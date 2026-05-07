Politique

Le dirigeant To Lam reçoit la présidente de l’Association d’amitié Inde-Vietnam à New Delhi

Le dirigeant vietnamien a salué les contributions des membres de l’Association d’amitié Inde-Vietnam au renforcement de la solidarité entre les deux pays.

Bùi Thị Quỳnh Trang
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam rencontre l’Association d’amitié Inde-Vietnam à New Delhi. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam rencontre l’Association d’amitié Inde-Vietnam à New Delhi. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Inde, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam a reçu, dans l’après-midi du 6 mai à New Delhi, la présidente de l’Association d’amitié Inde-Vietnam, Kusum Jain.

Lors de la rencontre, To Lam s’est déclaré heureux de retrouver Mme Kusum Jain ainsi que les membres de l’association. Il s’est dit touché par leur déplacement jusqu’à New Delhi pour cette rencontre chaleureuse, ainsi que par les cadeaux symboliques témoignant de l’affection du peuple indien envers le Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a salué les contributions des membres de l’Association d’amitié Inde-Vietnam au renforcement de la solidarité entre les deux pays. Il a rappelé que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Inde, fondée par le Président Hô Chi Minh et le Premier ministre Jawaharlal Nehru, constituait un bien précieux continuellement consolidé par les générations successives de dirigeants et de peuples des deux nations. Le Vietnam, a-t-il souligné, n’oublie jamais le soutien précieux du peuple indien durant la lutte pour l’indépendance comme dans l’œuvre actuelle de construction et de développement national.

To Lam a réaffirmé que le Vietnam attachait une importance constante à ses relations d’amitié traditionnelles avec l’Inde. Les liens bilatéraux se sont fortement développés ces dernières années, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique global il y a dix ans. Les échanges entre les peuples ont, selon lui, largement contribué à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance politique.

De son côté, Kusum Jain a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam après quarante années de Renouveau, ainsi que pour les orientations stratégiques actuelles du pays, se disant convaincue des nouvelles avancées du Vietnam dans les années à venir.

Elle a également salué la détermination du Parti communiste du Vietnam dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives, estimant que les résultats obtenus contribuaient à assainir l’appareil administratif et à bâtir un gouvernement au service du peuple.

À cette occasion, les membres de l’association ont partagé leur attachement au Vietnam et leur respect envers le Président Hô Chi Minh. Ils ont affirmé leur soutien aux politiques stratégiques actuellement mises en œuvre par le Vietnam et plaidé pour un renforcement des échanges culturels et du dialogue populaire entre les deux pays.

Ils ont notamment proposé de développer des projets d’édition consacrés au Président Hô Chi Minh, au Vietnam et à son peuple et aux quarante années de Renouveau, d’ouvrir des cours de vietnamien à Kolkata avec des enseignants vietnamiens, ainsi que de promouvoir la traduction d’ouvrages du vietnamien vers l’hindi et inversement.

Le dirigeant To Lam a appelé l’Association d’amitié Inde-Vietnam à intensifier davantage les échanges entre les peuples, en particulier dans les domaines de la culture, de l’éducation, du bouddhisme, de l’innovation et de la coopération décentralisée.

Il a également souligné que la formation des communautés indienne au Vietnam et vietnamienne en Inde contribuait à renforcer durablement les relations bilatérales. Il a indiqué que les dirigeants des deux pays examinaient, durant cette visite, des mesures susceptibles de créer de nouvelles percées dans la coopération bilatérale, à la hauteur du potentiel et des attentes des deux peuples. -VNA

Bùi Thị Quỳnh Trang
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#Association d’amitié #Inde-Vietnam #New Delhi #To Lam
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