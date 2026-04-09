Politique

Le permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu rencontre le personnel de l’ambassade du Vietnam au Laos

À Vientiane, le permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne au Laos, réaffirmant la volonté de renforcer la coopération bilatérale, de soutenir les Vietnamiens de l’étranger et de consolider les liens d’amitié, de solidarité et de partenariat stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Le permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu rencontre le personnel de l’ambassade du Vietnam au Laos. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu rencontre le personnel de l’ambassade du Vietnam au Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste vietnamien (PCV), a rencontré le 9 avril le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne à Vientiane, au Laos.

Tran Cam Tu a déclaré que sa visite officielle au Laos visait à promouvoir, de manière cohérente, la ligne diplomatique du Parti ; à mettre en oeuvre, de façon active, les fondements politiques et à encourager une coopération plus efficace et concrète dans divers secteurs et par différents canaux.

Le Comité central du Parti a publié un plan d'action pour la période 2026-2030, qui détaille les tâches et les projets clés, en précisant les responsabilités, les ressources et les échéances nécessaires à la mise en œuvre effective de la résolution du 14e Congrès national du Parti, a-t-il annoncé.

Il a également informé du succès des élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Plus de 76 millions d'électeurs ont voté, soit un taux de participation de plus de 99 %, le plus élevé jamais enregistré en 16 élections.

Concernant les préoccupations, les aspirations et les propositions de la communauté vietnamienne, Tran Cam Tu a déclaré que le Parti et l'État du Vietnam sont toujours à l'écoute des Vietnamiens de l'étranger et ont mis en place de nombreuses mesures de soutien. Les dirigeants des deux pays poursuivront les discussions afin d'affiner les cadres juridiques pour le lancement effectif de projets conjoints.

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Le permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu rencontre le personnel de l’ambassade du Vietnam au Laos. Photo: VNA

Il a appelé l'ambassadeur Nguyen Minh Tam et l'ensemble du personnel de l'ambassade du Vietnam et des agences de représentation vietnamiennes au Laos à maintenir l'unité et la responsabilité, et à approfondir davantage la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et le lien stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Tran Cam Tu a insisté sur la nécessité d'une coordination plus étroite avec les autorités lao afin d'aider les ressortissants vietnamiens, en particulier ceux vivant dans des zones difficiles, à obtenir un statut légal stable, à améliorer leurs conditions de vie, à se conformer aux lois locales et à s'intégrer harmonieusement à la société d'accueil.

Le président de l'Association générale des Vietnamiens au Laos, Pham Van Hung, et le président de l'Association des entreprises vietnamiennes au Laos, Duong Dinh Bang, ont présenté un rapport sur les activités et les réalisations obtenues récemment par la communauté et des entreprises vietnamiennes.

Tous deux se sont engagés à perfectionner leur organisation afin de mieux servir les expatriés et de bâtir une communauté économiquement forte et culturellement dynamique, contribuant activement aux liens Vietnam-Laos. -VNA

#Tran Cam Tu #Laos
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