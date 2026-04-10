Conférence de coopération sécuritaire Vietnam–Laos

Vientiane (VNA) - La 16e Conférence de coopération en matière de sécurité Vietnam–Laos s’est tenue le 10 avril au matin à Vientiane.



La délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique était conduite par le général Pham The Tung, vice-ministre de la Sécurité publique, tandis que celle du ministère lao de la Sécurité publique était dirigée par le général En Ouanongnout, vice-ministre et directeur général du Département général de la sécurité.



La conférence a constitué une occasion pour les forces de sécurité des deux pays d’échanger et de convenir des orientations et des mesures de coordination visant à assurer la sécurité nationale, maintenir la stabilité et construire une frontière commune de paix, d’amitié et de coopération.



Lors de la conférence, coprésidée par les généraux En Ouanongnout et Pham The Tung, les deux parties ont estimé que, malgré de nombreuses difficultés liées à la situation mondiale et régionale, les forces de sécurité des deux pays avaient mis en œuvre efficacement le procès-verbal de la 15e conférence tenue en mars 2025 à Ho Chi Minh-Ville, tout en assurant une coordination étroite et efficace dans la garantie de la sécurité nationale de chaque pays.

Le général Pham The Tung, vice-ministre de la Sécurité publique, à la 16e Conférence de coopération en matière de sécurité Vietnam–Laos. Photo: VNA



Concernant les orientations de coopération à venir, les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération existants entre les forces de sécurité des deux pays, notamment entre les unités spécialisées et les forces de police des localités frontalières, en accordant une attention particulière à l’échange d’informations relatives à la sécurité nationale.



Par ailleurs, les deux parties ont convenu de continuer à coordonner étroitement leurs positions dans les forums de coopération sécuritaire internationaux et régionaux, de promouvoir la coopération en matière de lutte contre le terrorisme au sein de l’ASEAN, et de coopérer pour assurer la sécurité des grands événements organisés au Laos et au Vietnam dans les temps à venir.



Les deux vice-ministres ont enfin signé le procès-verbal de la 16e Conférence de coopération en matière de sécurité Laos–Vietnam.



Le même jour, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie au général Vanthong Kongmani, ministre lao de la Sécurité publique. -VNA