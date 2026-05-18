Le président de l’AN Tran Thanh Man appelle à rompre avec les anciennes méthodes de travail

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Hanoï, 18 mai (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a demandé au Bureau de l’Assemblée nationale d’accélérer la modernisation de son fonctionnement, de renforcer la transformation numérique et de ne pas laisser les cadres travailler selon les anciennes habitudes face aux nouvelles exigences du mandat 2026-2031.

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Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a présidé dans l’après-midi du 18 mai, à Hanoi, une séance de travail avec le Bureau de l’Assemblée nationale consacrée aux principales missions de 2026 et aux orientations de fonctionnement pour le mandat 2026-2031.

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Lors de cette réunion, le président de l’Assemblée nationale a salué les efforts et le sens des responsabilités des dirigeants, cadres, fonctionnaires, employés et travailleurs du Bureau de l’Assemblée nationale. Selon lui, malgré une charge de travail importante, comprenant de nombreuses tâches nouvelles, complexes et parfois sans précédent, le Bureau a globalement assuré efficacement son rôle de conseil, de synthèse et d’appui aux activités de l’Assemblée nationale, du Comité permanent de l’Assemblée nationale, des dirigeants de l’organe législatif, de ses organes spécialisés ainsi que des députés.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo : VNA

Tran Thanh Man a toutefois souligné que le nouveau mandat impose de nouvelles exigences, de nouveaux standards et de nouvelles pressions, nécessitant une transformation profonde des méthodes de pensée, de gestion et des mécanismes de fonctionnement. Selon lui, il n’est plus possible de continuer à fonctionner selon les anciennes approches administratives, les anciennes procédures ou les anciennes habitudes de travail.

Le président de l’Assemblée nationale a affirmé qu’il ne fallait pas laisser l’appareil administratif devenir un « goulet d’étranglement », ni permettre que les procédures constituent un obstacle, que les responsabilités soient dispersées ou éludées, ou encore que la transformation numérique reste au stade des slogans ou des formalités.

Dans cette nouvelle phase, le Bureau de l’Assemblée nationale ne doit pas seulement être un organe de conseil et d’assistance, mais aussi devenir une institution garantissant le fonctionnement fluide de l’Assemblée nationale, ainsi qu’un centre de coordination, de connexion des informations et d’organisation des activités générales.

Tran Thanh Man a demandé que les sessions de l’Assemblée nationale, les réunions du Comité permanent et les autres activités majeures soient organisées sur des plateformes numériques intégrant les données numériques et l’intelligence artificielle (IA), afin d’assurer rapidité, précision et efficacité.

Le Bureau de l’Assemblée nationale devra également renforcer son rôle de conseil direct auprès des dirigeants de l’Assemblée nationale, tout en garantissant des conditions de fonctionnement modernes et synchronisées dans les domaines de l’administration, du protocole, de l’information, de la communication, des finances et de la transformation numérique.

Le président de l’Assemblée nationale a par ailleurs estimé que les principales difficultés actuelles ne provenaient plus de problèmes isolés au sein de chaque unité, mais du mécanisme global de fonctionnement de l’appareil administratif, marqué notamment par des chevauchements de compétences, des procédures trop complexes, une coordination insuffisamment fluide, une décentralisation encore limitée, des responsabilités parfois floues et un manque d’interconnexion des données.

Dans cet esprit, il a demandé au Bureau de l’Assemblée nationale de résoudre rapidement ces « points de blocage » en renforçant la décentralisation et la délégation de pouvoirs, tout en associant celles-ci à des mécanismes de contrôle, de responsabilité et d’évaluation a posteriori.

Selon lui, toute délégation doit préciser clairement les missions, les compétences, les responsabilités, les délais et les résultats attendus. Il a également appelé à passer d’un mode de gestion fondé sur des contrôles préalables et des validations multiples à une gouvernance basée sur les normes, les procédures, les données et les résultats.

Concernant l’organisation de l’appareil, Tran Thanh Man a insisté sur la nécessité de bâtir une structure « rationalisée mais forte ». La réorganisation du Bureau de l’Assemblée nationale doit ainsi s’accompagner d’une refonte complète des chaînes de traitement des dossiers, avec une définition claire des responsabilités de chaque unité et de chaque individu.

« Il ne faut pas que l’appareil soit réorganisé alors que les méthodes de travail restent inchangées, ni réduire les structures tout en multipliant les intermédiaires », a-t-il souligné.

Le président de l’Assemblée nationale a également appelé à moderniser les méthodes de fonctionnement en adoptant une gouvernance axée sur les résultats. Tous les processus devront être réexaminés afin de garantir des responsabilités clairement identifiées, des délais précis et des critères d’évaluation mesurables.

Selon lui, une gouvernance moderne doit permettre de mesurer, superviser et déterminer clairement les responsabilités, afin d’éviter les situations où « personne ne semble fautif mais où le travail reste pourtant retardé ».

Concernant la transformation numérique, Tran Thanh Man a rappelé qu’elle ne consistait pas simplement à acquérir des logiciels ou à numériser des procédures de manière formelle, mais impliquait une transformation globale des méthodes de travail, de la gestion des données et des processus décisionnels.

Il a demandé au Bureau de l’Assemblée nationale de finaliser rapidement une base de données commune, d’évaluer les logiciels déjà déployés, d’élaborer des indicateurs de transformation numérique, de développer des outils d’assistance pour les députés et de mettre en place une stratégie d’application de l’IA au service des activités essentielles de l’Assemblée nationale.

Selon lui, l’IA ne remplacera pas la prise de décision humaine, mais devra permettre un traitement plus rapide, plus précis et mieux fondé des informations.

S’agissant du travail sur les ressources humaines, le président de l’Assemblée nationale a appelé à une réforme profonde reposant sur l’évaluation par les résultats, l’affectation selon les compétences, la formation adaptée aux postes de travail et le renforcement de la discipline et des responsabilités.

Il a également insisté sur la nécessité de développer une équipe de cadres dotés d’une solide capacité d’analyse, de compétences en conseil stratégique et d’une aptitude à travailler dans un environnement numérique, notamment dans les domaines des données, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et de la communication des politiques publiques.

Enfin, Tran Thanh Man a demandé au Bureau de l’Assemblée nationale de poursuivre la normalisation des mécanismes de coordination avec les organes concernés afin de garantir des procédures harmonisées, des responsabilités clairement définies et une adaptation aux nouvelles exigences de développement. – VNA

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Nguyễn Thị Vân Hà