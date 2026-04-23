Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération dans le domaine de la défense

​

Vientiane (VNA) – Le général Nguyên Tân Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et le général de corps d’armée Saichay Kommasith, chef d’état-major général de l’Armée populaire lao et vice-ministre de la Défense, ont assisté le 23 avril à Vientiane à la cérémonie d’inauguration et de remise du siège du Commandement des gardes-frontières lao.

​

​

S’exprimant lors de la cérémonie, le général Nguyên Tân Cuong qui est ausie le vice-ministre vietnamien de la Défense, s’est félicité de l’achèvement de cet ouvrage. Il a salué les efforts des unités de gestion de projet, des entreprises de construction, de conseil et de supervision, qui ont surmonté de nombreuses difficultés liées au terrain et aux conditions climatiques pour mener à bien les travaux dans le respect des exigences de qualité, de technique et de calendrier.

​

​

Une fois mis en service, cet ouvrage devrait améliorer les conditions de travail des cadres et soldats des gardes-frontières lao, contribuant ainsi à renforcer l’efficacité de leur mission de conseil auprès des dirigeants des ministères de la Défense et des états-majors des deux pays dans la protection de la sécurité, de l’ordre et de la sûreté sociale dans les zones frontalières. Il constitue également un symbole concret de la coopération efficace entre les armées vietnamienne et lao.

​

​

Les deux parties ont affirmé leur volonté de continuer à créer les conditions favorables pour que les forces de gardes-frontières des deux pays renforcent leur coordination, contribuant à l’édification d’une frontière Vietnam–Laos de paix, d’amitié, de stabilité et de développement durable.

À l’occasion du Nouvel An traditionnel lao Bunpimay, le général Nguyên Tân Cuong a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de succès aux cadres et soldats lao.

​

​

De son côté, le général de corps d’armée Saichay Kommasith a exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, l’État et le ministère vietnamien de la Défense pour leur soutien constant, notamment dans le développement des infrastructures, contribuant à améliorer les capacités opérationnelles de l’Armée populaire lao en général et des gardes-frontières en particulier. Il a affirmé que son ministère veillera à une gestion et une utilisation efficaces de cet ouvrage.

​

​

Le même jour, le général Nguyên Tân Cuong et la délégation de l’Armée populaire du Vietnam ont rendu visite à Star Telecom (Unitel), une coentreprise du groupe Viettel au Laos.

​

​

Le général a salué les réalisations globales de Unitel après plus de 16 ans d’activité, soulignant que l’entreprise a consolidé sa position de premier opérateur de télécommunications au Laos, avec un réseau couvrant l’ensemble du territoire, y compris les zones reculées et frontalières. Elle contribue de manière significative au développement socio-économique, à la garantie du bien-être social et à l’amélioration des conditions de vie de la population.

​

​

Unitel joue également un rôle important en tant qu’entreprise de défense, en assurant les communications dans les zones frontalières, contribuant efficacement aux missions de défense et de sécurité et participant à la construction de l’infrastructure numérique nationale. Elle est ainsi considérée comme un modèle typique de coopération économique associée à la défense entre les deux pays.

​

​

Le général Nguyên Tân Cuong a demandé à Unitel de continuer à renforcer la cohésion interne, à investir dans la formation de ressources humaines de qualité, à promouvoir l’innovation et à développer les nouvelles technologies afin de maintenir sa position de leader sur le marché. - VNA

​