Société

Le Vietnam numérise la déclaration de séjour temporaire des étrangers

Le 19 mai à Hanoï, le Département de l’Immigration a présenté un logiciel unifié destiné à la déclaration de séjour temporaire des étrangers et à la notification de présence des citoyens vietnamiens sur leur lieu de séjour, simplifiant les démarches pour les hébergeurs et citoyens tout en permettant une exploitation plus efficace des données par les autorités. 

Des gardes-frontières à Tan Thanh (province de Lang Son) saisissent les données des passagers à l'entrée et à la sortie. Photo : VNA
Des gardes-frontières à Tan Thanh (province de Lang Son) saisissent les données des passagers à l'entrée et à la sortie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 19 mai à Hanoï, le Département de l’Immigration du ministère de la Sécurité publique a organisé une conférence consacrée au déploiement d’un logiciel unifié destiné à la déclaration de séjour temporaire des étrangers et à la notification de présence des citoyens vietnamiens sur leur lieu de séjour.

Le colonel Pham Hoang Diep, directeur adjoint du Département de l’Immigration, a souligné que ce logiciel constituait une avancée importante dans la gestion des séjours des citoyens vietnamiens et des étrangers, en simplifiant les démarches pour les établissements d’hébergement et les citoyens, tout en permettant aux autorités d’exploiter plus efficacement les données. Désormais, les déclarations seront effectuées sur une plateforme unique, avec transmission automatique des informations aux services compétents.

Le logiciel a déjà été testé dans plusieurs localités, dont Ho Chi Minh-Ville, Quang Ninh et Thanh Hoa et a donné des résultats encourageants.

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Le déploiement de ce logiciel constituera une base importante permettant aux Polices locales d’être prêtes à appliquer le processus de gestion des étrangers au Vietnam dès son adoption officielle et son déploiement à l’échelle nationale par le ministère de la Sécurité publique, à partir du 15 juin 2026.

Lors de la conférence, les responsables ont présenté le système, répondu aux questions des unités locales et examiné les difficultés techniques rencontrées. Les participants ont été invités à étudier attentivement les procédures, à signaler les problèmes éventuels et à proposer des solutions afin d’assurer un déploiement harmonisé dès le 21 mai et une mise en service complète avant le 1er juillet 2026. – VNA

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