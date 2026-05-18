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Le Premier ministre veut faire de la technologie et de l'innovation la « clé d’or » du développement

Le Premier ministre Le Minh Hung a assisté à la cérémonie célébrant la Journée vietnamienne de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi qu'à la conférence placée sous le thème : « Science, technologie, innovation et transformation numérique : moteurs principaux du nouveau modèle de croissance ».

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime à la cérémonie. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime à la cérémonie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 18 mai au matin, à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a assisté à la cérémonie célébrant la Journée vietnamienne de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi qu'à la conférence placée sous le thème : « Science, technologie, innovation et transformation numérique : moteurs principaux du nouveau modèle de croissance ».

La conférence visait à concrétiser la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que la décision n°21/QD-TTg du 30 avril 2026 du Premier ministre relative aux listes des technologies et produits technologiques stratégiques nationaux. Le Vietnam accorde la priorité au développement des technologies de base et des produits capables de créer des percées en matière de croissance, de compétitivité et d’autonomie nationale dans la nouvelle période.

Lors de l’événement, les discussions ont porté sur la maîtrise des technologies clés, le développement des plateformes numériques et la commercialisation des produits « Make in Viet Nam » dans des secteurs tels que le cloud computing, la cybersécurité, les semi-conducteurs et l’IA…

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Le Premier ministre Le Minh Hung et des délégués lors de l'événement. Photo : VNA


Selon le Premier ministre Le Minh Hung, les exigences du développement national imposent un profond renouvellement du modèle de croissance, dans lequel la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent le fondement, la force motrice et la principale percée stratégique pour entrer dans une nouvelle ère de développement du pays.

Le Premier ministre a rappelé que le Bureau politique avait adopté la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Il s’agit, selon lui, d’une résolution stratégique particulièrement importante, illustrant la très forte détermination politique du Parti dans ces domaines.

Avec l’objectif de devenir un pays doté d’une industrie moderne d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont considérées comme une force motrice essentielle, une « clé d’or » et un facteur vital pour concrétiser les ambitions de développement du Vietnam, a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Science et de la Technologie de jouer un rôle central, aux côtés des autres ministères, organismes et localités, dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Les technologies stratégiques doivent déboucher sur des produits concrets, à forte valeur ajoutée, applicables dans la pratique, commercialisables et dotés d’un taux élevé de localisation, contribuant réellement à l’amélioration de la productivité du travail, a-t-il souligné.

L’État doit jouer pleinement son rôle d’orientation, de connexion, de soutien à la recherche-développement et devenir le « premier acheteur » des produits technologiques stratégiques, a-t-il ajouté.

Le Minh Hung a demandé la mise en place d’un écosystème efficace d’innovation. Il a également souligné l’importance de faire émerger des entreprises technologiques vietnamiennes capables d’être compétitives au niveau international et de jouer un rôle moteur dans les secteurs stratégiques. Il a en outre insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale, appelant à accorder une attention particulière au développement des ressources humaines de haute qualité, notamment à travers des mécanismes attractifs pour détecter, former et attirer les talents.

Selon lui, il est nécessaire de promouvoir une logique axée sur des produits, des valeurs et des résultats concrets. Tous les programmes et missions liés à la science, à la technologie et à l’innovation doivent contribuer à résoudre les grands défis du pays, au service direct des citoyens et des entreprises. -VNA

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