la logistique, les technologies et le soutien mutuel au sein des instances multilatérales...

L’ambassadeur Azeddine Bechka a exprimé son accord avec ces propositions, affirmant la volonté de l'Algérie de promouvoir la coopération avec le Vietnam, notamment dans les échanges de délégations, la formation et la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU...

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, a invité les dirigeants des ministères suédois et algérien de la Défense ainsi que les entreprises du secteur à participer à l'Exposition internationale de la défense du Vietnam prévue en décembre 2026. -VNA

#général Phan Van Giang #Suède #Algérie Algérie Suède
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