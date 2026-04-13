Société

Un appel à la solidarité pour le Mois de l’action humanitaire

Un appel pour soutenir le Mois de l’action humanitaire 2026 vient d'être lancée aux agences, organisations, entreprises, bienfaiteurs ainsi qu’aux Vietnamiens résidant au pays et à l’étranger par la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA
Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a récemment adressé un appel aux agences, organisations, entreprises, bienfaiteurs ainsi qu’aux Vietnamiens résidant au pays et à l’étranger pour soutenir le Mois de l’action humanitaire 2026.

Elle a indiqué que ces dernières années, les organisations, les entreprises, les bienfaiteurs et les Vietnamiens au pays comme à l’étranger avaient toujours apporté un soutien actif et opportun aux personnes en difficulté au Vietnam ainsi qu’aux amis internationaux confrontés à des situations difficiles.

Elle a précisé que, conformément aux orientations du Secrétariat du Comité central du Parti, le Mois de l’action humanitaire, organisé chaque année en mai, constitue un moment fort de mobilisation en faveur de la communauté, ajoutant que l’édition 2026 revêt une signification particulière, marquant le 80e anniversaire de la Croix-Rouge vietnamienne.

À cette occasion, au nom du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, elle a lancé un appel à une mobilisation active en faveur de deux priorités principales. La première concerne le développement des moyens de subsistance et la garantie d’une protection sociale durable dans le pays, à travers le soutien en capital et en outils de production, la construction d’ouvrages humanitaires durables, le renforcement des soins de santé, des premiers secours et l’aide rapide aux populations touchées par des catastrophes naturelles.

La seconde priorité vise à affirmer la responsabilité humanitaire internationale du Vietnam, en appelant à soutenir les populations des pays gravement affectés par des catastrophes naturelles, des épidémies et des instabilités, en particulier les pays amis traditionnels, contribuant ainsi à promouvoir l’image d’un Vietnam solidaire, responsable et attaché à la paix.

Elle a indiqué que toutes les contributions seront adressées au Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, organisme chargé de leur réception, de leur gestion et de leur coordination, avec l’engagement d’assurer transparence, bonne allocation et efficacité maximale.

Les dons peuvent être versés sur le compte bancaire n° 2022, au nom du « Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam » (Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam), ouvert à la MB Bank, Centre de transactions n°3, avec la mention « Tháng Nhân đạo 2026 » (Mois de l’action humanitaire 2026). -VNA

#action humanitaire #Croix-Rouge vietnamienne
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Émulation patriotique

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung remet symboliquement la deuxième tranche du programme de collecte de fonds « 65 ans d'amitié Vietnam-Cuba » organisé par la Croix-Rouge du Vietnam au vice-président cubain Salvador Valdés Mesa. Photo : VNA

Action humanitaire marquante de l’Année de l’amitié Vietnam-Cuba

Conformément aux directives du Parti, de l’État et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam (VRCS) a coordonné avec les ministères, les secteurs concernés et les organisations compétentes le lancement d’une campagne nationale de collecte de fonds en faveur du peuple cubain.

Voir plus

Les enceintes des pagodes de la province d’An Giang deviennent des salles de classe gratuites pour les enfants khmers. Photo: baoangiang.com.vn

Les pagodes khmères se mettent au service de la transmission linguistique et culturelle

An Giang abrite une importante population khmère. Son héritage linguistique repose sur plusieurs langues: le khmer, langue maternelle; le pali, langue liturgique du bouddhisme theravāda utilisée pour les textes sacrés et les rituels; ainsi que le sanskrit, langue ancienne de l’Inde présente dans différentes traditions religieuses. Ces langues sont transmises non seulement à l’école, mais aussi au sein des pagodes, lieux essentiels de préservation culturelle.

Spectacle artisitque dans le cadre du programme « Têt armée-population à l’occasion du Nouvel An traditionnel khmer Chol Chnam Thmay 2026 ». Photo: VNA

« Têt armée-population », un pont entre soldats et population khmère à Can Tho

Le programme de cette année, doté d’un budget total de plus de 18 milliards de dôngs, a permis la réalisation de nombreux ouvrages d’intérêt public. Parmi ceux-ci figurent l’installation de 140 lampadaires à énergie solaire, la construction de trois ponts ruraux, ainsi que l’entretien et le dégagement de plus de 60 kilomètres de routes dans plusieurs localités.

Des représentants de l’ambassade de France au Vietnam, des organisations partenaires et la direction de l’établissement félicitent les deux scientifiques honorés par les Palmes académiques. Photo : USSH

Deux scientifiques vietnamiens décorés des Palmes académiques

Spécialiste de l’histoire du commerce en Asie du Sud-Est aux XVIIe et XVIIIe siècles, le professeur Hoàng Anh Tuân est également reconnu pour son rôle dans le développement des partenariats scientifiques franco-vietnamiens au sein de son université. Le professeur associé Nguyên Tuân Cuong, spécialiste des études Han-Nôm et de la philologie, est quant à lui connu pour ses travaux sur le déchiffrement des inscriptions anciennes et la valorisation de sources historiques rares.

L'ambassadeur du Vienam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh. Photo: VNA

Le Vietnam et l'Allemagne renforcent leur coopération dans le domaine du travail

L’Allemagne et le Vietnam souhaitent hisser la coopération dans le domaine du travail au rang de pilier majeur de leur partenariat stratégique, tout en renforçant la coordination en matière de formation professionnelle et de mobilité de la main-d’œuvre, ont affirmé des responsables des deux pays lors d’une réunion tenue le 9 avril à Berlin.

Adoptée en 2016, la loi sur la Croyance et la Religion joue un rôle essentiel dans la garantie de la liberté religieuse au Vietnam. Photo: VNA

Révision de la loi sur la Croyance et la Religion : vers un cadre pour le cyberespace

La loi, adoptée par la 14e Assemblée nationale, a largement contribué à assurer la liberté de culte et à faciliter les activités des dignitaires religieux et des fidèles. Néanmoins, le développement rapide des sciences et des technologies a révélé des vides juridiques, en particulier concernant les pratiques religieuses en ligne.

La transformation numérique au Centre de services administratifs publics de Quang Thiện (Ninh Bình) facilite et accélère les démarches des citoyens. Photo : VNA

Transformation numérique : Ninh Binh impulse la dynamique depuis la base

En s’appuyant sur l’innovation technologique dès l’échelon communal, Ninh Binh pose les bases d’une gouvernance moderne, transparente et orientée vers les citoyens, tout en affirmant la transformation numérique comme un moteur clé du développement socio-économique durable.