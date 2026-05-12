Politique

Hanoï et Vientiane appelées à devenir des modèles de coopération décentralisée

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient toujours la priorité absolue à l’amitié grandiose et unique entre le Vietnam et le Laos, tout en soutenant fortement le processus de renouveau et d’intégration internationale du Laos.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam (droite), reçoit Athsaphangthong Siphandone, secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de Vientiane, en visite de travail au Vietnam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam (droite), reçoit Athsaphangthong Siphandone, secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de Vientiane, en visite de travail au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu, le 12 mai à Hanoï, une délégation de haut niveau de Vientiane, capitale lao, conduite par Athsaphangthong Siphandone, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de Vientiane, en visite de travail au Vietnam.

Lors de cette rencontre, le dirigeant vietnamien a salué la pertinence de cette visite, qui intervient peu après la réussite de plusieurs événements politiques majeurs dans les deux pays, notamment les congrès respectifs des deux Partis et la finalisation de l’organisation des structures dirigeantes, de l’échelon central au niveau local.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a félicité Vientiane pour ses dernières réalisations socio-économiques. Il a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient toujours la priorité absolue à l’amitié grandiose et unique entre le Vietnam et le Laos, tout en soutenant fortement le processus de renouveau et d’intégration internationale du Laos.

Le Vietnam est prêt à apporter un soutien maximal au Parti, à l’État et au peuple lao, en partageant ses expériences afin de surmonter ensemble les difficultés et les défis, a-t-il affirmé.

S’agissant de la coopération bilatérale, To Lam a souligné le rôle moteur des deux capitales, Hanoï et Vientiane, qu’il considère comme des fers de lance de la diplomatie des Partis et comme un trait d’union entre la politique et le développement, les orientations stratégiques et les actions concrètes.

Dans un contexte international complexe et à l’approche d'une nouvelle étape de coopération bilatérale prévue pour 2026, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération de manière concrète, efficace et durable, en liant étroitement la coopération politique au développement socio-économique et en consolidant les liens entre les peuples des deux pays et de leurs capitales.

Le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait que Hanoï et Vientiane deviennent des modèles exemplaires de coopération décentralisée. Dans un esprit de fraternité et de solidarité, il a encouragé Hanoï à assumer sa responsabilité de coordination étroite avec Vientiane, à travers des échanges d’informations accrus et un soutien mutuel dans tous les domaines.

Pour la période à venir, il a préconisé une mise en œuvre rigoureuse et efficace des documents de coopération signés, en traduisant les engagements en projets concrets et ciblés, notamment dans les secteurs de l'économie, des sciences, de l'éducation, de la santé et de la réduction de la pauvreté...

To Lam s’est déclaré convaincu que, grâce à des bases solides et à une forte détermination politique, les relations entre Hanoï et Vientiane continueraient de se développer vigoureusement, contribuant de manière significative au développement de chaque localité et à l’approfondissement de l’amitié grandiose et de la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos.

Pour sa part, Athsaphangthong Siphandone a présenté au dirigeant vietnamien To Lam un rapport sur les activités de sa visite, la situation actuelle de Vientiane ainsi que l’état de la coopération avec les localités vietnamiennes.

Athsaphangthong Siphandone a affirmé la détermination de Vientiane à valoriser cette tradition de solidarité et à travailler étroitement avec les localités vietnamiennes afin de concrétiser les accords de haut niveau et les protocoles d’accord déjà signés, contribuant ainsi au renforcement continu des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos. -VNA

#Vientiane #Parti communiste du Vietnam #Laos Laos
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