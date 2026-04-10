Politique

Le dirigeant To Lam remet la décision du BP désignant le Comité du Parti de l’AN du mandat 2025-2030

Tran Thanh Man, membre du Bureau politique du 14e mandat et secrétaire du Comité du Parti de l’AN du mandat 2020-2025, président de l’AN de la 16e législature, a été désigné secrétaire du Comité du Parti de l’AN pour le mandat 2025-2030.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, remet des décisions. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, remet des décisions. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité du Parti de l’Assemblée nationale (AN) a tenu ce vendredi 10 avril à Hanoï une conférence visant à annoncer la décision du Bureau politique relative au travail des cadres.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a assisté à l’événement et procédé à la remise officielle des décisions, aux côtés d’autres dirigeants du Parti et de l’Etat.

Selon des décisions, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique du 14e mandat et secrétaire du Comité du Parti de l’AN du mandat 2020-2025, président de l’AN de la 16e législature, a été désigné secrétaire du Comité du Parti de l’AN pour le mandat 2025-2030.

Do Van Chien, membre du Bureau politique du 14e mandat et secrétaire adjoint du Comité du Parti de l’AN du mandat 2020-2025, vice-président permanent de l’AN de la 16e législature, a été désigné secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de l’AN pour le mandat 2025-2030.

Prenant la parole, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a souligné que cette désignation et la consolidation des instances dirigeantes du Comité du Parti de l’AN revêtaient une importance majeure. Il s’agit, selon lui, d’une étape concrète visant à renforcer la direction directe et globale du Parti sur l’AN, afin de garantir l’exercice efficace de ses trois fonctions essentielles : législative, de supervision suprême et de décision sur les grandes orientations nationales.

Le dirigeant vietnamien a rappelé que le 14e Congrès national du Parti a défini les objectifs stratégiques du développement national, en mettant l’accent sur le perfectionnement institutionnel comme "priorité des priorités". À cet égard, la qualité des activités du Comité du Parti de l’AN influera directement sur celle des institutions, lesquelles conditionnent à leur tour le rythme et la qualité du développement du pays.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Il a appelé le Comité du Parti de l’AN à jouer pleinement son rôle de noyau dirigeant et à faire preuve de proactivité, de détermination et de sens des responsabilités dans la mise en œuvre de la résolution du Parti. Il a également insisté sur la nécessité de bâtir une organisation du Parti "intègre, forte et exemplaire", fondée sur une discipline rigoureuse, une éthique irréprochable et une loyauté absolue envers le Parti et le peuple.

Il a en outre mis l’accent sur la lutte résolue contre la corruption, le gaspillage et les dérives, ainsi que sur l’exigence de prévenir toute influence d’intérêts particuliers dans les activités législatives et de supervision.

Il a exhorté à améliorer les méthodes de direction selon des principes de transparence, de responsabilité et d’efficacité, en mettant l’accent sur les résultats concrets. Il a également plaidé pour une accélération de la transformation numérique et de l’application des sciences et technologies dans les activités parlementaires.

Au nom du Comité du Parti de l’AN, Tran Thanh Man a exprimé sa détermination à œuvrer, avec l’ensemble des instances parlementaires, à renforcer la cohésion, à surmonter les difficultés et à améliorer la qualité et l’efficacité des activités de l’AN.

Il a affirmé sa détermination à bâtir, pour le mandat 2025-2030, une direction du Comité du Parti de l’AN intègre, solide et unie, à perfectionner un règlement de travail clair et efficace, à poursuivre la rationalisation de l’appareil, à garantir la direction globale du Parti et à mener à bien la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès du Parti.

Le président de l’AN a souligné la nécessité de poursuivre une rénovation plus vigoureuse : faire évoluer la pensée législative d’une logique de gestion vers une logique de développement, la supervision d’une détection vers une promotion de la mise en œuvre, et la prise de décision d’une approche à court terme et réactive vers une vision à long terme, proactive et globale.

Il a également appelé à accélérer l’application des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de l'AN numérique et de l’intelligence artificielle, afin d’améliorer l’efficacité des activités parlementaires.

Enfin, il a exprimé sa confiance dans la capacité du Comité du Parti de l’AN pour le mandat 2025-2030 à accomplir avec succès ses missions. -VNA

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