Vietnam et Cambodge renforcent leurs relations parlementaires

Phnom Penh (VNA) – Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a rencontré la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, à Phnom Penh le 10 avril, dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge.

À l’occasion de la fête traditionnelle cambodgienne Chol Chnam Thmay, Tran Cam Tu a transmis à Samdech Khuon Sudary les vœux et les salutations du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man.

Saluant ses résultats remarquables ces dernières années, Tran Cam Tu s’est déclaré convaincu que sous la direction du Parti du Peuple Cambodgien (CPP), le peuple cambodgien continuera d’obtenir de nouvelles réalisations importantes dans son œuvre d’édification et de développement national.

De son côté, la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne a chaleureusement félicité le Vietnam pour le succès de son 14e Congrès national du PCV ainsi que pour l’organisation des élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Elle a également adressé ses félicitations aux principaux dirigeants vietnamiens, notamment le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, le Premier ministre, Lê Minh Hung, et le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man.

Samdech Khuon Sudary a salué les avancées socioéconomiques du Vietnam et sa capacité à optimiser son appareil de l’État. Elle s'est dite convaincue que sous la direction du PCV, le Vietnam atteindra son objectif de devenir un pays industriel moderne à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030. Elle a également exprimé sa gratitude envers le Parti, l’État, l’armée et le peuple vietnamiens pour leur soutien à la libération du Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot et à son œuvre d’édification et de développement national.

Les deux dirigeants ont souligné le rôle central des organes législatifs dans la promotion des relations bilatérales. Ils ont encouragé la poursuite des échanges entre les groupes de parlementaires d’amitié, ainsi qu’entre les jeunes et les femmes députées, afin de partager des expériences en matière de législation et de supervision. La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne a notamment salué les progrès du Vietnam en matière d’égalité entre les sexes au sein du système politique, tant au niveau central que local.

Entrevue entre Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), et la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary. Photo: VNA

Dans un contexte régional et international complexe, Samdech Khuon Sudary a affirmé que l’amitié et la solidarité entre les deux pays demeurent solides et a exprimé le souhait de renforcer les consultations et la coordination afin de préserver les intérêts de chaque nation et de maintenir un environnement stable.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations bilatérales ces dernières années et ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans divers domaines. Elles ont convenu de maintenir des échanges réguliers à tous les niveaux, y compris entre les liens entre les deux Partis.

Tran Cam Tu a proposé d’intensifier les contacts de haut niveau et de maintenir les mécanismes de rencontre annuelle entre les Bureaux politiques et les organes législatifs des trois pays (Cambodge, Laos, Vietnam). Les deux Assemblées nationales sont appelées à accélérer la mise en œuvre des traités et accords signés par les ministères et les localités, tout en renforçant leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux.

Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de promouvoir la connexion des deux économies dans les domaines du commerce, de l'investissement, des infrastructures et de la finance, avec pour objectif d'atteindre un volume d'échanges bilatéraux de 20 milliards de dollars.

En matière de défense et de sécurité, elles ont réaffirmé le principe de ne permettre à aucune force tierce d’utiliser le territoire de l’un contre l’autre, contribuant ainsi à bâtir une frontière de paix, d’amitié et de coopération durable. -VNA