Messages de félicitations aux principaux dirigeants vietnamiens

Hanoï (VNA) - À l’occasion de l’élection de To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), au poste de président du Vietnam, de Le Minh Hung en tant que Premier ministre et de Tran Thanh Man en tant que président de l’Assemblée nationale, des dirigeants de nombreux pays, de Partis politiques et d'organisations internationales ont adressé des messages de félicitations.

Le dirigeant cubain, le général Raul Castro a salué l’élection du secrétaire général du Parti To Lam à la présidence vietnamienne, la qualifiant de reconnaissance de sa fidélité à la cause révolutionnaire et de ses capacités de leadership. Il a réaffirmé les liens fraternels et historiques entre Cuba et le Vietnam.

Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Diaz-Canel a également exprimé sa confiance dans la capacité du dirigeant vietnamien à conduire le pays vers une nouvelle phase de développement, tout en consolidant les relations bilatérales Cuba-Vietnam.

Le sultan du Brunei Hassanal Bolkiah a souligné les contributions remarquables de To Lam et exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération avec le dirigeant vietnamien, notamment à l’approche du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2027.

Le président singapourien Tharman Shanmugaratnam a félicité le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam, tout en réaffirmant l’importance du partenariat stratégique global Singapour-Vietnam, mettant en avant les perspectives de coopération dans les domaines de l’économie verte et numérique.

Le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, a exprimé sa confiance dans la vision stratégique de To Lam pour atteindre les objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045. Sous la direction de To Lam, Vietnam continuera d'atteindre des acquis à travers la promotion des sciences et technologies, de l'innovation et du transformation numérique, a-t-il affirmé.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a salué les progrès remarquables des relations République de Corée-Vietnamet affirmé la volonté de Séoul de poursuivre un partenariat étroit avec Hanoï.

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae a, pour sa part, souligné le développement solide du partenariat stratégique global entre le Japon et le Vietnam, notamment dans la politique, l'économie, la diplomatie, la sécurité et les échanges entre les peuples. Elle a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale.

Par ailleurs, plusieurs responsables d’organisations internationales et de partis politiques, dont l’UNCTAD, l’UNESCO, l’Union internationale des télécommunications et de Partis en Europe et en Amérique latine, ont adressé leurs félicitations aux dirigeants vietnamiens.

Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a félicité Le Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre vietnamien, réaffirmant la volonté de renforcer les relations traditionnelles entre les deux pays.

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a exprimé sa confiance dans la poursuite de la croissance du Vietnam et souhaité approfondir le partenariat stratégique global, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du carbone et de l’économie numérique, en félicitant le nouveau Premier ministre vietnamien Le Minh Hung.

Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a souligné le rôle du Vietnam comme moteur économique régional et exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a également adressé ses félicitations à Le Minh Hung, souhaitant consolider davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Enfin, plusieurs ministres des Affaires étrangères, dont ceux d’Australie, du Venezuela et de Croatie, ont adressé des messages de félicitations à Le Hoai Trung pour sa reconduction au poste de ministre des Affaires étrangères. -VNA