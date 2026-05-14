Politique

Le Vietnam réaffirme sa coopération avec l’ONUDC à Vienne

Le Vietnam attache toujours de l’importance à sa coopération avec l’ONUDC, les deux parties ayant collaboré efficacement dans de nombreuses activités bilatérales et processus multilatéraux liés à la lutte contre la criminalité.

L’ambassadeur Vu Le Thai Hoang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA
L’ambassadeur Vu Le Thai Hoang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Vienne (VNA) - Le 13 mai, en Autriche, la nouvelle directrice générale de l’Office des Nations unies à Vienne (ONUV) et directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Monica Kathina Juma, a officiellement pris ses fonctions et rencontré les ambassadeurs et représentants permanents des États auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur Vu Le Thai Hoang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, a remis une lettre de félicitations du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, et a adressé les salutations de l’État et du gouvernement vietnamiens à Monica Kathina Juma.

L’ambassadeur a souligné que le Vietnam appréciait hautement le soutien de l’ONUDC dans le renforcement des capacités nationales en matière de lutte contre la criminalité et de justice pénale, de contrôle des drogues et de réponse aux défis émergents, notamment la cybercriminalité.

Le Vietnam attache toujours de l’importance à sa coopération avec l’ONUDC, les deux parties ayant collaboré efficacement dans de nombreuses activités bilatérales et processus multilatéraux liés à la lutte contre la criminalité, a-t-il affirmé.

À cette occasion, l’ambassadeur a remercié l’ONUDC pour sa coopération avec le Vietnam dans l’organisation réussie de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï en octobre 2025 (Convention de Hanoï).

Le Vietnam souhaite poursuivre une coopération étroite et efficace avec l’ONUDC, notamment dans les processus diplomatiques et juridiques nécessaires à l’entrée en vigueur rapide et à la mise en œuvre effective de la Convention de Hanoï, a-t-il déclaré.

Le chef de la Mission vietnamienne a exprimé sa confiance dans le fait que, sous la direction de Monica Kathina Juma, l’ONUDC continuerait de jouer un rôle central dans la promotion des efforts mondiaux de lutte contre la criminalité transnationale organisée, tout en favorisant la justice, la primauté du droit et le développement durable.

S’exprimant lors de la rencontre, Monica Kathina Juma a souligné que la criminalité transnationale organisée, le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la corruption, la cybercriminalité et le terrorisme devenaient de plus en plus complexes et affectaient négativement la sécurité des États ainsi que la réalisation des Objectifs de Développement durable. Elle a néanmoins affirmé que le multilatéralisme continuait de jouer un rôle clé dans la réponse aux défis mondiaux.

Concernant les orientations futures, Monica Kathina Juma a indiqué que l’une des priorités majeures consistait à finaliser la nouvelle stratégie opérationnelle de l’ONUDC ainsi que la feuille de route de réforme correspondante afin de rendre l’organisation plus concentrée, flexible et efficace. Elle s’est engagée à renforcer une approche globale et inclusive, à intensifier la coordination entre les programmes et les domaines d’expertise, ainsi qu’à élargir la coopération avec les organisations régionales, le monde universitaire, le secteur privé et les acteurs technologiques afin d’améliorer l’efficacité de la réponse aux défis croissants liés à la sécurité non traditionnelle. -VNA

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