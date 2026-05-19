Sciences

Da Nang accueille l’exposition scientifique "Univers - Homme - Intelligence"

Organisé par le Musée de Da Nang en collaboration avec l’Institut Goethe et la Société Max-Planck, cet événement présente au public des recherches scientifiques de pointe menées en Allemagne à travers un espace d'exposition moderne et hautement interactif.

Exposition scientifique "Univers - Homme - Intelligence" au Musée de Da Nang. Photo: VNA
Exposition scientifique "Univers - Homme - Intelligence" au Musée de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - L’exposition scientifique "Univers - Homme - Intelligence" a officiellement ouvert ses portes l'après-midi du 18 mai au Musée de Da Nang, à l’occasion de la Journée internationale des musées et de la Journée vietnamienne de la science et de la technologie.

Organisé par le Musée de Da Nang en collaboration avec l’Institut Goethe et la Société Max-Planck, cet événement présente au public des recherches scientifiques de pointe menées en Allemagne à travers un espace d'exposition moderne et hautement interactif.​

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur du Musée de Da Nang, Huynh Dinh Quoc Thien, a indiqué que l'exposition propose un voyage de réflexion sur la place de l’homme dans l’univers, l’histoire de l’évolution humaine, le cerveau, l’impact des activités humaines sur la planète et l’avenir de l’intelligence artificielle.

Selon lui, la particularité de l’événement réside dans son approche vivante fondée sur des images, des maquettes, des films et des technologies interactives. Cette méthode permet de rendre la science plus accessible au public, en particulier aux jeunes, conformément à la tendance actuelle des musées modernes dans le monde.​

L'exposition intervient dans un contexte où le Vietnam promeut activement la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, contribuant ainsi à diffuser l’esprit scientifique et à renforcer les les connexions de connaissances internationales avec la communauté locale.

La directrice de l’Institut Goethe de Hô Chi Minh-Ville, Thai Mai Lan, a souligné que l’exposition "Univers - Homme - Intelligence" illustre l’importance de la recherche scientifique dans la culture allemande. Elle a ajouté que la science allemande dispose d'un vaste réseau de coopération internationale, offrant de nombreuses opportunités aux étudiants et aux jeunes chercheurs du monde entier.

L'exposition aborde de grandes questions contemporaines comme la formation de l'univers, l'existence d'une vie extraterrestre, l'évolution humaine depuis l'Afrique, le fonctionnement du cerveau, le changement climatique, la biodiversité, l'Anthropocène et le développement de l'intelligence artificielle.

Le contenu s'articule autour de cinq thèmes principaux : l’univers, l’histoire humaine, le cerveau, l’anthropocène et l’intelligence artificielle. Les espaces intègrent des graphismes, des animations, des films, des podcasts et des éléments de haute technologie.

Le point fort de la cérémonie d’ouverture a été l’expérience immersive de découverte de l’exposition à travers plusieurs parcours interactifs parallèles. Guidés par des médiateurs scientifiques, les visiteurs ont participé à des activités pratiques et exploré les contenus originaux en allemand grâce à un "passeport de découverte".

Lancée en Allemagne en 2021, l’exposition a déjà été présentée dans plusieurs villes d’Europe et d’Asie. Après avoir fait escale à Hanoï en mars et avril 2026, Da Nang constitue la deuxième halte au Vietnam avant que l’événement ne se poursuive à Hô Chi Minh-Ville. L’exposition est ouverte au public du 18 mai au 18 juin 2026, de 8h00 à 17h00, au premier étage du Musée de Da Nang, situé au 31, rue Tran Phu. - VNA

#exposition scientifique #Univers - Homme - Intelligence
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