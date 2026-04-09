Pham Quang Ngoc élu secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen

Hung Yen (VNA) - Le 9 avril, le Comité du Parti de la province de Hung Yen (Nord) pour le mandat 2025-2030 a organisé une réunion afin d’élire le secrétaire du Comité provincial du Parti, tout en proposant des candidats aux postes de président du Conseil populaire et du Comité populaire provincial, ainsi qu’aux fonctions de vice-présidents de ces organes pour les prochains mandats.

À cette occasion, les délégués ont unanimement élu Pham Quang Ngoc, membre du Comité central du Parti, vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen pour le mandat 2025-2030.

Né le 20 janvier 1973 dans la province de Ninh Binh (Nord), Pham Quang Ngọc est titulaire d’une licence en biologie, d’un master en sciences de l’environnement et d’un doctorat en zootechnie. Il possède également un niveau avancé en théorie politique.

Les délégués votent pour le secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen pour le mandat 2025-2030. Photo : VNA

Lors de la même réunion, le Comité du Parti de Hung Yen a proposé Tran Quoc Van, actuel vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial (mandat 2021-2026), pour occuper le poste de président du Conseil populaire provincial pour le mandat 2026-2031. Par ailleurs, Nguyen Manh Quyen, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030, a été proposé au poste de président du Comité populaire provincial pour le mandat 2026-2031.

Le Comité a également validé la liste des candidats pour les postes de vice-présidents du Conseil populaire et du Comité populaire provincial.

Auparavant, le 6 avril, lors de la première session de la 16e Assemblée nationale, Nguyen Huu Nghia, secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen, a été élu auditeur général de l’État pour le mandat 2026-2031. -VNA