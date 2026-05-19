Les villes intelligentes pour soutenir une croissance à deux chiffres

Hanoï (VNA) – Le développement des villes intelligentes devrait devenir un moteur important de la croissance économique du Vietnam, en améliorant la productivité, en ouvrant de nouveaux espaces de développement et en accélérant la transformation numérique nationale, tout en créant de nouveaux pôles de croissance fondés sur les données, l’innovation et une gouvernance moderne.



Les zones urbaines représentent actuellement environ 70 % du PIB vietnamien. Cependant, l’urbanisation rapide exerce une pression croissante sur les infrastructures de transport, l’environnement, l’approvisionnement énergétique et la gestion urbaine. Plusieurs experts avertissent que si les villes continuent à se développer selon des modèles traditionnels, leur potentiel de croissance risque de s’essouffler progressivement.



Le professeur associé et docteur Tran Dinh Thien, ancien directeur de l’Institut vietnamien d’économie, estime que le Vietnam doit créer de nouveaux espaces de développement fondés sur la technologie et l’innovation. Selon lui, les zones urbaines concentrent les données, les connaissances et la productivité du travail les plus élevées.



Le développement des villes intelligentes ne consiste pas simplement à installer des technologies, mais à renouveler le modèle de croissance et à gérer les villes grâce aux données et à une gouvernance moderne, souligne-t-il.



L’une des principales exigences de la Résolution n°57 du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale porte sur la normalisation des infrastructures numériques et le développement des données numériques nationales. Cette orientation est considérée comme une condition préalable à la construction de villes intelligentes et durables.



Cette année, le ministère des Sciences et des Technologies compte accélérer la normalisation dans les secteurs clés de l’économie numérique. Au total, 53 nouvelles normes devraient être élaborées, portant notamment sur les données et les centres de données, les services publics en ligne, les modèles de données urbains, les transactions électroniques et la sécurité de l’information. Les normes liées aux villes intelligentes occuperont une place importante, notamment dans les domaines du partage de données, de la cybersécurité et des infrastructures des technologies de l’information et de la communication.



Le Dr Vo Tri Thanh, directeur de l’Institut pour la stratégie de marque et de compétitivité (BCSI), indique que le principal atout des villes intelligentes réside dans leur capacité à connecter et exploiter les données afin d’améliorer l’efficacité de la gouvernance. Dans l’économie numérique, les données sont devenues une nouvelle ressource, et les villes disposant d’une meilleure gouvernance des données bénéficieront d’avantages concurrentiels accrus.



Des experts observent que si les infrastructures de transport constituent l’épine dorsale des villes traditionnelles, les infrastructures numériques et les données jouent le rôle de système nerveux des villes intelligentes.



Fin 2025, le ministère de la Construction a lancé le Portail national d’information sur les villes intelligentes (smartcities.gov.vn) afin de soutenir la gestion urbaine, le suivi et la transformation numérique des villes.



Selon Le Hoang Trung, directeur adjoint de l’Agence de développement urbain, ce système devrait devenir une plateforme nationale de données reliant et intégrant les différentes sources de données urbaines, tout en favorisant une prise de décision fondée sur les données ainsi que les partenariats public-privé.



Malgré des résultats initiaux encourageants, le développement des villes intelligentes au Vietnam reste confronté à plusieurs défis, notamment la fragmentation des données, l’interconnexion limitée, la faible coordination intersectorielle et le manque de ressources humaines hautement qualifiées.



Le professeur associé et Dr Nguyen Vu Phuong, directeur adjoint de l’Académie de stratégie de construction et de formation des cadres, souligne que de nombreuses localités continuent de s’appuyer sur des méthodes de gestion administrative traditionnelles, alors que les villes intelligentes exigent une gouvernance fondée sur les données.



Pour surmonter ces obstacles, le ministère de la Construction a recommandé au gouvernement de promulguer le décret n°269/2025/ND-CP relatif au développement des villes intelligentes. Ce texte encadre la normalisation des infrastructures numériques, techniques et des données afin de garantir l’uniformité, la connectivité et l’interopérabilité des systèmes.



À long terme, le développement des villes intelligentes est perçu non seulement comme un enjeu technologique, mais aussi comme un processus de restructuration du modèle de développement urbain. À mesure que les données deviennent le socle de la gouvernance et que les services publics se numérisent, la compétitivité des villes devrait s’améliorer sensiblement, contribuant ainsi à l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres à l’ère numérique. -VNA