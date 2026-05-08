Politique

Le dirigeant To Lam dépose des fleurs au pied de la statue du Président Ho Chi Minh à Colombo

En visite d’État au Sri Lanka, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam a rendu hommage, le 8 mai à Colombo, au Président Ho Chi Minh, en compagnie du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake. Cette cérémonie symbolique met en lumière les liens historiques et l’amitié durable entre le Vietnam et le Sri Lanka.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, et le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake déposent des fleurs à la statue du Président Ho Chi Minh, à Colombo, le 8 mai. Photo: dangcongsan.org.vn
Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, et le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake déposent des fleurs à la statue du Président Ho Chi Minh, à Colombo, le 8 mai. Photo: dangcongsan.org.vn

​Colombo (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, accompagné du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake et d'une délégation vietnamienne de haut rang, a déposé des fleurs au pied de la statue du Président Ho Chi Minh, située dans l'enceinte de la Bibliothèque publique de Colombo, dans la capitale sri-lankaise, le 8 mai.

La statue, l'un des rares monuments dédiés à un dirigeant étranger dans le centre de Colombo, témoigne de l'affection sincère et durable que le peuple sri-lankais porte au Président Ho Chi Minh et au Vietnam depuis des décennies.

​Après la cérémonie de dépôt de fleurs, le secrétaire général du Parti et président To Lam, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake et la délégation vietnamienne ont visité l'Espace dédié au Président Ho Chi Minh de la bibliothèque et ont assisté à une présentation du projet de rénovation de cet espace d'exposition.

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Le secrétaire général du Parti et président To Lam, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake et la délégation vietnamienne ont visité l'Espace dédié au Président Ho Chi Minh de la bibliothèque publique de Colombo. Photo: dangcongsan.org.vn

À cette occasion, la partie vietnamienne a remis un symbole de soutien à la capitale Colombo afin de préserver et de développer l’Espace dédié au Président Ho Chi Minh.

​Le Sri Lanka constitue un pays particulier dans le parcours du Président Ho Chi Minh, qui s'y est rendu à trois reprises lors de sa quête pour le salut national, en 1911, 1928 et 1946. Sa dernière visite a eu lieu alors qu'il était président de la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd'hui la République socialiste du Vietnam. -VNA

#To Lam #Sri Lanka
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