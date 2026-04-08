Politique

Hanoï se dote d’un nouveau secrétaire du Comité du Parti

Selon la décision du Bureau politique relative au travail des cadres annoncée le 8 avril, Tran Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï et ministre de l’Agriculture et de l’Environnement pour le mandat 2021-2026, cesse ses fonctions au sein du Comité du Parti du gouvernement pour rejoindre le Comité du Parti de Hanoï et exercer la fonction de secrétaire de cette organisation pour le mandat 2025-2030.

Tran Duc Thang, nouveau secrétaire du Comité du Parti de Hanoï. Photo : VNA
Tran Duc Thang, nouveau secrétaire du Comité du Parti de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 8 avril, le Comité du Parti de Hanoï a tenu une conférence afin d’annoncer la décision du Bureau politique relative au travail des cadres.

Selon cette décision, Tran Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï et ministre de l’Agriculture et de l’Environnement pour le mandat 2021-2026, cesse ses fonctions au sein du Comité du Parti du gouvernement pour rejoindre le Comité du Parti de Hanoï et exercer la fonction de secrétaire de cette organisation pour le mandat 2025-2030.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, a félicité le nouveau secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, et a salué les contributions de Nguyen Duy Ngoc, ancien secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, récemment nommé chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, au développement de la capitale.

Tran Cam Tu a exhorté le nouveau dirigeant à valoriser les acquis de ses prédécesseurs afin de mener à bien les missions confiées, soulignant que Hanoï vise une croissance à deux chiffres ainsi qu’une percée dans l’innovation technologique et la transformation numérique.

Affirmant son engagement, Tran Duc Thang a souligné que diriger la capitale – centre politique et administratif national – constitue un immense honneur et une lourde responsabilité. Il a cité la Résolution n°02 du Bureau politique, datée du 17 mars 2026, ainsi que la Loi sur la Capitale (amendée), comme fondements essentiels pour l’expansion future de Hanoï.

Le nouveau secrétaire a formulé trois engagements majeurs : maintenir la solidarité et l’unité au sein du Parti comme socle du développement ; promouvoir une croissance économique durable et équilibrée, en harmonie avec la culture et l’environnement, tout en affirmant le rôle pionnier de Hanoï ; adopter un style de gouvernance « constructif et au service du peuple », faisant du bien-être et de la confiance des citoyens la mesure suprême de l’efficacité.

Il a également affirmé sa volonté de concrétiser les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam, afin de faire de Hanoï une métropole « civilisée, moderne et heureuse ». -VNA

source
#Tran Duc Thang #Comité du Parti de Hanoï
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Édification du Parti

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (milieu), remet des décisions à Nguyen Duy Ngoc (gauche) et à Nguyen Hai Ninh (droite). Photo: VNA

Remise des décisions de nomination du chef de la Commission centrale d'organisation et du chef du Bureau du CC du Parti

Selon les décisions, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, est désigné chef de la Commission d’organisation du Comité central. Nguyen Hai Ninh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et ministre de la Justice pour le mandat 2021-2026, est nommé chef du Bureau du Comité central du Parti. 

Voir plus

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo : VNA

La visite de Tran Cam Tu au Laos contribue à approfondir la confiance politique entre les deux pays

Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a précisé que la visite de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV) au Laos contribuerait d'abord à approfondir la confiance politique, - pilier fondamental de l’amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux nations. 

Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV). Photo: VNA

Message de félicitations adressé au PPRL à l’occasion du Nouvel An Bunpimay

À l’occasion du Nouvel An traditionnel Bunpimay, la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a adressé un message de félicitations à son homologue lao, réaffirmant la volonté de renforcer la coopération et de consolider la relation d’amitié traditionnelle et de cohésion stratégique entre les deux pays.

Article publié sur la page TV Brics. Photo: VNA

La presse sud-américaine salue le renforcement de l’appareil dirigeant du Vietnam

Le quotidien argentin Infobae a notamment rapporté l’élection du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, au poste de président de la République, approuvée à l’unanimité. Selon le journal, cet événement marque une réorganisation majeure de l’appareil dirigeant au plus haut niveau, renforçant le rôle central du chef du Parti dans le système politique afin de poursuivre les objectifs de développement national.