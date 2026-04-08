Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung nommé président du Conseil central d'émulation et de récompenses

Le Premier ministre Le Minh Hung a décidé de réorganiser le Conseil central d’émulation et de récompense, renforçant son rôle d’organe de conseil stratégique auprès du Parti et de l’État dans la conduite des politiques d’émulation et de distinction.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a signé la décision n° 638/QĐ-TTg du 8 avril 2026 portant réorganisation du Conseil central d’émulation et de récompense, dont il assure désormais la présidence.

Selon cette décision, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en est la première vice-présidente. Le ministre de l’Intérieur, Do Thanh Binh, est nommé vice-président permanent, tandis que Bui Thi Minh Hoai, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, occupe également la fonction de vice-présidente.

Le Conseil comprend en outre de nombreux membres représentant les organes clés du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, des forces armées ainsi que des organisations socio-politiques.

Conformément au décret 152/2025/NĐ-CP, le Conseil central d’émulation et de récompense est un organe de conseil auprès du Parti et de l’État en matière d’émulation et de récompense, exerçant les missions et prérogatives prévues au paragraphe 3 de l’article 90 de la loi sur l’émulation et les récompenses. -VNA

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