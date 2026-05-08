Transition numérique : Hô Chi Minh-Ville modernise la gestion foncière, Dong Thap renforce la surveillance de ses forêts

Hô Chi Minh-Ville s’emploie actuellement à lever les principaux obstacles afin de passer des dossiers fonciers papier au format électronique, avec pour ambition de permettre aux citoyens d’effectuer leurs démarches entièrement en ligne.

Hô Chi Minh-Ville s’emploie actuellement à lever les principaux obstacles afin de passer des dossiers fonciers papier au format électronique, avec pour ambition de permettre aux citoyens d’effectuer leurs démarches entièrement en ligne. Au-delà de la numérisation massive des données, la ville optimise ses processus opérationnels et renforce le cadre juridique afin d’améliorer l’efficacité des services publics.

Pour assurer la valeur légale et l'uniformité des dossiers électroniques, le service de l’Agriculture et de l’Environnement de Ho Chi Minh-Ville a standardisé les étapes de réception et de traitement des dossiers, permettant une traçabilité totale sur une plateforme numérique sécurisée qui limite les erreurs humaines.