Politique

Israël salue le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est

Le président israélien Isaac Herzog a réaffirmé l’importance accordée par Israël à ses relations avec le Vietnam, qualifié de partenaire dynamique au rôle croissant en Asie du Sud-Est, lors de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur vietnamien Nguyen Ky Son le 18 mai à Jérusalem.

Le président israélien Isaac Herzog (droite) et l’ambassadeur du Vietnam en Israël Nguyen Ky Son. Photo: VNA
Le président israélien Isaac Herzog (droite) et l’ambassadeur du Vietnam en Israël Nguyen Ky Son. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président israélien Isaac Herzog a souligné qu’Israël attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam, considéré comme un partenaire dynamique jouant un rôle croissant en Asie du Sud-Est, lors de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur vietnamien en Israël, Nguyen Ky Son, le 18 mai à Jérusalem.

En recevant le diplomate vietnamien au Palais présidentiel, Isaac Herzog s’est déclaré convaincu que l’ambassadeur Nguyen Ky Son contribuerait activement au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, afin qu’elles continuent de se développer de manière concrète et efficace.

Le président israélien a salué les progrès positifs enregistrés récemment dans les relations bilatérales dans de nombreux domaines tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture de haute technologie, l’innovation, l’éducation-formation et les échanges entre les peuples. Il a souligné qu’Israël attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam, considéré comme un partenaire dynamique jouant un rôle croissant en Asie du Sud-Est.

À cette occasion, Isaac Herzog a exprimé son respect envers le président Hô Chi Minh et a évoqué les jalons historiques des relations entre les deux pays, notamment le lien symbolique entre le président Hô Chi Minh et le premier Premier ministre israélien, David Ben-Gurion.

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Lors de la rencontre entre le président israélien Isaac Herzog et l’ambassadeur du Vietnam en Israël Nguyen Ky Son. Photo: VNA

L’ambassadeur Nguyen Ky Son s’est déclaré honoré d’assumer ses fonctions en Israël et a transmis au président Isaac Herzog les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président de l’État, To Lam, ainsi que des hauts dirigeants vietnamiens.

L’ambassadeur a affirmé que le Vietnam considérait Israël comme un partenaire important dans la région et souhaitait continuer à approfondir les relations d’amitié et de coopération bilatérales dans tous les domaines. Il a souligné qu’il s’efforcerait de jouer un rôle de passerelle afin de transformer le potentiel et les opportunités de coopération en résultats concrets, notamment à travers le renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux, la promotion du commerce et des investissements, ainsi que l’élargissement de la coopération dans les secteurs où Israël dispose d’atouts et où le Vietnam a des besoins, tels que les sciences et technologies, l’innovation, les start-up, l’agriculture de haute technologie, la cybersécurité, la gestion des ressources en eau, la santé et l’éducation. Il a également insisté sur l’importance de promouvoir la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples des deux pays.

L’ambassadeur a en outre souligné que les fondements des relations d’amitié entre le Vietnam et Israël avaient été posés par les dirigeants fondateurs des deux nations, notamment le président Hô Chi Minh et le Premier ministre David Ben-Gurion, avant d’être continuellement consolidés par les générations successives de dirigeants et les peuples des deux pays.

Les deux parties ont également évoqué les perspectives de coopération économique, soulignant que la mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange Vietnam–Israël (VIFTA) donnerait un nouvel élan au commerce et aux investissements bilatéraux dans les années à venir. Elles ont par ailleurs discuté de l’ouverture, à partir de la fin de l’année 2026, de nouvelles liaisons aériennes directes vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville par les compagnies israéliennes EL AL Airlines et Arkia Israeli Airlines, considérée comme un signal positif pour promouvoir les échanges commerciaux, le tourisme, les investissements et les contacts humains entre les deux pays.

Le président Isaac Herzog a exprimé son souhait de voir la coopération économique et les échanges commerciaux bilatéraux se renforcer davantage dans les années à venir.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère ouverte et empreinte de confiance, reflétant la volonté commune des deux parties de promouvoir davantage les relations Vietnam–Israël au bénéfice des peuples des deux pays ainsi qu’en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde. - VNA

#Israël #Vietnam
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