Politique

Le SG du Parti et président de la République préside une conférence annonçant les nominations de personnel

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a exigé des fonctionnaires nommés une loyauté absolue aux objectifs et aux idéaux du Parti, une fermeté politique sans faille et un respect rigoureux de la discipline organisationnelle.

Le SG du Parti et président de la République s'exprime. Photo: VNA
Le SG du Parti et président de la République s'exprime. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé une conférence à Hanoï le 13 avril afin d'annoncer les décisions du Bureau politique concernant les nominations.

Bui Thi Quynh Van, membre du Comité central du Parti et vice-présidente de la Commission centrale d'organisation, a présenté les décisions nommant 28 membres à la Commission militaire centrale pour la période 2025-2030, dont la permanence de neuf membres.

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Le leader du Parti remet les décisions nommant les membres de la Commission militaire centrale. Photo: VNA

Le secrétaire général et président de la République To Lam a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire de la Commission militaire centrale, tandis que le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, a été nommé vice-secrétaire.

Le Bureau politique a également nommé 29 membres à la Commission policière centrale pour la même période, dont la permanence de 11 membres. Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire, tandis que le général de corps d'armée Le Quoc Hung, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Sécurité publique, a été nommé vice-secrétaire.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, présente les décisions nommant les membres de la Commission policière centrale. Photo : VNA

Le Bureau politique a également nommé 45 membres au Comité exécutif de l'organisation du Parti des agences centrales du Parti, dont 22 à sa permanence pour la période 2025-2030. Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire, tandis que Nguyen Long Hai, membre du Comité central du Parti, a été nommé vice-secrétaire permanent. Nguyen Thi Hoang Van, Do Viet Ha et Nguyen Quang Truong ont été nommés vice-secrétaires.

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Le secrétaire général et président de la République To Lam remet les décisions de nomination des membres du Comité exécutif, de la permanence ainsi que du secrétaire et des secrétaires adjoints du Comité du Parti des organes centraux pour le mandat 2025–2030. Photo: VNA

Le Bureau politique a par ailleurs désigné 39 membres au Comité exécutif de l'organisation du Parti du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et des organisations de masse centrales pour la période 2025-2030, dont la permanence de 14 membres. Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du FPV, a été reconduite dans ses fonctions de secrétaire. Nguyen Phi Long, membre du Comité central du Parti, a conservé son poste de vice-secrétaire permanent, tandis que Nguyen Thai Hoc et Ngo Van Cuong ont été nommés vice-secrétaires à plein temps.

Dans son discours, le secrétaire général et président de la République, To Lam, a exigé de leurs membres une loyauté absolue aux objectifs et aux idéaux du Parti, une fermeté politique et un respect rigoureux de la discipline organisationnelle. Il a enjoint les responsables à montrer l'exemple, à joindre le geste à la parole et à placer les intérêts de la nation, du Parti et du peuple au-dessus de tout. Les comités du Parti doivent être de véritables centres de pouvoir, faire respecter la discipline et veiller à la bonne orientation des activités dans leurs domaines respectifs.

Le dirigeant a souligné la nécessité de renforcer l'édification du Parti dans chaque agence et unité, de maintenir une discipline stricte, d'élever le niveau des activités du Parti et de mener une autocritique et une critique rigoureuses. Il a appelé à un renforcement des inspections et de la supervision, ainsi qu'à la détection et à la prévention précoces des violations.

Il a également insisté sur la nécessité de constituer un corps de fonctionnaires solide grâce à des évaluations objectives et exhaustives, un placement judicieux du personnel et le rejet catégorique du factionnalisme, des conflits d'intérêts, du déni de responsabilité et de l'inertie bureaucratique. Il a exhorté à protéger et à encourager les fonctionnaires proactifs, innovants et responsables, tout en formant une jeune génération de dirigeants compétents, intègres et dévoués.

Dans son discours, le général Phan Van Giang s'est engagé à traduire ces orientations en plans d'action concrets, adaptés aux fonctions et aux responsabilités de chaque organisation du Parti.

Il a réaffirmé sa loyauté indéfectible au Parti, à l'État et au peuple, jurant de préserver l'unité, la discipline et la démocratie, tout en mobilisant l'intelligence collective pour respecter les directives du Parti, les politiques et les lois de l'État.

Dans un avenir proche, a-t-il déclaré, la priorité sera donnée à la mise en œuvre effective de la résolution du 14e Congrès national du Parti, des directives des dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que des résolutions des différentes organisations du Parti, tout en poursuivant la construction d'une armée et d'une police révolutionnaires, régulières, d'élite et modernes.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les capacités de conseil stratégique des instances centrales du Parti et sur le rôle essentiel du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations socio-politiques dans la mobilisation de la force de grande union nationale et des ressources pour le développement.

Il a exprimé le souhait de continuer à bénéficier de l’attention, de l’orientation et du soutien du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi que de la coordination des ministères, des secteurs et des organismes aux niveaux central et local, afin de mener à bien toutes les missions confiées. -VNA

#nominations de personnel #To Lam
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