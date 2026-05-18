Politique

Le haut dirigeant To Lam assiste à la cérémonie de création officielle de la ville de Dong Nai

Le haut dirigeant To Lam a présidé le 18 mai la cérémonie annonçant la création officielle de la ville de Dong Nai. Il a qualifié cet événement de tournant historique, ouvrant une nouvelle phase de développement, et a appelé à construire une métropole moderne, compétitive et centrée sur l’amélioration de la qualité de vie. 

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam remet la Résolution de l’Assemblée nationale portant création de la ville de Dong Nai. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam remet la Résolution de l’Assemblée nationale portant création de la ville de Dong Nai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a assisté dans la soirée du 18 mai à la cérémonie de proclamation de la Résolution de l’Assemblée nationale portant création de la ville de Dong Nai, organisée sur la place Long Hung.

Lors de la cérémonie, To Lam a souligné que la création de la ville de Dong Nai relevant directement du pouvoir central constituait une étape historique ouvrant une nouvelle phase de développement, exigeant une vision plus ambitieuse, une gouvernance plus performante et un sens accru des responsabilités envers le peuple et la nation.

Selon la Résolution n°30/2026/QH16 de l’Assemblée nationale, la ville de Dong Nai a été officiellement créée à compter du 30 avril 2026. Elle couvre une superficie de plus de 12.700 km², compte près de cinq millions d’habitants et comprend 95 unités administratives de niveau communal, dont 33 quartiers urbains et 62 communes. La ville est limitrophe de Ho Chi Minh-Ville, des provinces de Lam Dong et de Tay Ninh, ainsi que du Royaume du Cambodge.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-cong-bo-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-ve-thanh-lap-thanh-pho-dong-nai-8769342.jpg
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam à la cérémonie de proclamation de la Résolution de l’Assemblée nationale portant création de la ville de Dong Nai. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a remis la Résolution de l’Assemblée nationale ainsi que l’Ordre du Travail de première classe aux autorités et à la population de Dong Nai.

Le secrétaire général du Parti et président to Lam a affirmé que Dong Nai est une terre riche en traditions historiques, culturelles et révolutionnaires. Durant les guerres de résistance, cette région fut un symbole de résilience et de loyauté envers le Parti, la Patrie et le peuple. Pendant la période de Renouveau et d’intégration internationale, Dong Nai a continué de promouvoir son esprit de dynamisme, de créativité et d’audace pour devenir l’un des principaux centres industriels et urbains du pays.

Selon To Lam, Dong Nai bénéficie aujourd’hui de nombreux atouts stratégiques rares, notamment en matière de taille économique, de population, d’infrastructures, de logistique, d’aviation, de ressources naturelles et de position géographique en tant que porte d’entrée régionale. Ces avantages permettront à la ville de devenir un pôle de croissance multifonctionnel, un centre industriel, aéronautique et d’innovation de portée nationale.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-cong-bo-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-ve-thanh-lap-thanh-pho-dong-nai-8769359.jpg
Un numéro artistique lors du spectacle intitulé « Dong Nai – Fierté du Sud, essor avec la nation ». Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a appelé les organisations du Parti, les autorités, la communauté des entreprises et la population de Dong Nai à nourrir une nouvelle ambition de développement afin de transformer la ville en une métropole motrice dotée d’une forte compétitivité et d’un rayonnement important dans la région du Sud-Est et à l’échelle nationale. Dong Nai devra viser à figurer parmi les villes les plus agréables à vivre et les plus attractives pour les start-up en Asie, à l’instar de Hanoi et de Ho Chi Minh-Ville.

Insistant sur les exigences d’un développement durable, To Lam a estimé qu’une ville moderne ne devait pas seulement être évaluée à l’aune de sa taille économique ou de ses infrastructures, mais surtout à travers la qualité de vie de sa population. Il a ainsi demandé à Dong Nai d’accorder une attention particulière à l’emploi, au logement, à l’éducation, à la santé, aux équipements culturels, aux espaces publics et à l’environnement de vie, notamment pour les ouvriers, les travailleurs, les habitants des zones reculées et les groupes vulnérables.

Parallèlement au développement économique, Dong Nai devra préserver et valoriser ses valeurs culturelles et historiques multiculturelles et multiconfessionnelles, en faisant de ses traditions patriotiques, solidaires, laborieuses et créatives une ressource spirituelle au service du développement. Selon To Lam, les habitants de Dong Nai dans cette nouvelle période devront faire preuve de discipline, de savoir, de responsabilité, d’esprit d’intégration et d’ambition.

Soulignant la position stratégique de Dong Nai, dotée d’infrastructures majeures, d’importants espaces industriels et d’une frontière nationale, To Lam a demandé que le développement économique soit toujours associé à la défense, à la sécurité, aux affaires extérieures et à la consolidation de l’unité nationale.

Il a exxhorté les autorités locales à créer un environnement transparent, favorable et équitable afin de stimuler l’innovation, la compétitivité et la responsabilité sociale des entreprises.

Au nom du Comité municipal du Parti, le secrétaire du Comité du Parti de Dong Nai, Vu Hong Van, a affirmé que la ville appliquerait pleinement les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam, avec la détermination de faire de Dong Nai un modèle de développement dynamique, moderne, civilisé et heureux, ainsi qu’un important moteur de croissance du pays dans la nouvelle période.

À l’issue de la cérémonie, un spectacle intitulé « Dong Nai – Fierté du Sud, essor avec la nation » a retracé les 328 années d’histoire de cette terre, exprimant l’aspiration au développement et la confiance dans l’avenir de cette nouvelle ville relevant directement du pouvoir central. - VNA

#Ville de Dong Nai
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le président israélien Isaac Herzog (droite) et l’ambassadeur du Vietnam en Israël Nguyen Ky Son. Photo: VNA

Israël salue le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est

Le président israélien Isaac Herzog a réaffirmé l’importance accordée par Israël à ses relations avec le Vietnam, qualifié de partenaire dynamique au rôle croissant en Asie du Sud-Est, lors de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur vietnamien Nguyen Ky Son le 18 mai à Jérusalem.

La Commission de la culture et de la société de l’AN exhortée à se renouveler

La Commission de la culture et de la société de l’AN exhortée à se renouveler

Présidant une séance de travail avec la permanence de la commission, le législateur suprême a également exhorté la Commission de la culture et de la société à se renouveler dans la direction, le pilotage, la gestion et l’organisation du travail en 2026 et durant la législature 2026-2031, tout en améliorant la qualité des cadres et fonctionnaires et en consolidant son modèle d’organisation.

Lancement d'une nouvelle publication de la VNA intitulée « Technologie et Avenir ». Photo: VNA

La VNA lance une nouvelle publication intitulée « Technologie et Avenir »

Cette publication d’information spécialisée est consacrée aux domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Publiée chaque mois, elle vise à fournir des données et des analyses de référence au service du travail de direction du Parti et de la gestion de l’État.

Les délégués à l'inauguration du « Jardin des arbres de l’amitié » dans le quartier de Phu An, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Campagne de plantation d'arbres de l'amitié : croissance verte et solidarité internationale

L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville a lancé le 16 mai une campagne de plantation d’arbres et inauguré le « Jardin des arbres de l’amitié » dans le quartier de Phu An, une initiative destinée à promouvoir la coopération internationale, la protection de l’environnement et le développement urbain durable à l’approche des grandes célébrations historiques de la ville.

Cérémonie de dépôt de gerbe devant le mémorial du président Hô Chi Minh, à Caracas, au Venezuela. Photo : VNA

Le Venezuela salue la pensée Hô Chi Minh à l’occasion de son 136e anniversaire

Le vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Jesús Faria, a décrit Hô Chi Minh comme un symbole immortel des mouvements de libération nationale du XXe siècle et une source d’inspiration intarissable pour les forces progressistes et révolutionnaires d’Amérique latine, notamment du Venezuela. ​

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang s’exprime lors de la séance de débat tenue dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS+ en Inde. Photo : VNA

Le Vietnam prêt à renforcer ses liens avec les BRICS et l’Asie-Pacifique

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a proposé que les BRICS renforcent la coopération Sud-Sud et intensifient le dialogue Nord-Sud dans le cadre de la mise en place des structures de gouvernance mondiale, en accordant la priorité à un accès équitable des pays en développement aux ressources financières, aux technologies et aux connaissances.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (au centre), le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Pak Sang Gil (à gauche), et l'ambassadeur du Vietnam en RPDC, Le Ba Vinh, ont coupé le ruban inaugural de l'exposition. Photo : VNA

Exposition photo mettant en lumière les relations Vietnam-RPDC

À l'occasion de la visite en République populaire démocratique de Corée (RPDC) de Le Hoai Trung, membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, l'ambassade du Vietnam en RPDC a organisé une exposition photo illustrant les relations bilatérales.

Les chefs des délégations participant au 33e dialogue ASEAN-Nouvelle-Zélande à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Photo; ministère vietnamien des Affaires étrangères

Le Vietnam et l’ASEAN veulent renforcer le partenariat avec la Nouvelle-Zélande

Sur la base du partenariat stratégique global ASEAN-Nouvelle-Zélande et du plan d’action pour la mise en œuvre de ce partenariat (2026-2030), le Vietnam a exhorté les deux parties à concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre efficace des objectifs et priorités fixés, portant la coopération bilatérale à la hauteur du nouveau niveau du partenariat, pour le bénéfice de l’ASEAN et de la Nouvelle-Zélande, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région.