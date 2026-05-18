Le haut dirigeant To Lam assiste à la cérémonie de création officielle de la ville de Dong Nai

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Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a assisté dans la soirée du 18 mai à la cérémonie de proclamation de la Résolution de l’Assemblée nationale portant création de la ville de Dong Nai, organisée sur la place Long Hung.

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Lors de la cérémonie, To Lam a souligné que la création de la ville de Dong Nai relevant directement du pouvoir central constituait une étape historique ouvrant une nouvelle phase de développement, exigeant une vision plus ambitieuse, une gouvernance plus performante et un sens accru des responsabilités envers le peuple et la nation.

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Selon la Résolution n°30/2026/QH16 de l’Assemblée nationale, la ville de Dong Nai a été officiellement créée à compter du 30 avril 2026. Elle couvre une superficie de plus de 12.700 km², compte près de cinq millions d’habitants et comprend 95 unités administratives de niveau communal, dont 33 quartiers urbains et 62 communes. La ville est limitrophe de Ho Chi Minh-Ville, des provinces de Lam Dong et de Tay Ninh, ainsi que du Royaume du Cambodge.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam à la cérémonie de proclamation de la Résolution de l’Assemblée nationale portant création de la ville de Dong Nai. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a remis la Résolution de l’Assemblée nationale ainsi que l’Ordre du Travail de première classe aux autorités et à la population de Dong Nai.

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Le secrétaire général du Parti et président to Lam a affirmé que Dong Nai est une terre riche en traditions historiques, culturelles et révolutionnaires. Durant les guerres de résistance, cette région fut un symbole de résilience et de loyauté envers le Parti, la Patrie et le peuple. Pendant la période de Renouveau et d’intégration internationale, Dong Nai a continué de promouvoir son esprit de dynamisme, de créativité et d’audace pour devenir l’un des principaux centres industriels et urbains du pays.

Selon To Lam, Dong Nai bénéficie aujourd’hui de nombreux atouts stratégiques rares, notamment en matière de taille économique, de population, d’infrastructures, de logistique, d’aviation, de ressources naturelles et de position géographique en tant que porte d’entrée régionale. Ces avantages permettront à la ville de devenir un pôle de croissance multifonctionnel, un centre industriel, aéronautique et d’innovation de portée nationale.

Un numéro artistique lors du spectacle intitulé « Dong Nai – Fierté du Sud, essor avec la nation ». Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien a appelé les organisations du Parti, les autorités, la communauté des entreprises et la population de Dong Nai à nourrir une nouvelle ambition de développement afin de transformer la ville en une métropole motrice dotée d’une forte compétitivité et d’un rayonnement important dans la région du Sud-Est et à l’échelle nationale. Dong Nai devra viser à figurer parmi les villes les plus agréables à vivre et les plus attractives pour les start-up en Asie, à l’instar de Hanoi et de Ho Chi Minh-Ville.

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Insistant sur les exigences d’un développement durable, To Lam a estimé qu’une ville moderne ne devait pas seulement être évaluée à l’aune de sa taille économique ou de ses infrastructures, mais surtout à travers la qualité de vie de sa population. Il a ainsi demandé à Dong Nai d’accorder une attention particulière à l’emploi, au logement, à l’éducation, à la santé, aux équipements culturels, aux espaces publics et à l’environnement de vie, notamment pour les ouvriers, les travailleurs, les habitants des zones reculées et les groupes vulnérables.

Parallèlement au développement économique, Dong Nai devra préserver et valoriser ses valeurs culturelles et historiques multiculturelles et multiconfessionnelles, en faisant de ses traditions patriotiques, solidaires, laborieuses et créatives une ressource spirituelle au service du développement. Selon To Lam, les habitants de Dong Nai dans cette nouvelle période devront faire preuve de discipline, de savoir, de responsabilité, d’esprit d’intégration et d’ambition.

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Soulignant la position stratégique de Dong Nai, dotée d’infrastructures majeures, d’importants espaces industriels et d’une frontière nationale, To Lam a demandé que le développement économique soit toujours associé à la défense, à la sécurité, aux affaires extérieures et à la consolidation de l’unité nationale.

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Il a exxhorté les autorités locales à créer un environnement transparent, favorable et équitable afin de stimuler l’innovation, la compétitivité et la responsabilité sociale des entreprises.

Au nom du Comité municipal du Parti, le secrétaire du Comité du Parti de Dong Nai, Vu Hong Van, a affirmé que la ville appliquerait pleinement les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam, avec la détermination de faire de Dong Nai un modèle de développement dynamique, moderne, civilisé et heureux, ainsi qu’un important moteur de croissance du pays dans la nouvelle période.

À l’issue de la cérémonie, un spectacle intitulé « Dong Nai – Fierté du Sud, essor avec la nation » a retracé les 328 années d’histoire de cette terre, exprimant l’aspiration au développement et la confiance dans l’avenir de cette nouvelle ville relevant directement du pouvoir central. - VNA

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