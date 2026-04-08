Politique

Une experte fonde de grands espoirs sur la consolidation des postes clés de direction

L'élection des principaux dirigeants de la 16e Assemblée nationale du Vietnam marque un tournant politique particulièrement important, garantissant la continuité de la direction et de la gouvernance du pays, a déclaré Rachel Nguyen Isenschmid, secrétaire générale du Forum économique Suisse-Vietnam (FSV).

Le président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, prête serment lors de sa prise de fonctions. Photo : VNA
Le président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, prête serment lors de sa prise de fonctions. Photo : VNA


Genève, 8 avril (VNA) - L'élection des principaux dirigeants de la 16e Assemblée nationale du Vietnam marque un tournant politique particulièrement important, garantissant la continuité de la direction et de la gouvernance du pays, a déclaré Rachel Nguyen Isenschmid, secrétaire générale du Forum économique Suisse-Vietnam (FSV).

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Mme Rachel Nguyễn Isenschmid (en blanc), lors d’un événement de coopération avec la province de Vĩnh Long, en juillet 2025. Photo : VNA

Dans un entretien accordé à un correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information à Genève, elle a souligné que cette élection marque un moment de transition et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du Vietnam, à mesure que le pays approfondit son intégration internationale.


Actrice engagée dans des initiatives promouvant la connectivité et la coopération financière entre le Vietnam et la Suisse, Rachel Nguyen Isenschmid a indiqué que, du point de vue d'une organisation favorisant les liens économiques bilatéraux, le FSV attend de la nouvelle direction qu'elle maintienne une orientation politique axée sur la stabilité, la transparence et une forte dynamique de réformes, notamment dans les domaines liés au climat d'investissement, à la finance, à la technologie et au développement durable.

Le Vietnam dispose actuellement d'opportunités majeures pour renforcer sa position sur la scène économique mondiale, a-t-elle souligné, insistant sur le fait que des politiques cohérentes et à long terme seront essentielles pour concrétiser ce potentiel. La SVEF est convaincue qu'avec sa nouvelle équipe dirigeante, le Vietnam développera les cadres de coopération internationale, notamment les partenariats stratégiques avec des partenaires tels que la Suisse, facilitant ainsi une circulation plus efficace des capitaux, des connaissances et des technologies, a-t-elle déclaré.

Ces dernières années, la SVEF a régulièrement organisé des activités pour rapprocher le Vietnam et la Suisse. Rachel Nguyen Isenschmid a souligné que les deux parties devraient renforcer leurs programmes afin d'approfondir la connectivité bilatérale, en particulier à l'approche du 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques, une étape importante à venir.

Selon la représentante de la SVEF, cet événement offre non seulement l'occasion de revenir sur les réalisations de la coopération bilatérale, mais aussi de définir des orientations stratégiques pour l'avenir, articulées autour de trois priorités clés.

Premièrement, elle a insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue politique et d'affiner les cadres juridiques et réglementaires, notamment dans des domaines tels que la finance, l'investissement, l'innovation et le développement durable. Le développement des accords bilatéraux de commerce et de coopération jouera un rôle essentiel dans l'établissement d'un socle institutionnel pérenne, a-t-elle affirmé.

La deuxième priorité est de renforcer la connectivité des entreprises et les écosystèmes d'innovation grâce à des plateformes telles que le SVEF, des initiatives de promotion du commerce et la coopération entre les pôles financiers et technologiques des deux pays. Rachel Nguyen Isenschmid a expliqué que ces mécanismes constituent des ponts concrets permettant aux entreprises des deux côtés de comprendre les marchés, les demandes et les opportunités de partenariat.

Troisièmement, elle a souligné l'importance d'investir dans le développement du capital humain et les échanges éducatifs, car les personnes demeurent le pilier central de tout partenariat durable. Les programmes de collaboration entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises contribueront à jeter les bases d'une coopération à long terme.

Rachel Nguyen senschmid s'est dite convaincue qu'avec une étroite coordination entre les secteurs public et privé et l'engagement actif d'organisations telles que le SVEF, les relations Vietnam-Suisse continueront de s'approfondir, tant en termes de portée que de contenu, et apporteront une valeur durable aux deux nations. - VNA

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