Cebu (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Cebu, aux Philippines, dans la soirée du 8 mai (heure locale), concluant avec succès leur participation au 48e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), tenu les 7 et 8 mai, à l’invitation du président philippin Ferdinand Marcos Jr., dont le pays assure la présidence de l’ASEAN en 2026.

À Cebu, le Premier ministre Le Minh Hung a participé aux séances plénières, aux réunions restreintes ainsi qu’aux discussions entre dirigeants des pays membres de l’ASEAN. Dans ses interventions, il a mis en avant les orientations de la politique étrangère définies lors du 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam et présenté les priorités du Vietnam pour renforcer la construction de la Communauté de l’ASEAN.

Le Premier ministre Le Minh Hung termine avec succès sa participation au 48e Sommet de l’ASEAN. Photo: VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a notamment insisté sur la nécessité pour l’ASEAN de mieux répondre aux défis multidimensionnels et interconnectés dans le contexte international actuel, marqué notamment par les répercussions de la situation au Moyen-Orient. Il a proposé trois axes prioritaires visant à renforcer la résilience régionale, propositions largement saluées par les dirigeants de l’ASEAN pour leur pertinence et leur caractère opportun.

Sur la base des initiatives avancées par le Vietnam, les dirigeants ont adopté une Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur les actions prioritaires destinées à renforcer la résilience régionale.

En marge du sommet, Le Minh Hung a également eu plusieurs rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers et des représentants d’organisations internationales afin de consolider la confiance politique et promouvoir une coopération concrète et efficace.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le persolnel de l'ambassade du Vietnam aux Philippines. Photo: VNA

À cette occasion, il a souligné l’importance d’intensifier les échanges de haut niveau, de développer le commerce intra-ASEAN, de garantir la sécurité alimentaire et énergétique, de renforcer les chaînes d’approvisionnement et d’améliorer la connectivité régionale d'infrastructure.

Ce premier déplacement officiel à l’étranger du Premier ministre Le Minh Hung a été considéré comme un succès tant sur le plan multilatéral que bilatéral, illustrant le rôle actif, responsable et constructif du Vietnam au sein de l’ASEAN et dans la promotion de la paix et du développement régional. -VNA

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