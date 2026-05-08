Le dirigeant To Lam dépose des fleurs au pied de la statue du Président Ho Chi Minh à Colombo

​Colombo (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, accompagné du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake et d'une délégation vietnamienne de haut rang, a déposé des fleurs au pied de la statue du Président Ho Chi Minh, située dans l'enceinte de la Bibliothèque publique de Colombo, dans la capitale sri-lankaise, le 8 mai.

La statue, l'un des rares monuments dédiés à un dirigeant étranger dans le centre de Colombo, témoigne de l'affection sincère et durable que le peuple sri-lankais porte au Président Ho Chi Minh et au Vietnam depuis des décennies.

​Après la cérémonie de dépôt de fleurs, le secrétaire général du Parti et président To Lam, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake et la délégation vietnamienne ont visité l'Espace dédié au Président Ho Chi Minh de la bibliothèque et ont assisté à une présentation du projet de rénovation de cet espace d'exposition.

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Le secrétaire général du Parti et président To Lam, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake et la délégation vietnamienne ont visité l'Espace dédié au Président Ho Chi Minh de la bibliothèque publique de Colombo. Photo: dangcongsan.org.vn

À cette occasion, la partie vietnamienne a remis un symbole de soutien à la capitale Colombo afin de préserver et de développer l’Espace dédié au Président Ho Chi Minh.

​Le Sri Lanka constitue un pays particulier dans le parcours du Président Ho Chi Minh, qui s'y est rendu à trois reprises lors de sa quête pour le salut national, en 1911, 1928 et 1946. Sa dernière visite a eu lieu alors qu'il était président de la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd'hui la République socialiste du Vietnam. -VNA

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