Le président de l'Assemblée nationale remet les décisions relatives aux questions de personnel

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Tran Thanh Man, a présidé ce vendredi 10 avril à Hanoï une conférence consacrée à l’annonce et à la remise des décisions de nomination des secrétaires des comités du Parti de plusieurs organes de l’AN.

Il a remis les décisions du Comité permanent du Parti de l’AN désignant Phan Chi Hieu en tant que secrétaire du Comité du Parti de la Commission des affaires juridiques et judiciaires, Le Thi Nga en tant que secrétaire du comité du Parti de la Commission des pétitions et de la supervision, ainsi que Nguyen Huu Nghia en tant que secrétaire du comité du Parti de l’Audit d’État.

Félicitant les responsables nouvellement désignés, le chef de l’organe législatif a souligné qu’ils disposaient d’une solide expérience, d’une formation éprouvée à travers de multiples fonctions et d’une fermeté politique, conjuguées à un esprit d’innovation et de méthodes de travail scientifiques et efficaces.

Le président de l’AN les a appelé à prendre rapidement leurs fonctions et à diriger de manière globale, opportune, synchrone et efficace les activités des organes concernés, conformément à leurs attributions respectives et aux exigences du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti. Il a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre avec rigueur la résolution du 14e Congrès national du Parti, notamment les conclusions issues du 2e Plénum du Comité central du Parti.

Dans cette perspective, il a demandé d’élaborer sans délai des règlements de travail clairs et scientifiques, tout en renforçant le rôle de noyau dirigeant politique au sein des institutions et en garantissant la discipline administrative.

Le dirigeant a également mis l’accent sur l’amélioration de la qualité des activités professionnelles en lien étroit avec le travail d'édification du Parti, ainsi que sur la mise en œuvre stricte des orientations formulées par le secrétaire général et président de la République, To Lam, lors du Congrès de l'organisation du Parti de l’Assemblée nationale et de la première session de la nouvelle législature.

Le chef de l'organe législatif Tran Thanh Man s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Par ailleurs, il a appelé à une attention soutenue portée au développement des ressources humaines, en mettant l’accent sur la formation d’un corps de cadres et de membres du Parti dotés d’une solide fermeté politique, de qualités morales et de compétences professionnelles. Il a encouragé l’innovation dans les méthodes de travail, le recours à la transformation numérique et à l’intelligence artificielle, ainsi que le renforcement de la transparence et de l’efficacité dans l’action publique.

Soulignant l’importance des résultats concrets, il a affirmé que l’efficacité devait se mesurer à l’aune des réalisations tangibles, chaque décision ne prenant pleinement sens que lorsqu’elle se traduit par des résultats mesurables.

Au nom des responsables désignés, Nguyen Huu Nghia, également auditeur général d’État, s’est engagé à mettre en œuvre avec rigueur les orientations définies et à accomplir pleinement les missions confiées.

Le président de l’Assemblée nationale s’est dit convaincu que, forts de leur expérience et de leur sens des responsabilités, les nouveaux responsables contribueront à renforcer le Comité du Parti de l’Assemblée nationale intègre et solide, ainsi qu’à améliorer l’efficacité et la performance de l’institution législative. -VNA