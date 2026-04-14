Politique

Le Japon accorde de l'importance au développement de son partenariat stratégique global avec le Vietnam

Kanikawa Wakana, première secrétaire et directrice du Centre d’information et de culture de l’ambassade du Japon au Vietnam, a souligné l’importance de développer davantage le « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde » entre le Japon et le Vietnam.

L'usine de fabrication de panneaux solaires de Toyo Solar Co., Ltd. (entreprise à capital 100% japonais), située dans le parc industriel de Cam Khe (province de Phu Tho), représente un investissement total de 200 millions de dollars et crée plus de 400 emplois stables. Photo : VNA
L'usine de fabrication de panneaux solaires de Toyo Solar Co., Ltd. (entreprise à capital 100% japonais), située dans le parc industriel de Cam Khe (province de Phu Tho), représente un investissement total de 200 millions de dollars et crée plus de 400 emplois stables. Photo : VNA

Tokyo (VNA) - Alors que l’environnement sécuritaire dans la région Asie-Pacifique évolue de manière complexe, l’importance de développer davantage le « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde » entre le Japon et le Vietnam s’accroît plus que jamais.

C’est ce qu’a souligné Kanikawa Wakana, première secrétaire et directrice du Centre d’information et de culture de l’ambassade du Japon à Hanoï, à propos de la politique étrangère de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, qui accorde de l'importance aux relations nippo-vietnamiennes.

Selon la diplomate, lors du 14e Congrès national du Parti communiste, le Vietnam a mis en avant son « autonomie stratégique » en matière de diplomatie ainsi que l’approfondissement de son intégration internationale. En tant que président de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste CPTPP et de la Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) cette année, et hôte de l’APEC l’année prochaine, le Vietnam renforce considérablement sa présence sur la scène internationale. Le Japon entend soutenir le Vietnam en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité de la communauté internationale.

En matière de sécurité, le Japon et le Vietnam ont tenu, à la fin de l’année dernière à Tokyo, leur premier dialogue « 2+2 » au niveau vice-ministériel sur les affaires étrangères et la défense. À la même période, le navire 015-Tran Hung Dao (brigade 162, Région navale 4) et une délégation de travail de la Marine populaire vietnamienne ont effectué une visite au Japon. Au Vietnam, le destroyer Onami de la Force maritime d’autodéfense du Japon a fait escale à Vung Tau en mars de cette année, et le destroyer Asahi doit effectuer une visite de bonne volonté à Da Nang en avril. La coopération entre les deux pays dans les domaines de la diplomatie et de la sécurité continue ainsi de se renforcer.

Dans le domaine économique, la coopération fondée sur le Partenariat stratégique global progresse de manière constante. L’an dernier, les investissements japonais au Vietnam ont atteint 3,1 milliards de dollars, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente, portant le total cumulé à 80 milliards de dollars. Le commerce bilatéral annuel a été multiplié par 1,8 au cours de la dernière décennie, atteignant désormais 50 milliards de dollars.

Kanikawa Wakana a estimé que sous la direction du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, des réformes entrent progressivement dans la phase de mise en œuvre et que l’environnement d’investissement continue de s’améliorer, davantage d'opportunités s’ouvrent aux entreprises japonaises au Vietnam. Selon elle, pour atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir, le Vietnam identifie les semi-conducteurs, la transformation numérique, la transition verte et la prévention des catastrophes comme des secteurs clés. Ces domaines devraient devenir de nouveaux piliers de la coopération entre le Vietnam et le Japon.

Dans le domaine des semi-conducteurs, le Vietnam s’est fixé pour objectif de former 500 doctorants d’ici 2030. Le Japon s’est engagé à en accueillir environ 250 dans le cadre de programmes de recherche internationaux conjoints. Des projets de recherche collaborative entre des universités vietnamiennes et japonaises ont déjà été lancés, avec cinq sujets approuvés lors de la première phase, prévoyant l’accueil de 63 doctorants. À l’Université Vietnam-Japon (VJU), 106 étudiants suivent actuellement le programme de technologie des puces semi-conductrices, lancé en octobre 2025.

Dans le contexte des tensions récentes au Moyen-Orient, l’énergie propre devient essentielle. Kanikawa Wakana a estimé que les ressources financières et les technologies du Japon peuvent être exploitées efficacement. Dans le cadre de l’initiative « Asia Zero Emission Community (AZEC) » proposée par le Japon, les deux pays ont convenu de mettre en œuvre environ 15 projets d’investissement pilotes d’une valeur totale d’environ 20 milliards de dollars, incluant des énergies renouvelables telles que l’éolien offshore et les centrales thermiques au gaz naturel liquéfié (GNL). Elle a souligné que ces projets revêtent une importance majeure pour les deux parties. -VNA

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