Politique

L'Inde et Cuba félicitent l'élection des nouveaux dirigeants vietnamiens

Dans un message publié sur le réseau social X, le Premier ministre indien, Narendra Modi, s’est dit convaincu que, sous la direction du nouveau président, l’amitié de longue date entre les deux nations continuera de se renforcer. 

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite), offre des fleurs au secrétaire général et président To Lam. Photo : VNA.
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite), offre des fleurs au secrétaire général et président To Lam. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a adressé, le 7 avril, ses plus chaleureuses félicitations à To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, à la suite de son élection à la présidence de la République socialiste du Vietnam par l’Assemblée nationale, avec un soutien unanime.

Dans un message publié sur le réseau social X, le chef du gouvernement indien s’est dit convaincu que, sous la direction du nouveau président, l’amitié de longue date entre les deux nations continuera de se renforcer. Narendra Modi a également exprimé son souhait de collaborer étroitement avec To Lam afin d’approfondir le partenariat stratégique global, pour le progrès et la prospérité des deux peuples et de la région.

Cette année, le Vietnam et l'Inde célèbrent le 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique global, marquant un processus de développement fructueux et intégral des relations bilatérales. Au cours de la dernière décennie, les deux pays ont obtenu des avancées majeures dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, de l'énergie et des échanges entre les peuples. La haute confiance politique mutuelle, consolidée par des visites de haut niveau et des mécanismes de dialogue réguliers, jetant ainsi les bases d'une coopération accrue et d'une contribution à la paix et à la stabilité dans l'Indo-Pacifique.

Par ailleurs, dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X le 6 avril (heure de Cuba), le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a adressé ses sincères félicitations à Tran Thanh Man suite à sa réélection à la présidence de l'Assemblée nationale du Vietnam pour la législature 2026-2031.

Le dirigeant cubain a exprimé sa conviction que, sous la conduite de l’organe législatif vietnamien, les deux pays continueraient de renforcer leurs liens parlementaires historiques. Cuba et le Vietnam entretiennent des liens d’amitié et de coopération étroits, fondés sur des échanges d’expériences législatives et un soutien mutuel au sein des forums internationaux. -VNA

#réseau social X #Premier ministre indien #Narendra Modi #To Lam #Tran Thanh Man
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