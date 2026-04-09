Politique

Pham Quang Ngoc élu secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen

Les autorités du Parti de la province de Hưng Yên (Nord) ont procédé le 9 avril à l’élection de leur nouveau secrétaire pour le mandat 2025-2030, tout en préparant le renouvellement des principaux postes dirigeants provinciaux pour la période suivante.

Pham Quang Ngoc élu secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen. Photo: VNA
Pham Quang Ngoc élu secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen. Photo: VNA

Hung Yen (VNA) - Le 9 avril, le Comité du Parti de la province de Hung Yen (Nord) pour le mandat 2025-2030 a organisé une réunion afin d’élire le secrétaire du Comité provincial du Parti, tout en proposant des candidats aux postes de président du Conseil populaire et du Comité populaire provincial, ainsi qu’aux fonctions de vice-présidents de ces organes pour les prochains mandats.

À cette occasion, les délégués ont unanimement élu Pham Quang Ngoc, membre du Comité central du Parti, vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen pour le mandat 2025-2030.

Né le 20 janvier 1973 dans la province de Ninh Binh (Nord), Pham Quang Ngọc est titulaire d’une licence en biologie, d’un master en sciences de l’environnement et d’un doctorat en zootechnie. Il possède également un niveau avancé en théorie politique.

vnanet-potal-dong-chi-pham-quang-ngoc-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-hung-yen-8691204.jpg
Les délégués votent pour le secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen pour le mandat 2025-2030. Photo : VNA

Lors de la même réunion, le Comité du Parti de Hung Yen a proposé Tran Quoc Van, actuel vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial (mandat 2021-2026), pour occuper le poste de président du Conseil populaire provincial pour le mandat 2026-2031. Par ailleurs, Nguyen Manh Quyen, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030, a été proposé au poste de président du Comité populaire provincial pour le mandat 2026-2031.

Le Comité a également validé la liste des candidats pour les postes de vice-présidents du Conseil populaire et du Comité populaire provincial.

Auparavant, le 6 avril, lors de la première session de la 16e Assemblée nationale, Nguyen Huu Nghia, secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen, a été élu auditeur général de l’État pour le mandat 2026-2031. -VNA

#Hung Yen #Pham Quang Ngoc #Parti
Suivez VietnamPlus

Édification du Parti

14e Congrès national du Parti

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (milieu), remet des décisions à Nguyen Duy Ngoc (gauche) et à Nguyen Hai Ninh (droite). Photo: VNA

Remise des décisions de nomination du chef de la Commission centrale d'organisation et du chef du Bureau du CC du Parti

Selon les décisions, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, est désigné chef de la Commission d’organisation du Comité central. Nguyen Hai Ninh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et ministre de la Justice pour le mandat 2021-2026, est nommé chef du Bureau du Comité central du Parti. 

Voir plus

Le Comité directeur chargé de la révision globale des textes juridiques a tenu sa premièrer réunion, le 9 avril à hanoï, sous l’égide de son chef, président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo : VNA

Le Vietnam lance une révision globale du système des textes juridiques

Réunie le 9 avril à Hanoï, la première réunion du Comité directeur chargé de la révision globale des textes juridiques a fixé des orientations majeures visant à moderniser, harmoniser et renforcer l’efficacité du système juridique national, en réponse aux exigences de développement du pays.

Tran Cam Tu (gauche), membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, Thongloun Sisoulith à Vientiane. Photo : VNA

Renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Laos lors d’une rencontre de haut niveau à Vientiane

En visite officielle au Laos, le permanent du Secrétariat du Parti communiste vietnamien, Tran Cam Tu, a tenu le 9 avril à Vientiane une rencontre de haut niveau avec le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, réaffirmant la priorité accordée aux relations spéciales entre les deux pays et traçant les orientations de coopération pour la période à venir.

Le renouvellement de la direction vietnamienne pour le mandat 2026–2031 suscite l’attention des observateurs internationaux, dans un contexte mondial incertain. Photo: VNA

Le Vietnam consolide la stabilité politique et maintient la dynamique de réforme économique

Le renouvellement de la direction vietnamienne pour le mandat 2026–2031 suscite l’attention des observateurs internationaux, dans un contexte mondial incertain. Selon le journaliste suisse Jean Musy, ces choix traduisent une volonté de consolider la stabilité politique, de poursuivre les réformes économiques et d’adapter la stratégie du pays face aux défis géopolitiques et économiques croissants.

Suos Yara, premier vice-président de la Commission des relations extérieures du Parti du peuple cambodgien (PPC) et porte-parole du PPC. Photo: VNA

La visite de Trân Câm Tu va renforcer la confiance politique Vietnam-Cambodge

Cette visite contribue à renforcer l’amitié traditionnelle, les liens étroits et la compréhension mutuelle entre les deux pays. Conjointement à la visite officielle du secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm, au Cambodge en février, ce voyage devrait approfondir la confiance et renforcer la coopération dans l’intérêt commun des deux pays.

Entrevue entre le permanent du Secrétariat du PCV, Tran Cam Tu, et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat du PCV en entrevue avec le Premier ministre lao

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a réaffirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance et accorde une priorité de premier plan à la consolidation et au renforcement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique avec le Laos.

Vue de l’entretien entre Trân Câm Tu et Vilay Lakhamphong, à Vientiane, le 9 avril. Photo : VNA

Le membre du Politburo Trân Câm Tu s’entretient avec son homologue lao Vilay Lakhamphong

Les deux dirigeants ont eu des discussions approfondies sur la situation de chaque parti et de chaque pays, ont échangé des informations sur les développements post-électoraux et la mise en œuvre des résolutions du congrès du parti, et ont partagé leurs expériences en matière d’amélioration de la gouvernance, de promotion du développement socio-économique, de stabilité politique et de protection sociale.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam (droite) et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lors de sa visite d'Etat au Vietnam en septembre 2025. Photo: VNA

Le président cubain félicite le secrétaire général To Lam pour son élection à la présidence du Vietnam

Dans un message publié sur son compte X, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a également réaffirmé sa volonté et son engagement indéfectible à poursuivre la promotion de l’amitié fraternelle, de la solidarité et de la coopération d’importance historique et particulière entre les deux pays.

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu (à gauche) s'exprime lors de l'entretien avec son homologue du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), Vilay Lakhamphong. Photo : VNA

La coopération Vietnam–Laos renforcée par la signature de nouveaux documents

En visite officielle au Laos, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a assisté ce 9 avril à Vientiane, aux côtés de son homologue lao Vilay Lakhamphong, à la cérémonie de remise de documents de coopération bilatérale au siège du Comité central du PPRL.

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu (gauche), et Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo: VNA

Cérémonie d’accueil du permanent du Secrétariat du PCV au Laos

La cérémonie d’accueil solennelle en l’honneur de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a été organisée le 9 avril à Vientiane, sous l'égide de Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).