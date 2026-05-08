Le Vietnam et l’Inde renforcent leur coopération dans l’énergie et les biocarburants

Hanoï (VNA) – Accompagnant le dirigeant To Lam lors de sa visite d’État en Inde, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a rencontré les dirigeants du groupe Essar, l’un des grands groupes multinationaux indiens opérant dans quatre secteurs clés : l’énergie, les infrastructures, les métaux et les mines, les technologies et la distribution.
Le ministre a salué l’intérêt, la présence et la coopération de longue date d’Essar au Vietnam, notamment dans les secteurs de l’énergie et du pétrole et gaz. Il a également apprécié les activités de coopération du groupe avec les partenaires vietnamiens ainsi que sa volonté de poursuivre et d’élargir ses investissements dans le pays.
Les deux parties ont mené des échanges approfondis sur les perspectives de coopération dans les domaines de l’énergie, des hydrocarbures, des biocarburants et des solutions énergétiques à faibles émissions.
Le ministre a indiqué que le Vietnam était en train de réviser la Loi sur le pétrole et le gaz de 2022 afin de créer un cadre juridique plus transparent et plus favorable aux activités de recherche, d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières. Le Vietnam encourage ainsi les investisseurs compétents à élargir leur coopération et à participer aux projets énergétiques et d’infrastructures énergétiques, conformément au plan national de développement énergétique et dans le respect de la législation vietnamienne.
Concernant les biocarburants et les bio-raffineries, Le Manh Hung a souligné que le Vietnam accélère actuellement la mise en œuvre de sa feuille de route de développement des biocarburants afin de renforcer la sécurité énergétique et de protéger l’environnement. Il a salué l’expérience d’Essar dans l’utilisation des sous-produits agricoles pour produire de l’énergie, des produits pétrochimiques et chimiques, estimant que cette orientation correspondait pleinement aux objectifs vietnamiens de développement durable, d’économie circulaire et de transition énergétique.
Le ministre vietnamien a encouragé Essar à poursuivre l’étude des opportunités d’investissement au Vietnam dans les domaines des biocarburants, des carburants durables pour l’aviation (SAF), de l’hydrogène vert et des solutions énergétiques à faibles émissions.
De son côté, l’Essar a exprimé sa haute appréciation du climat d’investissement et du potentiel du marché vietnamien, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer durablement sa coopération avec les partenaires vietnamiens dans les secteurs de l’énergie, des hydrocarbures et des biocarburants.
Les deux parties ont estimé que la coopération entre les entreprises vietnamiennes et Essar disposait encore d’importantes perspectives de développement dans des domaines tels que les hydrocarbures, les biocarburants, les infrastructures énergétiques, les énergies à faibles émissions et les solutions technologiques au service de la transition énergétique. - VNA
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