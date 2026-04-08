Politique

Cinquième réunion de la Commission centrale de Contrôle du Parti

La Commission centrale de Contrôle du Parti a tenu sa cinquième réunion à Hanoï le 8 avril, sous la présidence de Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission.

Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle, préside la réunion. Photo : VNA
Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle, préside la réunion. Photo : VNA


Hanoï, 8 avril (VNA) – La Commission centrale de Contrôle du Parti a tenu sa cinquième réunion à Hanoï le 8 avril, sous la présidence de Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission.

Lors de cette réunion, la Commission a examiné et statué sur plusieurs points.

Elle a notamment étudié des rapports proposant des sanctions disciplinaires à l'encontre d'organisations et de membres du Parti ayant commis des infractions au sein de certaines organisations et unités locales du Parti, dont la Société des aéroports du Vietnam et l'organisation du Parti de la province de Ninh Binh.

La Commission a conclu que plusieurs responsables avaient commis des infractions. Il s'agit de Vu The Phiet, membre du Comité du Parti du gouvernement, secrétaire du Comité du Parti et président du conseil d'administration de la Société des aéroports du Vietnam ; et de Lai Xuan Thanh, ancien secrétaire du Comité du Parti et ancien président du conseil d'administration de la Société des aéroports du Vietnam. Nguyen Tien Viet, secrétaire adjoint du Comité du Parti et directeur général adjoint de la Société des aéroports du Vietnam ; et Le Van Ha, ancien membre du Comité provincial du Parti et ancien secrétaire du Comité du Parti du quartier de Le Ho, province de Ninh Binh.

Selon la Commission, ces personnes ont fait preuve d'une dégradation de leur idéologie politique, de leur moralité et de leur mode de vie, et ont enfreint les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en matière de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et autres pratiques néfastes.

Il leur a également été constaté qu'ils avaient enfreint les règles relatives aux actes interdits aux membres du Parti et à leur devoir de donner l'exemple. Leurs violations ont eu des conséquences très graves, portant atteinte au prestige des organisations du Parti ainsi qu'aux localités, agences et unités où ils travaillaient, justifiant ainsi des mesures disciplinaires.

Conformément aux règlements du Parti, la Commission a décidé d'exclure Lai Xuan Thanh et Nguyen Tien Viet du Parti et a recommandé aux autorités compétentes d'engager des poursuites disciplinaires contre Vu The Phiet et Le Van Ha.

La Commission continuera d'inspecter, d'examiner et de traiter les autres organisations et membres du Parti concernés. - VNA

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#réunion #Commission centrale #Contrôle du Parti
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