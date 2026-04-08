Les dirigeants du monde entier félicitent les nouveaux dirigeants vietnamiens

Hanoi (VNA) – Des dirigeants de divers pays et partis politiques, dont Cuba, la République populaire démocratique de Corée (RPDC), les États-Unis, le Bélarus, le Kazakhstan, la Mongolie, la Palestine et le Nicaragua, ont adressé des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants vietnamiens suite à leur élection par l’Assemblée nationale pour le mandat 2026-2031.



Le camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a été élu président du pays ; le camarade Lê Minh Hung, Premier ministre ; et le camarade Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale.



Ces messages saluent le prestige politique des élus et soulignent la volonté d’approfondir la coopération avec le Vietnam dans cette nouvelle étape de son développement.



Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a félicité le secrétaire général Tô Lâm pour son élection à la présidence de la République socialiste du Vietnam, réaffirmant l’engagement indéfectible des deux pays à promouvoir la solidarité et la coopération spéciale.



De son côté, le secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC, Kim Jong-un, a souligné que cette élection témoigne de la grande confiance du peuple vietnamien et a exprimé son souhait de renforcer les relations d’amitié et de coopération traditionnelles entre les deux Partis et les deux État sur la base des accords conclus entre leurs hauts dirigeants en octobre 2025 à Pyongyang.



Depuis les Amériques, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a adressé un message, au nom du gouvernement américain, au secrétaire général et président Tô Lâm, ainsi qu’au Premier ministre Lê Minh Hung. Il a salué le partenariat stratégique global bilatéral et a souligné la coopération du Vietnam en matière de promotion de la prospérité économique, d’échanges entre les peuples et d’efforts conjoints pour la stabilité d’une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Il a exprimé son intérêt à œuvrer en étroite collaboration pour renforcer la sécurité mutuelle.



De même, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a insisté sur le progrès qualitatif des relations bilatérales suite à l’exemption de visa et à l’ouverture de vols directs. La présidente du parti biélorusse Belaya Rus, Olga Nikolaevna Chemodanova, et le président du Parti communiste biélorusse, Sergueï Syrankov, ont quant à eux exprimé leur respect pour le leadership du secrétaire général et président Tô Lâm dans la construction d’une société socialiste prospère.



Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, et le président mongol Oukhnaa Khurelsukh ont présenté leurs félicitations, qualifiant le Vietnam de partenaire stratégique clé en Asie et de moteur de la croissance économique régionale sous la direction visionnaire du secrétaire général et président Tô Lâm.



Dans le même esprit, le Premier ministre mongol Nyam-Osor Ouchral a félicité son homologue Lê Minh Hung, soulignant la solidité des liens d’amitié entre les deux pays. Par ailleurs, le président du Parlement mongol, Sandag Byambatsogt, a félicité Trân Thanh Mân pour sa réélection à la présidence de l’Assemblée nationale, insistant sur le rôle crucial de la coopération interparlementaire dans l’approfondissement du partenariat global bilatéral.



Parallèlement, les présidents palestinien Mahmoud Abbas et nicaraguayen Daniel Ortega Saavedra ainsi que la coprésidente Rosario Murillo ont adressé des lettres de félicitations au dirigeant vietnamien.



Les ministres des Affaires étrangères lao, Thongsavan Phomvihane, et cambodgien, Prak Sokhonn, ont félicité le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, pour sa reconduction à un nouveau mandat de cinq ans. – VNA





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