Politique

Les PM vietnamien, cambodgien et lao en petit-déjeuner de travail à l’ASEAN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a eu, le 8 mai au matin à Cebu, aux Philippines, un petit-déjeuner de travail avec ses homologues cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet, et lao, Sonexay Siphandone.

Les Premiers ministres vietnamien (milieu), cambodgien et lao en petit-déjeuner de travail à l’ASEAN. Photo: VNA
Les Premiers ministres vietnamien (milieu), cambodgien et lao en petit-déjeuner de travail à l’ASEAN. Photo: VNA

Cebu (VNA) - En marge du 48e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), tenu à Cebu aux Philippines, le Premier ministre Lê Minh Hung a eu, le 8 mai au matin, un petit-déjeuner de travail avec ses homologues cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet, et lao, Sonexay Siphandone.

Dans une atmosphère empreinte de cordialité et d’amitié, le chef du gouvernement vietnamien a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde aux relations traditionnelles de solidarité et de proximité avec le Cambodge et le Laos. Il a souligné sa volonté de continuer à œuvrer, en coordination étroite avec ses homologues, au renforcement des liens trilatéraux, afin de transformer « l’amitié traditionnelle » en moteur de développement et la « proximité géographique » en avantage de connectivité stratégique, au service d’un développement rapide et durable des trois pays.

Les Premiers ministres cambodgien et lao ont chaleureusement félicité Lê Minh Hung pour sa prise de fonctions et salué l’appui constant ainsi que la coopération efficace accordés par le Vietnam à leurs pays dans de nombreux domaines au cours des dernières années.

Ils ont affirmé leur volonté de poursuivre une coordination étroite et régulière avec le Vietnam afin d’approfondir davantage les relations trilatérales.

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Les Premiers ministres vietnamien (milieu), cambodgien (gauche) et lao (droite). Photo: VNA

Les trois dirigeants se sont félicités du renforcement continu des relations entre les trois pays, marqué notamment par les échanges de délégations de haut niveau entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos, ainsi que par la rencontre des dirigeants des trois Partis tenue le 6 février 2026, qui a donné une nouvelle impulsion à la coopération globale trilatérale.

Ils ont convenu de renforcer la coordination dans la gestion et la protection des frontières, la lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité, tout en maintenant une coopération économique et commerciale stable. Plusieurs projets d’investissement d’entreprises vietnamiennes au Cambodge et au Laos sont actuellement mis en œuvre avec efficacité.

Face aux incertitudes de l’économie mondiale et à leurs répercussions régionales, les trois Premiers ministres ont décidé de maintenir des échanges réguliers de haut niveau et de renforcer les mécanismes existants afin de promouvoir la coopération bilatérale et trilatérale. Ils ont également convenu d’intensifier la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans la lutte contre les fraudes en ligne et la criminalité transfrontalière.

Les trois parties ont souligné la nécessité de créer de nouvelles dynamiques dans la connectivité économique, les chaînes d’approvisionnement, les infrastructures de transport, les liaisons aériennes directes entre grandes villes, ainsi que dans les domaines de l’énergie, de la logistique et du commerce transfrontalier. Elles ont également plaidé pour l’accélération des projets d’infrastructures stratégiques et la simplification des procédures d’entrée et de sortie du territoire afin de favoriser les échanges touristiques.

Les dirigeants ont en outre convenu de coordonner les célébrations du 65e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam–Laos et du 60e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam–Cambodge en 2027. Ils ont réaffirmé leur engagement à se soutenir mutuellement au sein des forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l’ASEAN et des mécanismes de coopération du Mékong.

Enfin, ils ont échangé sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, réaffirmant leur volonté de préserver et de promouvoir les relations de solidarité et de coopération entre les trois pays, au service de leurs peuples ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.-VNA

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#Vietnam #Laos #Cambodge #ASEAN #petit-déjeuner de travail
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