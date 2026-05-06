Politique

L’ASEAN souligne le rôle du Vietnam dans la construction de l’avenir du bloc

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn a mis en avant le rôle proactif et responsable du Vietnam en tant que membre de l'ASEAN, dont la dynamique économique soutenue et les efforts politiques ont renforcé la résilience collective de l’ASEAN.

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn. Photo : VNA
Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn. Photo : VNA

Jakarta (VNA) – Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a mis en lumière le rôle essentiel du Vietnam dans le développement futur du bloc régional, citant sa contribution croissante à la stabilité régionale, à l’intégration et à la construction de la Communauté de l’ASEAN, ainsi que sa capacité à aider l’ASEAN à relever les nouveaux défis.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Jakarta, à la veille du 48e Sommet de l’ASEAN prévu les 7 et 8 mai aux Philippines, il a mis en avant le rôle proactif et responsable du Vietnam en tant que membre, dont la dynamique économique soutenue et les efforts politiques ont renforcé la résilience collective de l’ASEAN.

Alors que l’ASEAN entame la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, il a souligné que le rôle du Vietnam deviendra encore plus déterminant pour définir la trajectoire de développement à long terme et renforcer la connectivité intra-bloc.

Il a qualifié la première participation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung au prochain Sommet de l’ASEAN d’une manifestation de la continuité du leadership et d’une stratégie tournée vers l’avenir, témoignant de l’engagement accru du pays dans les affaires de l’ASEAN.

Le Vietnam devrait continuer à contribuer activement aux trois piliers du bloc : la Communauté politico-sécuritaire, la Communauté économique et la Communauté socio-culturelle, tout en renforçant la connectivité régionale par des projets d’infrastructure et des liens économiques plus étroits.

Par ailleurs, le rôle du Vietnam dans des mécanismes tels que l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (IAI) souligne sa contribution concrète à la réduction des écarts de développement et au renforcement de la cohésion interne, a déclaré le secrétaire général, se disant convaincu que le Vietnam restera un membre important et responsable, contribuant efficacement au développement du bloc dans les années à venir.

Il a souligné que le 48e Sommet de l’ASEAN se déroule dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et économiques croissantes, les récents événements au Moyen-Orient ayant des répercussions considérables. L’une des préoccupations les plus urgentes, a-t-il noté, est le risque de crise énergétique, qui figurera en bonne place à l’ordre du jour du sommet, aux côtés de questions connexes.

Les dirigeants de l’ASEAN devraient privilégier une action coordonnée aux niveaux national et régional afin de mieux relever les défis de plus en plus complexes, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que les délégués axeront leurs discussions sur des solutions permettant de garantir l’approvisionnement, de stabiliser les prix et de maintenir un accès abordable à l’alimentation pour les populations de toute la région.

Le 48e Sommet de l’ASEAN abordera également la protection des citoyens et des travailleurs migrants, notamment face à l’instabilité au Moyen-Orient, où travaillent de nombreux ressortissants de l’ASEAN. Les États membres renforcent leur coordination pour fournir une assistance consulaire, protéger les droits et la sécurité des citoyens et consolider les mécanismes de coopération en cas d’urgence.

En matière de coopération énergétique, l’ASEAN poursuit une approche globale qui concilie solutions à court et à long terme. Les efforts déployés comprennent la modernisation du réseau électrique de l’ASEAN, l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables telles que le solaire, l’éolien et la biomasse, ainsi que la promotion de l’industrie des véhicules électriques, a-t-il précisé.

Certains États membres étudient également la possibilité d’utiliser l’énergie nucléaire, ce qui souligne la nécessité d’une coopération plus large afin de réduire la dépendance à une source unique, a-t-il poursuivi.

En matière de sécurité alimentaire, l’ASEAN s’efforce d’améliorer l’efficacité et la flexibilité des mécanismes régionaux de constitution de stocks, notamment la Réserve d’urgence de riz ASEAN Plus Trois, tout en diversifiant ses sources d’approvisionnement grâce à la coopération interne et aux partenariats externes, afin de garantir un approvisionnement stable et abordable en toutes circonstances.

Concernant le développement de l’économie numérique, les négociations sur l’Accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN (DEFA) s’accélèrent et devraient aboutir cette année, jetant ainsi les bases d’un écosystème numérique plus intégré, dynamique et compétitif dans la région, a-t-il encore indiqué.

La capacité de réaction autonome est essentielle pour que l’ASEAN puisse s’orienter vers un avenir durable, a-t-il conclu. – VNA

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