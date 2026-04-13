Un appel à la solidarité pour le Mois de l’action humanitaire

Hanoï (VNA) – Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a récemment adressé un appel aux agences, organisations, entreprises, bienfaiteurs ainsi qu’aux Vietnamiens résidant au pays et à l’étranger pour soutenir le Mois de l’action humanitaire 2026.



Elle a indiqué que ces dernières années, les organisations, les entreprises, les bienfaiteurs et les Vietnamiens au pays comme à l’étranger avaient toujours apporté un soutien actif et opportun aux personnes en difficulté au Vietnam ainsi qu’aux amis internationaux confrontés à des situations difficiles.



Elle a précisé que, conformément aux orientations du Secrétariat du Comité central du Parti, le Mois de l’action humanitaire, organisé chaque année en mai, constitue un moment fort de mobilisation en faveur de la communauté, ajoutant que l’édition 2026 revêt une signification particulière, marquant le 80e anniversaire de la Croix-Rouge vietnamienne.



À cette occasion, au nom du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, elle a lancé un appel à une mobilisation active en faveur de deux priorités principales. La première concerne le développement des moyens de subsistance et la garantie d’une protection sociale durable dans le pays, à travers le soutien en capital et en outils de production, la construction d’ouvrages humanitaires durables, le renforcement des soins de santé, des premiers secours et l’aide rapide aux populations touchées par des catastrophes naturelles.



La seconde priorité vise à affirmer la responsabilité humanitaire internationale du Vietnam, en appelant à soutenir les populations des pays gravement affectés par des catastrophes naturelles, des épidémies et des instabilités, en particulier les pays amis traditionnels, contribuant ainsi à promouvoir l’image d’un Vietnam solidaire, responsable et attaché à la paix.



Elle a indiqué que toutes les contributions seront adressées au Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, organisme chargé de leur réception, de leur gestion et de leur coordination, avec l’engagement d’assurer transparence, bonne allocation et efficacité maximale.



Les dons peuvent être versés sur le compte bancaire n° 2022, au nom du « Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam » (Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam), ouvert à la MB Bank, Centre de transactions n°3, avec la mention « Tháng Nhân đạo 2026 » (Mois de l’action humanitaire 2026). -VNA