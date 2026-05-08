Le dirigeant To Lam rencontre le président du Parlement sri-lankais Jagath Wickramaratne

Colombo (VNA) – Poursuivant les activités de sa visite d’État au Sri Lanka, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a rencontré, le 8 mai à Colombo, le président du Parlement sri-lankais, Jagath Wickramaratne.

Ce dernier a affirmé que les relations entre le Sri Lanka et le Vietnam reposaient sur une amitié traditionnelle ancienne, nourrie dès les premiers contacts culturels et religieux entre les deux peuples. Il a souligné que les deux pays se sont toujours soutenus mutuellement durant leurs luttes pour l’indépendance nationale et contre les agressions étrangères. Selon lui, plusieurs générations de dirigeants ont continuellement consolidé cette amitié, fondée par le Président Ho Chi Minh. Il a exprimé sa reconnaissance envers les dirigeants vietnamiens actuels, en particulier To Lam, pour leurs efforts en faveur du renforcement des liens bilatéraux.

Jagath Wickramaratne a souhaité que les deux pays intensifient davantage leur coopération afin d’apporter des bénéfices concrets aux deux peuples. Le Parlement sri-lankais souhaite notamment renforcer la coopération avec l’Assemblée nationale vietnamienne dans les domaines de l’édification de l’État, de la lutte contre la corruption et de la transformation numérique.

Le dirigeant sri-lankais a également souligné la portée historique du discours prononcé le même jour par To Lam devant le Parlement sri-lankais. Selon lui, cette intervention a inspiré les parlementaires et les électeurs sri-lankais et contient de précieuses leçons pour le développement du pays.

De son côté, To Lam a informé son interlocuteur des résultats très positifs de son entretien avec le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake, marqué notamment par l’accord des deux parties visant à élever les relations bilatérales au rang de partenariat global et à définir des orientations de coopération concrètes dans tous les domaines.

Soulignant l’importance de la coopération parlementaire, To Lam a souhaité que les deux organes législatifs renforcent leur coordination, signent rapidement un accord de coopération et supervisent efficacement la mise en œuvre des accords de haut niveau et des textes déjà conclus, en particulier dans le domaine économique, afin d’atteindre un objectif de commerce bilatéral d’un milliard de dollars. Il a également proposé un partage d’expériences dans l’élaboration des cadres juridiques liés à l’économie et à la société numériques.

Le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait que le Parlement sri-lankais adopte des politiques préférentielles en faveur des entreprises vietnamiennes investissant au Sri Lanka dans les infrastructures, les services, le tourisme, les véhicules électriques, les technologies et les télécommunications.

Il a aussi plaidé pour la création prochaine de liaisons aériennes directes entre les deux pays et pour la poursuite des conditions favorables accordées à la communauté vietnamienne vivant, étudiant ou faisant des affaires au Sri Lanka, notamment les moines et étudiants bouddhistes vietnamiens.

À cette occasion, To Lam a transmis à Jagath Wickramaratne les salutations et l’invitation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, à effectuer une visite au Vietnam. Jagath Wickramaratne a remercié l’invitation et a aussi invité à son tour à effectuer une visite au Sri Lanka à une date appropriée. - VNA

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