Politique

Messages de félicitations aux principaux dirigeants vietnamiens

De nombreux dirigeants étrangers, partis politiques et organisations internationales ont adressé des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants vietnamiens, saluant leur élection et réaffirmant leur volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, au nom du Parti, de l'État, des dirigeants du Front de la patrie du Vietnam et des députés de la 16e législature, offre des fleurs au Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, au nom du Parti, de l'État, des dirigeants du Front de la patrie du Vietnam et des députés de la 16e législature, offre des fleurs au Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion de l’élection de To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), au poste de président du Vietnam, de Le Minh Hung en tant que Premier ministre et de Tran Thanh Man en tant que président de l’Assemblée nationale, des dirigeants de nombreux pays, de Partis politiques et d'organisations internationales ont adressé des messages de félicitations.

Le dirigeant cubain, le général Raul Castro a salué l’élection du secrétaire général du Parti To Lam à la présidence vietnamienne, la qualifiant de reconnaissance de sa fidélité à la cause révolutionnaire et de ses capacités de leadership. Il a réaffirmé les liens fraternels et historiques entre Cuba et le Vietnam.

Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Diaz-Canel a également exprimé sa confiance dans la capacité du dirigeant vietnamien à conduire le pays vers une nouvelle phase de développement, tout en consolidant les relations bilatérales Cuba-Vietnam.

Le sultan du Brunei Hassanal Bolkiah a souligné les contributions remarquables de To Lam et exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération avec le dirigeant vietnamien, notamment à l’approche du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2027.

Le président singapourien Tharman Shanmugaratnam a félicité le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam, tout en réaffirmant l’importance du partenariat stratégique global Singapour-Vietnam, mettant en avant les perspectives de coopération dans les domaines de l’économie verte et numérique.

Le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, a exprimé sa confiance dans la vision stratégique de To Lam pour atteindre les objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045. Sous la direction de To Lam, Vietnam continuera d'atteindre des acquis à travers la promotion des sciences et technologies, de l'innovation et du transformation numérique, a-t-il affirmé.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a salué les progrès remarquables des relations République de Corée-Vietnamet affirmé la volonté de Séoul de poursuivre un partenariat étroit avec Hanoï.

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae a, pour sa part, souligné le développement solide du partenariat stratégique global entre le Japon et le Vietnam, notamment dans la politique, l'économie, la diplomatie, la sécurité et les échanges entre les peuples. Elle a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale.

Par ailleurs, plusieurs responsables d’organisations internationales et de partis politiques, dont l’UNCTAD, l’UNESCO, l’Union internationale des télécommunications et de Partis en Europe et en Amérique latine, ont adressé leurs félicitations aux dirigeants vietnamiens.

Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a félicité Le Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre vietnamien, réaffirmant la volonté de renforcer les relations traditionnelles entre les deux pays.

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a exprimé sa confiance dans la poursuite de la croissance du Vietnam et souhaité approfondir le partenariat stratégique global, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du carbone et de l’économie numérique, en félicitant le nouveau Premier ministre vietnamien Le Minh Hung.

Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a souligné le rôle du Vietnam comme moteur économique régional et exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a également adressé ses félicitations à Le Minh Hung, souhaitant consolider davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Enfin, plusieurs ministres des Affaires étrangères, dont ceux d’Australie, du Venezuela et de Croatie, ont adressé des messages de félicitations à Le Hoai Trung pour sa reconduction au poste de ministre des Affaires étrangères. -VNA

#Messages de félicitations #nouveaux dirigeants vietnamiens
Suivez VietnamPlus

Elections législatives

Sur le même sujet

Voir plus

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet une lettre du secrétaire général du Parti et président To Lam au pape Léon XIV. Photo : VNA

Le président de l’AN Tran Thanh Man rencontre le pape Léon XIV au Vatican

Le 11 avril au Vatican, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a eu une entrevue avec le pape Léon XIV. Cette rencontre a mis en lumière les avancées notables des relations entre le Vietnam et le Saint-Siège, ainsi que leur volonté commune de renforcer le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle au service de la paix et du développement.

Tran Cam Tu remet le titre de Héros des Forces armées populaires au Département de la sécurité intérieure. Photo : VNA

Remise du titre de Héros des Forces armées populaires au Département de la sécurité intérieure

À Hanoï, le 11 avril, le ministère de la Sécurité publique a célébré le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de la Sécurité intérieure (1946–2026). À cette occasion, le Département de la sécurité intérieure s’est vu décerner le titre de Héros des Forces armées populaires pour ses contributions exceptionnelles à la protection de la sécurité nationale et au maintien de l’ordre social.

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu (à gauche) et le le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

La visite de Trân Câm Tu impulse une coopération globale Vietnam-Laos-Cambodge

Les relations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge reposent actuellement sur trois piliers principaux : une confiance politique élevée, une coopération économique de plus en plus approfondie et des échanges populaires croissants. Ces relations constituent une base solide pour le développement commun des trois pays dans un contexte d’intégration internationale plus poussée.

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung s’entretient avec la presse sur les résultats de la tournée du membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV Trân Câm Tu au Laos et au Cambodge. Photo : VNA

La tournée de Trân Câm Tu au Laos et au Cambodge se clôt sur un franc succès

Le Parti, l’État et les peuples du Vietnam, du Laos et du Cambodge poursuivront les échanges de visites et de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau et par le biais des instances du Parti et de l’État, afin d’approfondir la compréhension mutuelle, de renforcer la confiance, d’améliorer l’efficacité de la coopération et de traiter conjointement les questions émergentes.

Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut d’études régionales et nationales et directeur du Centre d’études vietnamiennes de l’Université de technologie du Zhejiang. Photo: VNA

La visite en Chine du secrétaire général du PCV et président To Lam renforcera l'amitié bilatérale

La prochaine visite en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président, To Lam, intervient peu après des événements politiques majeurs tels que le 14ᵉ Congrès national du PCV et les « Deux Sessions » en Chine, qui définissent les grandes orientations politiques pour l’année. Cette visite vise à renforcer et à promouvoir plus efficacement les fondements du « Six Plus » dans les relations bilatérales et à faire progresser la construction d’une communauté d’avenir partagé stratégique entre le Vietnam et la Chine.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet les décisions de nomination aux secrétaires des comités du Parti de trois organes de l'AN. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale remet les décisions relatives aux questions de personnel

Le président de l'AN a remis les décisions du Comité permanent du Parti de l’AN désignant Phan Chi Hieu en tant que secrétaire du Comité du Parti de la Commission des affaires juridiques et judiciaires, Le Thi Nga en tant que secrétaire du comité du Parti de la Commission des pétitions et de la supervision, ainsi que Nguyen Huu Nghia en tant que secrétaire du comité du Parti de l’Audit d’État.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (gauche) et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Entrevue entre le permanent du Secrétariat du PCV et le Premier ministre cambodgien

Réaffirmant que le Vietnam attache une importance prioritaire à la consolidation et au renforcement de ses relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale avec le Cambodge, Tran Cam Tu a qualifié cette relation de patrimoine commun inestimable et de facteur stratégique pour la stabilité et le développement des deux pays.

Les visiteurs contemplent des oeuvres exposées. Photo: VNA

Soyouz-37 : Hanoï commémore le vol historique, symbole de la coopération spatiale avec la Russie

À travers un riche ensemble de documents, de photographies et d’objets, dont beaucoup sont présentés au public pour la première fois, l’exposition "Vol conjoint 37 – symbole de la coopération spatiale Vietnam – Fédération de Russie" retrace l’intégralité de l’épopée du vol Soyouz-37, depuis la sélection rigoureuse des équipages jusqu’à leur retour sur Terre.

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta. Photo : VNA

Vers un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Italie

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta a souligné que la prochaine visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, revêt une importance particulière.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Conférence de coopération sécuritaire Vietnam–Laos

La 16e Conférence de coopération en matière de sécurité Vietnam–Laos s’est tenue le 10 avril au matin à Vientiane, avec la participation de vice-ministres de la Sécurité publique des deux pays. La conférence a offert une occasion aux deux parties d’échanger et de convenir des mesures de coordination visant à assurer la sécurité nationale, maintenir la stabilité et construire une frontière commune de paix, d’amitié et de coopération.